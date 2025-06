Así se responde a una parada cardíaca a 33.000 pies de altura

Beatriz Campuzano San Sebastián Domingo, 8 de junio 2025, 00:04 Compartir

A 33.000 pies de altura, lejos de cualquier hospital, cada segundo cuenta. Una hemorragia, una parada cardíaca o un ataque de ansiedad pueden convertirse en tragedia si no se actúa con rapidez. Hace solo unos días, la rápida intervención de Fátima Román, una pasajera de Hernani, fue decisiva para salvar la vida de un bebé de apenas un mes que entró en parada cardiorrespiratoria durante un vuelo entre Las Palmas y Hondarribia. Su acción heróica, relatada en exclusiva para este periódico, abre la puerta a una pregunta clave: ¿cuál es el protocolo de actuación ante emergencias médicas a bordo de un avión?

«Lo primero que hace la tripulación ante una emergencia es informar al comandante, por si la situación obliga a desviar el avión», explica Ángel González, subdirector técnico del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas.El protocolo está milimétricamente diseñado y es muy similar en todas las compañías aéreas porque el objetivo es el mismo: la seguridad de quienes viajan a bordo. Cuando un pasajero se siente mal, un auxiliar le atiende mientras otro recorre el pasillo en busca de personal médico entre los viajeros. «Casi siempre hay un profesional sanitario a bordo», comenta González. Mientras tanto, los tripulantes informan a los pilotos sobre la evolución del pasajero. La decisión final de desviarse a otro aeropuerto o continuar con el vuelo depende del comandante, que se guía por la información que recibe de la tripulación y, si está presente, del personal médico.

Esto mismo es lo que le ocurrió a Fátima Román, que tuvo que decidir, ante la pregunta de la azafata, si aterrizaban de emergencia o seguían hasta Hondarribia: «'¿Eso también tengo que decidirlo yo?', pensé. Le conteste: 'Si fuera mi hijo, bajamos'. 'Si fuera el mío, también, así que para abajo', me respondió ella».

Si la situación a bordo es crítica, los pilotos se comunican con control aéreo mediante el aviso «Pan, pan medical», que indica una emergencia médica. A partir de ahí, se activa un proceso preciso: se recopila toda la información sobre el estado del pasajero (edad, síntomas, ubicación en el avión), se evalúa la viabilidad de aterrizar en un aeropuerto alternativo y se solicita permiso para el descenso. «No se puede aterrizar en cualquier pista; necesitamos un aeropuerto que admita nuestro tipo de avión», señala el piloto. Control aéreo facilita entonces vectores de aproximación y «marca un rumbo y guía lo más rápidamente, ordenadamente y seguramente al aeródromo alternativo que hemos decidido nosotros», añade. Mientras, en tierra ya se movilizan los equipos de emergencia.

Cuando el avión aterriza, los servicios médicos están listos en la pista. «Suelen acoplar una pasarela rápidamente y acceden por la puerta más cercana al pasajero afectado», detalla el piloto. La rapidez y coordinación es vital.

Eso sí, no todas las emergencias implican un desvío. Episodios como desmayos o ataques de ansiedad, si no se agravan, suelen manejarse a bordo para evitar las complejas implicaciones de un aterrizaje no previsto. «Porque hay que repostar combustible, continuar con el vuelo y se trastroca toda la operativa», sostiene González.

Tanto pilotos como auxiliares de vuelo están entrenados para actuar con eficacia ante cualquier imprevisto. Su trabajo va más allá del confort de los pasajeros. Son los primeros en responder en situaciones críticas. Saben cómo utilizar desfibriladores automáticos externos, liberar obstrucciones en las vías respiratorias y controlar hemorragias. También disponen de kits de primeros auxilios, oxígeno portátil y desfibriladores externos automáticos, que permiten estabilizar a un pasajero hasta que reciba atención especializada.