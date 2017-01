La Diputación no podrá licitar la incineradora hasta que se resuelva un pleito pendiente

La conflictividad ante los tribunales a la que dado lugar la oposición a la incineradora de Zubieta ha escrito esta tarde un nuevo episodio, relacionado con la iniciativa de la plataforma Gurasos para tratar de evitar que la Diputación licite las obras. El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de San Sebastián, Víctor Mora, ha vuelto a denegar la solicitud del colectivo para suspender de manera "cautelarísima" la adjudicación de los trabajos. No obstante, ordena en paralelo a la institución foral guipuzcoana que "se abstenga de ejecutar el acto" recurrido -es decir, la licitación de la planta- hasta que no resuelva el órgano competente para ello, que en este caso es la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La traducción del auto de apenas cinco folios dictado hoy es que el juez no paraliza la obra, pero aplaza su adjudicación hasta que se pronuncie la instancia superior.

En la práctica, la resolución judicial, a la que ha tenido acceso este periódico, representa una nueva traba dilatoria horas después de que se conociera la anulación por otro juzgado del acuerdo suscrito en noviembre de 2013 por los anteriores gestores de Bildu con la UTE encabezada por FCC para rescindir el contrato por el que las constructoras iban a levantar el complejo de Zubieta. En el auto sobre el pleito planteado por Gurasos, el magistrado Mora recuerda al colectivo que ya resolvió sobre "la improcedencia" de la medida cautelar que planteaba, desestimándola, en sendas decisiones tomadas los pasados 29 de julio y 11 de agosto. La plataforma contraria a la incineradora optó entonces por apelar al Tribunal Superior, que es donde esta residenciado desde verano el conflicto. Ahora, el juez de San Sebastián vuelve a rechazar la pretensiones de Gurasos porque es el TSJPV el que ha de resolver. Pero en aras a la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva -el magistrado cita varias sentencias del Tribunal Constitucional-, insta a la Diputación a no licitar la incineradora hasta que no se produzca la decisión de la Sala competente.