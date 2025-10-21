El parque Sorleku se estrenará a finales de 2026. La Junta de Gobierno Local prevé aprobar hoy el expediente de contratación de las obras para ... construir este nuevo espacio de ocio y descanso frente a las cocheras de Dbus. Tras ocho años de espera, la maquinaria administrativa del Ayuntamiento arranca para que el nuevo parque sea una realidad en diciembre del año que viene.

El proceso para llegar a esta situación no ha sido sencillo. La recuperación de este parque está encima de la mesa del consistorio desde hace ocho años. Los vecinos de Intxaurrondo han intervenido de forma activa desde 2017 en el diseño del espacio a través de dos procesos participativos que ha organizado el Ayuntamiento. El año pasado, sin embargo, la ubicación del proyecto dividió al gobierno municipal, lo que generó inquietud en unos vecinos que se manifestaron a favor de mantener el futuro parque en esa parcela y no trasladarlo a Ametzagaina. Finalmente, el parque se construirá en Marrutxipi.

El Ayuntamiento aprobó en agosto el proyecto definitivo del parque, hoy dará el visto bueno al expediente de contratación de las obras de ejecución y prevé adjudicar y comenzar las obras a lo largo del año que viene. Los trabajos durarán cinco meses y tendrán un presupuesto de 756.172 euros.

Con una superficie de 6.109 m2, el futuro parque contará con juegos de agua, mesas de pícnic, una txirristra, hamacas y un escenario, todo ello rodeado de plantas y bosques autóctonos que harán más agradable la estancia.

Los juegos de agua que tendrá el parque ocuparán un área delimitada por bancos y bolos de piedra y grava que estará conectada física y visualmente con la terraza y la entrada. Será un espacio soleado y accesible en silla de ruedas que estará rodeado de árboles. Los juegos se abastecerán con el agua potable que se bombee de la fuente, principal elemento lúdico. Una zanja de infiltración recogerá el agua de lluvia, permitiendo el crecimiento de vegetación adecuada para suelos húmedos. En cuanto a la vegetación, el proyecto cita bosques de crecimiento rápido, formados sobre todo por abedules.

También se plantará césped en las praderas centrales, que ofrecerán múltiples usos a los visitantes. Estarán delimitadas por vegetación arbustiva y arbolado de porte mayor, para disponer de áreas soleadas y de sombra.