No es en absoluto descartable que desde el jueves por la mañana las agencias de viajes de nuestro territorio hayan notado un incremento de guipuzcoanos interesados en viajar a Gran Canaria en los próximos meses. Si se preguntan por el motivo, la razón será la sugerente presentación de esa isla canaria que tuvo lugar en Muka en el marco de 'Gran Canaria con los Cinco Sentidos', un evento organizado por EL DIARIO VASCO y promovido por Turismo de Gran Canaria.

La fórmula fue ágil, interesante y sabrosa. A las siete de la tarde estaban convocados los representantes de diferentes agencias de viajes del territorio con el objetivo de, en la privilegiada terraza de Muka, más en una tarde soleada y calurosa, departir de manera informal con los representantes de Turismo de Gran Canaria presentes en el evento: Francisco Javier Ajeno Pérez, delegado del mercado nacional y portugués, y Lorena López Molina, técnica de Promoción.

Media hora después, el resto de asistentes iban llegando al comedor superior de Muka. Eran, principalmente, lectores de este medio que, interesados por saber más sobre esta isla y poder probar su propuesta gastronómica, acudieron a la cita. Allí, se encontraron con una amena presentación llevada a cabo por Ajeno Pérez en la que desgranó las infinitas virtudes de su isla. «¿Hay algo que no tenga Gran Canaria?», se preguntaron los asistentes.

Mucho por ver y hacer

Y, a juzgar por la larga lista de virtudes y tesoros que enumeró durante su intervención el representante grancanario, la respuesta es un no. «Hay muchas cosas por hacer y por ver en la isla, que es un continente en miniatura», resumía.

Ampliar El cocinero Andrés Rodríguez, Sorkunde Irazu (Departamento de Publicidad y Eventos de EL DIARIO VASCO), Francisco Javier Ajeno (delegado del mercado nacional y portugués de Turismo de Gran Canaria), Isabel Aguirrezabala (gerente de Turismo San Sebastián) y Lorena López (técnica de Turismo Gran Canaria).

Después vinieron los argumentos para defender esa teoría y fueron más que suficientes. A 2 horas y 45 minutos en avión desde Donostia, esta isla está conectada con todos los aeropuertos del Estado salvo tres. ¿Qué verá allí si se anima a tomar ese vuelo? Pues una isla de contrastes en lo que a naturaleza y clima se refiere, con diferentes microclimas a lo largo y ancho de Gran Canaria. Si su destino es la costa, con sus 128 playas, deberá saber que la media de temperatura está en los 24 grados, con 2.600 horas de sol al año. Si visita el interior, llévese mejor una chaqueta, disfrute de unas montañas que alcanzan los 1.800 metros de altura, de sus 7.500 hectáreas de pinares o de ese 46 % de territorio que es Reserva de la Biosfera. Por la noche, cuentan con los cielos más estrellados y son destino Starlight.

Pero en Gran Canaria hay mucho más. Ofrecen 150.000 plazas hoteleras en todo tipo de alojamientos para un turismo que está cambiando: «Gran Canaria siempre ha sido un destino familiar, tanto por los hoteles como por la oferta de actividades infantiles que hay fuera de ellos. Hoy, sin olvidarnos de las familias, trabajamos por el turismo de pareja y deportivo», explicó el delegado.

¿Qué puede hacer allí? Si busca deporte, podrá elegir entre multitud de actividades acuáticas, pero también senderismo o golf, entre muchas opciones. «Es un gran gimnasio al aire libre», incidió. Los amantes de la historia pueden visitar los cascos históricos y monumentos más significativos de la isla, mientras que quienes busquen emociones fuertes podrán elegir entre el parque de atracciones Holiday World Maspalomas Center, otros parques acuáticos o acuarios. Para el ocio nocturno encontrará discotecas, terrazas en paseos marítimos y hoteles e interesantes espectáculos. Y, si quieren ir de compras, existen grandes centros comerciales, pero su recomendación son los mercadillos locales de los domingos, siempre auténticos.

El peso del producto

Ajeno Pérez dedicó también gran parte de su intervención a presentar las bondades de la gastronomía de Gran Canaria que, a imagen y semejanza del territorio, también tiene de todo y es una gran despensa natural. «Tenemos platos y productos desde el mar hasta la montaña y la isla lucha y trabaja por que cada día se conozca más lo que tenemos», reconoció.

Independientemente de ese trabajo diario, Gran Canaria puede presumir de contar, entre otras muchas singularidades, con 39 bodegas, 20 variedades de uva (la filoxera nunca afectó), queserías pequeñas y autóctonas que elaboran verdaderas joyas o una destilería de ron que es un referente más allá de nuestras fronteras. «Tenemos mucho producto y muy variado y, solo por ello, ya merece la pena la visita», expuso.

En lo que a cocineros y restaurantes se refiere, en la isla cada vez se lleva más la cocina fusión y seis de sus restaurantes ostentan una estrella Michelin. También lucen en Gran Canaria una estrella verde y 35 soles Repsol. «Estamos muy orgullosos de todos ellos», reconoció.

Dos billetes de avión

Tras la cena se llevó a cabo un sorteo de varios regalos, como es el caso de dos abanicos artesanales con paisajes y escenas de la isla dibujados, una botella de vino blanco y, sobre todo, dos billetes de avión para viajar a esta isla desde Hondarribia, un regalo cortesía de la compañía aérea Binter y que fue para Nerea Castañeda, una apasionada de las islas canarias y que se mostraba muy feliz con este premio. Tendrá la suerte de visitar, tal y como se presentó en un video que se proyectó antes de la cena, «una isla mágica».