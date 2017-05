La Cenicienta y el príncipe ya se besan

«¡Mira, mira, es La Cenicienta!», gritaban los viajeros del tren turístico de Donostia al ver a Marifé Nogales ataviada con un espectacular vestido rojo, en romántico paseo ante el Victoria Eugenia de la mano de un Jorge Franco con su traje de príncipe. «¡Que se besen, que se besen!», reclamaban unos chavales que pasaban sorprendidos por el lugar. Y se besaron, pero solo con un breve y galante contacto de los labios de él sobre la mano de ella.

Cenicienta mantiene el tirón: es un cuento eterno, una brillante obra de Rossini y una llamada a la magia.

La ópera llega el próximo fin de semana al Victoria Eugenia con un montaje de la compañía donostiarra Opus Lirica, pero sus protagonistas ya vivieron una primera inmersión en el entorno de Okendo la mano de este periódico. Pedimos a la mezzosoprano andoaindarra Marifé Nogales y al tenor oscense Jorge Franco que estrenaran sus trajes y pasearan su amor ante la cámara de nuestro fotógrafo. Y fue toda una experiencia. «Es un adelanto de lo que el público va a disfrutar en el teatro», dice Nogales, que asume «cargada de energía» el que denomina «el papel más importante de mi carrera».

La carroza-furgoneta

Los cuentos existen, aunque se modernizan. En la representación de verdad habrá una carroza como la tradición manda. Pero para este paseo previo sirvió de carroza la furgoneta de Opus Lirica. Y no la conducía un paje, sino la propia Ainhoa Garmendia, la soprano guipuzcoana que es directora y alma mater de la compañía. «Aquí hay que hacer de todo, pero todo lo hacemos felices», dice Garmendia. Estamos acostumbrados a verla sobre el escenario con sus trajes de gala, pero llegó al volante con sus vaqueros y su cazadora encantada de transportar a sus artistas. La soprano hasta hizo una reverencia para abrir la puerta de la carroza diesel a Marifé Nogales.

Nogales: «Es mi papel más importante. El director me recuerda que hago de buena, pero no de tonta»



Franco: «Mi príncipe cree en el amor. Se disfraza de sirviente porque no quiere que le amen por su dinero»

Marifé y su vestido rojo atrajeron todas las miradas de los turistas e indígenas que a esa hora del mediodía paseaban junto al María Cristina. Lierni Esnaola, del equipo de vestuario de Opus Lirica, ajustaba el vestido a la cantante y los paseantes ya la fotografiaban con los móviles. A su lado, el oscense Jorge Franco, que hace el papel de don Ramiro, el príncipe de Salerno, suscitaba la atención. «¡Qué suerte conocer a un príncipe tan elegante!», bromeaban unas señoras empeñadas en hacerse un retrato con el galán.

La Cenicienta y el príncipe pasearon por la plaza de Okendo, cruzaron el paso de cebra de la avenida de la República Argentina como si fuesen los Beatles en la portada de Abbey Road y obedecieron las órdenes del fotógrafo para mostrar un adelanto de ese amor imposible que al final se hace posible (no es espoiler: ¿quién no conoce el argumento?). Lo que sí puede recordarse es que en la ópera, al contrario que en el cuento, el personaje 'malo' es el padrastro, no la madrastra, y que Cenicienta es buena... pero no tonta.

Cantar en casa

«Me lo dice el director, Paolo Panizza, en todos los ensayos», recuerda Marifé Nogales. «Una cosa es ser buena, y otra es ser tonta. Y mi personaje es bueno», sonríe. La mezzo de Andoain, bien conocida por el público guipuzcoano, asume con placer un papel «que marca un hito en mi carrera». Hace seis años salió de Musikene «y desde entonces soy una afortunada porque no paro de trabajar, en teatros importantes aunque sea con papeles más pequeños que éste. Estoy muy agradecida a Opus Lirica por darme este personaje y hacerlo en casa. Eso me da presión, pero a la vez me llena de energía para responder a las expectativas generadas entre mi gente».

LOS D ATOS Lugar: Teatro Victoria Eugenia. Obra: 'La Cenerentola' (La Cenicienta) de Rossini. Funciones: Sábado 13 de mayo (20.00) y domingo 14 (19.30). Precios: Entre 45 y 75 euros. Dirección: Eduardo Portal (musical) y Paolo Panizza (escénica).

Marifé Nogales dice que los ensayos van muy bien «con una obra llena de matices, porque Rossini subtituló la obra 'el triunfo de la bondad'. Es una mujer maltratada por su padrastro y por sus hermanastras pero al final perdona a todos, es bondadosa y derrocha amor».

Le escucha atento Jorge Franco, el príncipe Ramiro, «un hombre que no quiere casarse por conveniencia sino que sueña con encontrar el amor verdadero. Por eso se hace pasar por un sirviente: no quiere que le amen por su dinero o su posición social, sino por sí mismo». Franco ya trabajó con Opus Lirica en El barbero de Sevilla y en don Pasquale. Es de Panticosa, vive en Huesca y participa en numerosas representaciones por toda España.

Quedan entradas

La gente de la compañía donostiarra lleva una semana poniendo en pie el montaje en la iglesia de Zorroaga, donde ayer 'regalaron' un ensayo abierto al público para los residentes. Mañana tomarán contacto con los músicos de la orquesta de Musikene y desde el martes toman el Victoria Eugenia de cara al ensayo general del viernes y las representaciones del sábado y el domingo, para que las aún quedan entradas aunque en la compañía aseguran que la venta «va muy bien».

'La Cenerentola', que sus promotores 'venden' con el nombre en castellano, 'La Cenicienta', «para llegar mejor al gran público», es la séptima producción de Opus Lirica, cuenta también en el reparto con Haizea Muñoz, Lucía Gómez, Leonardo Galeazzi, César San Martín o Alberto Zanetti, entre otros, y tiene como director escénico a Paolo Panizza y la dirección musical del burgalés Eduardo Portal.