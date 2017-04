«Cuando empecé había tiradas iniciales de 500.000 ejemplares»

Andoni Arantzegi ha visto evolucionar la profesión desde su cargo de presidente del Gremio guipuzcoano, que agrupa a 50 socios, unos 35 de ellas librerías y y el resto, editoriales. Y todo apunta a que continuará en el cargo en los próximos años porque para una librería pequeña es «difícil» de asumir las tareas que implica.

¿Ha cambiado mucho el negocio librero en este tiempo?

Sí, me ha tocado la época más dura. Ha cambiado en cuanto a volumen de ventas. Yo recuerdo cuando salió la segunda parte de 'Los pilares de la Tierra' -no había tablets, apenas smartphones- la tirada inicial de Radom House fue de medio millón de ejemplares. La inicial. Luego vendieron mucho más porque en un mes se agotó. Esas cosas ya no ocurren. Como mucho, se pueden llegar a los 80.000 ó 90.000 en varios meses, que es muchísimo, pero fenómenos como aquel o cuando sacaban libro Pérez Reverte o Saramago, es difícil que vuelvan.

¿Es una tarea muy exigente?

Sí, te tienes que olvidar de representar únicamente a tu librería, a tu empresa, sino que tienes que centrarte en un colectivo en el que hay tiendas grandes, pequeñas o medianas; unas especializadas y otras, centradas en unos pocos bestsellers... ni mejores, ni peores, para diferentes públicos.

¿Cuáles son las principales demandas del colectivo?

El tema de ayudas, el de la 'piratería', el del libro de texto, quejas sobre las ventas...

Pero ahí el Gremio puede hacer poco.

Nos reunimos con las instituciones y aunque no pertenecemos a Cegal (Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, entendemos que una de sus prioridades es exigir al Gobierno que tome medidas contra la 'piratería'. La actual se queda corta.

¿Tiene previsto seguir?

De momento, sí, no veo mucho relevo cerca. Entiendo que es complicado que una librería pequeña pueda asumir el cargo. Ahora mismo yo estoy haciendo esta entrevista porque he podido dejar el establecimiento en manos, pero es difícil que se pueda dedicar a esto una librería de una o dos personas.

¿Cuántos libros habrá hoy en la Plaza Gipuzkoa?

Es difícil calcularlo. La media es de unos 250 libros por cada uno de los catorce puestos, es decir, unos 3.500 libros, si bien, muchos títulos de novedades estarán repetidos.