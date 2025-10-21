Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Parcela en la que se construirá el nuevo parque. Gorka Estrada
San Sebastián

El parque Sorleku se estrenará a finales de 2026

La Junta de Gobierno Local prevé aprobar este martes el expediente de contratación de las obras del nuevo espacio de ocio de Marrutxipi

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Martes, 21 de octubre 2025, 06:28

El parque Sorleku se estrenará a finales de 2026. La Junta de Gobierno Local prevé aprobar hoy el expediente de contratación de las obras para ... construir este nuevo espacio de ocio y descanso frente a las cocheras de Dbus. Tras ocho años de espera, la maquinaria administrativa del Ayuntamiento arranca para que el nuevo parque sea una realidad en diciembre del año que viene.

