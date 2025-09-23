'Ondo ibili ondo izan' celebra este jueves el retorno de sus paseos saludables

El Ayuntamiento, junto con diferentes asociaciones locales, presentó este martes el inicio de un nuevo curso de la iniciativa 'Ondo ibili ondo izan', un ... programa que anima a la ciudadanía a participar en paseos saludables con el objetivo de mejorar el bienestar integral de las personas. La primera salida tendrá lugar este jueves, 25 de septiembre, a las 10.00 horas desde el frontón de Gernika pasealekua, y se repetirá cada jueves.

La alcaldesa Leire Artola destacó la relevancia del proyecto. «El ejercicio aporta beneficios claros, no solo físicos sino también mentales. Además, estas salidas favorecen el encuentro entre personas, que es precisamente lo que buscamos: mejorar la calidad de vida en todos los aspectos. Queremos que cada vez más vecinos y vecinas se animen a participar, porque también es una forma de hacer frente a la soledad no deseada».

Para todos los usuarios

La concejala de deportes, Elena Ruiz, y el preparador físico, Peru Elosegi, recordaron que la actividad se ajusta a todo tipo de participantes. «Las rutas son accesibles, seguras y pensadas para que cualquiera pueda unirse, incluso quienes tienen limitaciones de movilidad», explicó Ruiz. Por su parte, Elosegi apuntó que «la intensidad de la marcha se adapta a las necesidades de cada persona. Si el tiempo no acompaña, contamos con alternativas bajo techo, y siempre cerramos la jornada con estiramientos y un pequeño desayuno en Urbiberri». Además, en el centro de salud también se prestará asesoramiento deportivo de la mano del servicio de orientación del polideportivo (iniciativa nacida en 2018).

También participaron representantes de las asociaciones implicadas. Trini Barandiaran (Asmube) y Martina Barandiaran (Nagusilan) pusieron el acento en el componente social: «Lo más valioso es salir de casa, compartir un rato con otras personas y sentir compañía; eso ayuda mucho a quienes viven solos». Desde el centro Aita Menni subrayaron, por su parte, el impacto positivo en la salud mental: «Nuestros usuarios esperan con muchas ganas cada edición, porque encuentran en esta iniciativa un refuerzo emocional muy importante».

El proyecto, que cumple ya su decimocuarta edición (nacido en el 2012), está impulsado por el Ayuntamiento en colaboración con el centro de salud, Asmube, Urbiberri, Nagusilan, Aita Menni y el polideportivo Antzizar. Para participar no es necesario inscribirse previamente: basta con acudir a la salida en Gernika pasealekua o, en su caso, apuntarse en el propio polideportivo.