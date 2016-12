«Unas cuentas que dan estabilidad a la ciudad y a la gestión»

«La buena noticia de hoy es que aprobamos una cuentas que dan estabilidad a la ciudad y a la gestión del Ayuntamiento», valoró Miguel Ángel Paez. «Se han aprobado con una amplia mayoría y quiero agradecer la voluntad que ha habido para llegar a este acuerdo, que supera el marco de los grupos que ostentamos el Gobierno local. Tenemos un presupuesto de gestión para 2017 con una amplia base, un rumbo marcado y un programa que lo respalda. Me hubiera gustado que el presupuesto tuviera un mayor apoyo», confesó. «creo que ha habido algunos acercamientos interesantes con EH Bildu, que espero que no caigan en saco roto y puedan continuar en el futuro». En el lado opuesto, dijo lamentar que «Sí se Puede, desde el principio, no ha querido entrar a negociar su 'no'. Es una pena, porque hemos querido tener en cuenta algunas de sus propuestas aunque, sinceramente, no me parece que estuvieran demasiado elaboradas. Les invito a que acudan a aquellas reuniones, foros y debates que desde el Ayuntamiento, y con el conjunto del tejido asociativo, se realizan para mejorar esta ciudad», añadió.