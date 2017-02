Kutxa Kultur Festibala se traslada al Hipódromo

La próxima edición de Donostia Kutxa Kultur Festibala, que se celebrará los días 15 y 16 de septiembre, contará con un nuevo escenario, el Hipódromo. Cuestiones de logística que obligaban a reducir un poco el aforo de Igeldo y el deseo de buscar nuevos espacios que sorprendan al público han llevado a la organización a abandonar el parque de atracciones de Igeldo, la sede en sus cinco ediciones anteriores.

Sergio Cruzado, responsable del festival, ha explicado que el espacio será más cómodo, el aforo pasará de 6.000 a 8.000 personas y el horario se prolongará, comenzando hacia las 17.30 horas y concluyendo a de madrugada con sesiones electrónicas. Además, por primera vez contará con un camping propio.

En la presentación del festival también se han desvelado algunos de los nombres de los grupos que encabezarán los carteles de los treinta conciertos que se programarán. Después de dieciocho años de silencio, la banda escocesa The Jesus and Mary Chain presentará en Donosti su nuevo álbum 'Damage and Joy'. También estarán los suecos The Hives y los estatales Love of Lesbian. Por último, acorde con la nueva ubicación, por la tarde, entre concierto y concierto, habrá exhibición de carreras de caballos -a los que se rebautizará con nombres de bandas musicales- y divertidos premios.

La organización del Kutxa Kultur Festibala promete anunciar más sorpresas en las próximas semanas, con la idea de «abrir un nuevo ciclo de cinco años, manteniendo la identidad de ser un evento familiar, original, único y divertido».