Ciclismo Azkarate gana el Euskaldun en Altsasu y espera que no haya sido su «última carrera» Iker Azkarate / F. DE LA HERA O.O.G. SAN SEBASTIÁN. Sábado, 16 septiembre 2017, 08:37

Iker Azkarate se proclamó ayer campeón del Torneo Euskaldun, que acabó en Altsasu con la victoria de Dzmirey Zhyhunou que dio su tercer triunfo al Lizarte. El bielorruso batió a sus dos compañeros de fuga, Odei Juango (Caja Rural) y Diego López (Euskadi). Mientras, el lazkaotarra del Caja Rural-RGA sucede en el palmarés de la challenge al santurtziarra Egoitz Fernández.

Azkarate (Lazkao, 1994) partía con doce puntos de ventaja sobre el también guipuzcoano Mikel Alonso (Función Euskadi), pero conservó sin problemas el liderato. «Pronto se ha hecho una fuga bastante numerosa en la que no entramos ni Mikel ni yo», explica el de Lazkao. De esta forma se cumplió parte de la estrategia del Caja Rural: «Nos valía cualquier fuga numerosa en la que tuviéramos representación y no estuviera Alonso para que no pudiera puntuar», indicó Rubén Martínez, director del conjunto navarro.

Paso a profesionales

Azkarate ha tenido que sudar el maillot de líder «hasta la última carrera». En el último mes había sufrido «un bajón» motivado por el virus de Epstein-Barr. Sin embargo, no ha podido descansar debido a que el reglamento del torneo obliga a tomar parte en al menos un 80% de las pruebas. «Tenía bastante ventaja y pensé que ya tenía el triunfo casi asegurado, pero Mikel Alonso es rápido, fue logrando puntos y he tenido que pelear hasta el final».

Los últimos guipuzcoanos en ganar el torneo eran Mikel Iturria (2015), Aritz Bagües (2014) y, más lejos, Xabat Otxotorena (2004). Los tres pasaron a profesionales, deseo también de Azkarate. «No está fácil pero espero que la de Altsasu no haya sido mi última carrera», afirma. Este año ha ganado en Berriatua e Irun. «Se ve que es mi número ya que otros años también logré dos. Soy regular -3º en Natxitua, Lazkao, 4º en Beasain...- pero ganar me gusta más». Ha corrido con profesionales en GP Miguel Indurain, Circuito de las Árdenas o GP Torres Vedras.

Tras un año en Ikolan-Ordiziako y cuatro en Caja Rural, ya sabe que no dará el salto con el equipo navarro y no tiene noticias de Euskadi-Murias. «No tengo representante, pero me estoy moviendo y tengo esperanzas de encontrar un equipo».

Alonso, en el Lehendakari

Mikel Alonso defiende hoy en Oñati y mañana en Zaldibia su liderato en el Lehendakari Txapelketa, con ocho puntos sobre Txomin Juaristi (Baqué). Ambas citas son a las diez.