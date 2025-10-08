Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A lo largo de su historia, cuántas cosas ha organizado Berazubi, como el inolvidable campeonato de fútbol en el campo viejo. FOTOS ARANTZA ZABALA

Zurutadas

Berazubi, cómo no te voy a querer

Llega la Pilarica, pon un cucurucho de churros en tu vida. Date una vuelta por el barrio de la alegría y disfruta de todo lo que ponen para ti

Javier Zurutuza

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:24

Comenta

Kaixo, gente con ganas de marcha. Se fue el veranillo de San Miguel y ahora llega el veranillo del membrillo. Lástima que ... en medio se colase una borrasca que chafó, entre otros planes, el inicio de las fiestas del barrio de la alegría. Pero a pesar de todo la gente de Berazubi sacó adelante el primer fin de semana de fiestas. Con nota en lo musical para Los Gandules, dos mañicos que pidieron un sofá para su actuación y, para mi sorpresa, el público conocía sus canciones. Se metieron con medio mundo. Hora y media de diversión.

