Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
La tradicional foto de familia de los organizadores con la sidra. ZABALA

Beasain

Gaztañaga y San Sebastian conquistan la 50 edición del concurso de la sociedad Murumendi

Urko Arandia y Juan Mari Ayarza, que apostaron por la misma marca sidrera, completaron el podio de una cita que contó con 46 participantes

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:24

Comenta

La sociedad pelotazale Murumendi volvió a llenar de sabor, tradición y buen humor su sede con la50ª edición del Concurso de Sidra, celebrado el ... martes por la tarde-noche. Hasta 46 participantes se animaron a tomar parte en esta cita tan esperada del calendario local, donde la pasión por la sidra y la gastronomía volvió a ser protagonista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  2. 2 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  3. 3

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  4. 4 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  5. 5 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  6. 6

    El absentismo laboral en Osakidetza repunta y escala hasta el 10,5%
  7. 7 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  8. 8 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  9. 9

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  10. 10 Tasa de absentismo por incapacidad temporal en la red guipuzcoana de Osakidetza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gaztañaga y San Sebastian conquistan la 50 edición del concurso de la sociedad Murumendi

Gaztañaga y San Sebastian conquistan la 50 edición del concurso de la sociedad Murumendi