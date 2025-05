Una ciudad, 135 nacionalidades: la Donostia más diversa de la última década

Beatriz Campuzano San Sebastián Lunes, 19 de mayo 2025, 00:05 Comenta Compartir

Una sociedad más envejecida y diversa. La fotografía poblacional de San Sebastián refleja bien lo que viene ocurriendo desde años tanto a nivel local como estatal: no nacen niños, cada vez hay más mayores y el balance demográfico se mantiene positivo gracias a la constante llegada de extranjeros. Los foráneos, que cada vez tienen más peso al crecer un 55% en una década, pronto superarán la barrera de las 20.000 personas, según los datos facilitados por el Ayuntamiento. (El INE tiene en cuenta el país de origen, independientemente de si se han nacionalizado o no, y por ello la cifra es superior). El aumento sugiere no solo un crecimiento puntual, sino una consolidación de la población inmigrante. Así, a fecha de 31 de diciembre de 2023, ya se contabilizan 135 nacionalidades distintas. Se dice pronto.

En las calles, el euskera se mezcla ya con otros idiomas. Ya no sorprende escuchar a padres hablar a sus hijos en italiano o árabe. Tampoco en castellano pero con un acento diferente al nuestro. O incluso en rumano o ucraniano. Esa riqueza lingüística es una de las consecuencias de que haya cada vez más extranjeros. Así, en 2023 se contabilizaron 19.281 personas extranjeras, lo que representa un incremento del 55,6% respecto a 2013, cuando la cifra era de 12.394. También se dio un aumento significativo con respecto al año anterior (2022), con un crecimiento interanual del 5,9%.

Entre las nacionalidades con mayor presencia se encuentran aquellas provenientes de América Latina, África y Asia. Una vez más, el colectivo hondureño encabeza el listado, con 2.513 residentes, y se consolida como la comunidad extranjera más numerosa. Pero no son los únicos que superan el millar.

Aunque en San Sebastián la mayoría de las nacionalidades crecen, otras siguen manteniendo unas cifras muy reducidas. En 2023, Etiopía, Palestina, Sudáfrica y Azerbaiyán registran tan solo cinco residentes cada una, convirtiéndose en las comunidades menos numerosas. Hay otras, que apenas tienen representación (con menos de cinco personas) que están contabilizadas juntas sumando 81 personas en total.

Un caso llamativo es el de Angola, que pese a tener solo 10 residentes en 2023, ha casi duplicado su población respecto al año anterior (de 6 ha pasado a 10), y ha crecido más de un 200% desde 2013. O el de los ucranianos que aunque son más que en 2013 son menos que en 2022, cuando aumentaron a 861, probablemente por el conflicto con Rusia.

En términos generales, el aumento de extranjeros se da tanto en el número de hombres como de mujeres, reflejando una consolidación de núcleos familiares. No obstante, los datos dejan algunas curiosidades como que entre los australianos hay el doble de hombres que de mujeres, 18 frente a 9. Entre los armenios, sin embargo, el patrón se invierte con 36 mujeres frente a 25 hombres. Además, no hay angoleños y solo siete angoleñas registradas.

Desigualdad por barrios

Año tras año, desde 2013, los datos muestran que San Sebastián es más plural. Es una tendencia sostenida al alza pero que no se ha producido de forma uniforme en todos los barrios. Mientras Amara Berri (3.110 personas), Centro (2.815) y Altza (2.380) siguen concentrando los mayores números absolutos de población extranjera, los mayores crecimientos porcentuales se han producido en barrios periféricos. Añorga, Igeldo y Martutene destacan por haber duplicado –e incluso triplicado– su población inmigrante entre 2013 y 2023. Estos barrios, que hasta hace pocos años presentaban cifras modestas, están viviendo una transformación en parte a que la vivienda en estas zonas suele ser más asequible.

Por otro lado, Zubieta se mantiene como el barrio con menor personas de otros países, con tan solo 24. Tampoco hay muchos inmigrantes en Igeldo o Miramon-Zorroaga, a pesar de estar entre los que más han crecido porcentualmente. En estos casos, el aumento se percibe más por el punto de partida reducido que por una llegada masiva de población.

