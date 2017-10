Octubre trae música, teatro, charlas... ZMB. Zumarragako Musika Banda actuará el día 29 bajo la batuta de Luis Orduña en el Zelai Arizti. / ARESTI Maitane Ormazabal impartirá hoy el taller 'Nútrete, mímate' sobre macrobiótica, en el topaleku de Eitza MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Miércoles, 4 octubre 2017, 00:27

Octubre echó a andar el domingo en plenas fiestas de Etxeberri y ayer martes se pudo disfrutar, en el Zelai Arizti aretoa, de la ópera 'La Bohème', de Puccini', emitida en directo desde la Royal Opera House de Londres. El mes que acabamos de estrenar propone más música, teatro, charlas y otras actividades para los próximos días.

Hoy mismo arranca el ciclo 'Octubre energético' organizado por la Comisión de Fiestas de Eitza. El mismo abarca tres charlas-taller y un retiro de fin de semana que se llevará a cabo en el albergue de Santa Bárbara. Maitane Ormazabal impartirá hoy el taller 'Nútrete, mímate', sobre macrobiótica. Será a las 19.00, en el topaleku de Eitza. Tomará el relevo Oihane Vicente que, el día 18, departirá sobre 'Danza y movimiento'. Por último, el día 25, Andoni Zarandona ofrecerá la conferencia 'Técnicas energéticas'. Para acudir a estos talleres no es necesario apuntarse previamente. El precio de la entrada será de dos euros por persona.

Del 2 al 16 Exposición de fotografía 'Imágenes del voluntariado en Gipuzkoa'. Casa de cultura Zelai Arizti. Días 4, 18 y 25 'Octubre energético' en Eitza. Talleres de 'Macrobiótica', 'Danza y movimiento' y 'Técnicas energéticas'. Topaleku de Eitza. Día 5 Conferencia 'Envejecimiento activo y solidario'. Nagusilan, Casa de cultura Zelai Arizti. Del 5 al 15 Exposición de fotografía y pintura 'Dos miradas'. Agurtzane Iturbe y Adelaida Margañón. Casa de cultura Zelai Arizti. Día 6 Teatro. 'La guerra del sofá'. Zelai Arizti aretoa. Día 7 Visita guiada 'Recorrido por la Zumarraga industrial' con Antonio Prada. Día 7 Taller infantil de chapas. Centro de interpretación de Antigua. Día 12 XIII Z-ZUrolako trena bizikletaz. Día 12 Proyección del primer capítulo de la nueva temporada de 'Go!azen! Zelai Arizti aretoa. Entradas: 7 y 8, en taquilla. Días 13, 21 y 25 Varios conciertos organizados por el Colectivo Zarraparra. Día 14 'Tesoros escondidos'. Visita a la parroquia de la Asunción y a la casa torre Legazpi. Días 17, 24 y 31 'Parketarrak'. Juegos infantiles en euskera. Día 20 Cine club. 'Manchester frente al mar'. Zelai Arizti aretoa. Día 23 Club de lectura. Casa de cultura Zelai Arizti. Del 23 al 29 Exposición de trabajos del Concurso de Pintura. Casa de cultura. Día 24 Club de lectura en euskera. Casa de cultura Zelai Arizti. Día 27 Cine club. ''El viajante'. Zelai Arizti aretoa. Día 29 Concierto de Zumarragako Musika Banda. Zelai Arizti aretoa.

De otro lado, mañana jueves se impartirá la conferencia 'Envejecimiento activo'. Organizada por Nagusilan, tendrá lugar, a las 17.30 horas, en la casa de cultura Zelai Arizti.

Tras el parón estival, octubre recupera la cartelera teatral. Así, el viernes, día 6, se podrá disfrutar en el Zelai Arizti aretoa de la obra 'La guerra del sofá', protagonizada por Lola Baldrich y Gorka Mínguez. Comenzará a las 22.30 horas. 'La guerra del sofá' es una comedia donde la complicidad y el ingenio se unen para hacer reír y, también, reflexionar. Porque estas pequeñas discusiones unen más que separan.

Este mes también se podrá disfrutar de varios conciertos organizados por el colectivo Zarraparra. Para el próximo día 13 proponen la actuación de Cesar Crespo & Lindsay Beaver, que cantarán en Kalebarren-Areizaga, a las 19.00. Posteriormente, para el día 21 han organizado un festival de rock que se llevará a cabo en la trinchera de Elizkale. El programa arrancará a las 19.30 con el grupo Kabbalah (Iruñea). A las 20.30, tocarán James McCann & The New Vindictives (Melbourne). A las 22.30, The Riff Truckers (Gernika) y a las 24.00, Henri Herbert & The Fury (UK). La jornada continuará hasta las 2.30 con música. Posteriormente, el día 25, el mismo lugar acogerá otro concierto que correrá a cargo de Kurt Baker Combo (USA/ Madrid) y Soraia (USA). Comenzará a las 19.00 horas y también será en la trinchera.

Por su parte, los niños podrán disfrutar del primer capítulo de la nueva temporada de 'Go!azen' que se proyectará en DVD en el Zelai Arizti aretoa, el próximo día 12. Habrá dos sesiones, a las 17.00 y a las 19.30 horas. Los interesados en acudir deberán retirar previamente la entrada correspondiente, que será gratuita. Lo podrán hacer este fin de semana, los días 7 y 8, de las 17.30 a las 18.30 horas. Cada personas podrá retirar un máximo de seis entradas. Si sobrn se sacarán el mismo día de la proyección, a partir de las 16.30.

Siguiendo con la música, el día 29 la banda de Zumarraga ofrecerá un concierto en el Zelai Arizti aretoa, recuperando así las actuaciones habituales. Será a las 13.00 horas.

El programa de actividades de octubre también propone una visita guiada con un 'Recorrido por la Zumarraga industrial'. Será el sábado, día 7, en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio. Comenzará a las 9.30 y estará dirigida por Antonio Prada. Los interesados en participar se deben apuntar previamente llamando al 943 729 163.