Berazubi, cómo no te voy a querer

Kaixo, gente con ganas de marcha. Se fue el veranillo de San Miguel y ahora llega el veranillo del membrillo. Lástima que ... en medio se colase una borrasca que chafó, entre otros planes, el inicio de las fiestas del barrio de la alegría. Pero a pesar de todo la gente de Berazubi sacó adelante el primer fin de semana de fiestas. Con nota en lo musical para Los Gandules, dos mañicos que pidieron un sofá para su actuación y, para mi sorpresa, el público conocía sus canciones. Se metieron con medio mundo. Hora y media de diversión.

PD1. El otro sobresaliente se lo lleva esa cuadrilla de Orio que se llama Euskal Parrillak. Son unos cracks, solo les tienes que poner las mesas. Ellos se encargan de la comida, bebida, vajilla y recogerlo todo. Solo pidieron una condición: un mínimo de 80 comensales. Y Berazubi metió 160 personas, que comieron entrantes con ibéricos, costilla, pollo (todo a la brasa), de postre pastelitos de Eceiza, bebida y café incluido. Y si de txupito musical está Peru Relajao... ¿Sabes cuánto costó la juerga? ¡23 eurazos! Increíble.

PD2. Y la fiesta sigue. Hoy jueves estaré a las 20.00 como jurado en el concurso de croquetas. Qué feliz me hizo Agustín al invitarme. «Por fin alguien se acuerda de mí», pensé. Mi castillo de ilusión se derrumbó cuando Bueniki me dio las gracias por ocupar su lugar. «¡El año pasado caté 38 croquetas y terminé hasta los c...!», me dijo. «Ojalá no haya muchas de bacalao», pensé.

PD3. Y viene la patrona, viene la Pilarica. Viernes, concierto de la Banda con repertorio festivo, me ha dicho Joxean. Luego, verbena con Alaiki, un grupo que sorprendió el año pasado y que son de aquí, como Igor el batería, Xabi de Legorreta... El sábado, campeonato de Europa de lanzamiento de txapela, de mus... Y por la tarde llegará un tráiler que por arte de magia se convertirá en un escenario de luz y color en el que actuará Malibu Show. Harán un pase a las 19.30 y otro a las 22.30, ¡no te lo puedes perder! ¡Y fuegos artificiales! El domingo a alguno le despertará Tolosako Txistulari Banda, actuará Udaberri con el grupo vallisoletano 'La Rotonda' de Viana de Cega, habrá concurso de paella, comida popular, Primo Bayo actuará toda la tarde, regalarán una tortilla de patata gigante y no faltará la quema de la rata. ¿Sabes qué es lo mejor? Lo feliz que volveré a casa viendo a los críos felices en las barracas y con un cucurucho de churros, un poco carillos, 6 euros la docena. Pues eso. Berazubi, como dicen los hinchas de fútbol, cómo no te vamos a querer... si cada año nos hacéis tan felices.

PD4. Estoy pensando seriamente en crear un apartado de cocinillas al poder. Cada vez que doy alguna receta siempre llega algún interesado en ella. ¿Te acuerdas de la de los higos? Una señora me dijo que le salió un poco sosa. Claro, le faltó el toque especial que le dan los del Ilargi. Le llamé a Mireia: «Javier, le pongo un toque de mantequilla y aceite de perejil. Ese es el secreto».

Zurutada. Una persona se presenta a una entrevista de trabajo:

–Vaya currículum tiene usted –le dice el entrevistador–. ¡Hasta sabe inglés!

–Oui.

–Joder, si eso es francés.

–¡Apunte en el currículum!