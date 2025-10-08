Gaztañaga y San Sebastian conquistan la 50 edición del concurso de la sociedad Murumendi

La sociedad pelotazale Murumendi volvió a llenar de sabor, tradición y buen humor su sede con la50ª edición del Concurso de Sidra, celebrado el ... martes por la tarde-noche. Hasta 46 participantes se animaron a tomar parte en esta cita tan esperada del calendario local, donde la pasión por la sidra y la gastronomía volvió a ser protagonista.

La jornada se desarrolló en un ambiente distendido y animado, acompañada de un menú que hizo las delicias de los presentes: chorizo a la sidra, bacalao en salsa verde, carrilleras de ternera y el inconfundible queso con nueces y membrillo para el postre. Un banquete a la altura de una celebración que cada año refuerza el vínculo entre los socios y su amor por las tradiciones.

En esta edición se cataron sidras de algunas de las marcas más reconocidas del entorno, entre ellas Zelaia, Saizar, Gaztañaga, Aburuza, Irigoien, Oiharte, Begiristain y Rufino. El sistema del certamen volvió a garantizar la objetividad: cada participante entregó seis botellas de su sidra preferida, que fueron desetiquetadas y numeradas para mantener el anonimato antes de la cata.

Gaztañaga, clara ganadora

El jurado –compuesto por los propios socios, participantes y representantes de varias sidrerías, entre ellas Gaztañaga y Zelaia– otorgó el primer premio a Iker San Sebastián, cuya sidra de Gaztañaga se impuso como la mejor del año. El segundo puesto fue para Urko Arandia, también con una sidra de la misma marca, mientras que el tercer lugar recayó en Juan Mari Ayarza, completando así un podio dominado por Gaztañaga.

Las autoridades locales se sumaron a la entrega de premios y brindaron junto a los ganadores, celebrando una edición que demuestra que la sidra sigue siendo un símbolo de identidad y convivencia, tanto en la villa como en la propia sociedad Murumendi.

Siguiendo la tradición, la sidra vencedora de Gaztañaga será la que se sirva en la sociedad Murumendi durante todo el próximo año. Iker San Sebastián, por su parte, se llevó a casa el reconocimiento y el orgullo de ser el nuevo campeón del concurso, al menos hasta que la espuma vuelva a correr en la próxima edición.