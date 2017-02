La guerra de Hollywood contra Trump

Hollywood está en pie de guerra. Un año después de que arreciase la polémica por la escasa diversidad racial de los nominados, el Dolby Theatre de Los Ángeles se apresta a vivir la que se perfila como una de las galas más politizadas en la historia de los Oscar. La elección de Donald Trump como 45º presidente de Estados Unidos ha soliviantado a la industria. Cunde el temor de que su llegada a la Casa Blanca desemboque en un declive de la influencia cultural del país. No queda ni rastro de la complicidad existente en tiempos de la Administración Obama, ejemplificada sin ir más lejos en la aparición de Michelle Obama desde la residencia presidencial para anunciar el nombre de 'Argo' como receptora de la estatuilla a la mejor película en la ceremonia de 2013. Donde antes reinaba la hermandad ahora resuenan los tambores que llaman al combate.

Desde que el republicano obtuviese la victoria en las elecciones del pasado 8 de noviembre, actores, directores y productores se han manifestado contra la visión del magnate de lo que es y debe ser el país de las barras y las estrellas. Fueron numerosas las figuras del entretenimiento que se volcaron con la campaña de Hillary Clinton, desde las cantantes Katy Perry o Madonna a las actrices Eva Longoria o Scarlett Johansson, pasando por realizadores como Steven Spielberg o J.J. Abrams y ejecutivos como Jeffrey Katzenberg. El multimillonario, por el contrario, apenas recabó unos cuantos respaldos, entre ellos los de Clint Eastwood o Jon Voight. Ni siquiera un intérprete reconvertido en gobernador republicano de California como Arnold Schwarzenegger le dio su beneplácito.

Mientras la demócrata amasaba millones de dólares en recaudaciones procedentes de Hollywood, el empresario ninguneaba al séptimo arte. Hay quienes, como Cher, no tuvieron pelos en la lengua a la hora de manifestar la opinión que les merecía el showman. De "mentiroso consumado" y "demente" lo tachó la ganadora del Oscar a la mejor actriz por 'Hechizo de luna' (Norman Jewison, 1987), llegando a compararle con dictadores como Hitler o Stalin. La mexicana Salma Hayek le recomendó leer el libro 'Historia de EE UU para tontos'. Y Robert De Niro llegó a publicar un vídeo en el que calificaba al por entonces postulante a la máxima magistratura de la nación de "estúpido", "gamberro", "cerdo" y "perro", entre otras lindezas. En resumidas cuentas se trataba, proseguía el protagonista de 'Uno de los nuestros' (Martin Scorsese, 1990), de "un idiota que no sabe de lo que está hablando ni le importa". Y concluía su exposición quien diese vida al boxeador Jake La Motta en 'Toro salvaje' (Martin Scorsese, 1980): "Me gustaría pegarle un puñetazo en la cara".

Altavoces de los humillados y ofendidos

Lejos de atenuarse, las críticas de Hollywood hacia el hoy presidente de Estados Unidos han ido 'in crescendo' tras su triunfo electoral. La introducción en su gabinete de figuras tan controvertidas como el consejero especial Steve Bannon, el supremacista fundador de la web de extrema derecha Breitbart, y la puesta en marcha de medidas como el veto a los inmigrantes procedentes de siete países han convertido en realidad muchos de los temores que anidaban en la meca del cine. La palabra clave allí es "resistencia". Conscientes de que su exposición mediática les otorga una situación privilegiada, las estrellas se han arrogado la condición de altavoces de aquellos a quienes se pretende silenciar. Y no hay mejor tribuna que los Oscar.

Un adelanto de lo que puede ocurrir el 26 de febrero en el Dolby Theatre se vivió en la última edición de los Globos de Oro. Allí Meryl Streep, que recogía un premio honorífico por el conjunto de su carrera, se hizo acreedora de un torrente de aplausos con un discurso en el que arremetió contra Trump sin necesidad de citarlo. "La falta de respeto incita a más faltas de respeto. La violencia, a más violencia. Cuando los poderosos usan su posición para abusar de otros, todos perdemos", manifestó en alusión a las burlas de que hizo objeto el magnate a un periodista discapacitado. Ensalzó la variedad de procedencias de los nominados -"¿Dónde están su actas de nacimiento?", proclamó en referencia a la campaña de Trump para que Obama enseñase la suya cuando se cuestionaba si el 44º presidente había nacido o no en territorio estadounidense- y demandó el apoyo de los actores hacia la prensa para salvaguardar la verdad. Trump respondió como suele hacerlo, por Twitter y descalificando a diestro y siniestro.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a.....