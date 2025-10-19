Cebanc y su 50 cumpleaños El centro de formación juntó en el hotel de Londres a diferentes generaciones de alumnos que cursaron hostelería y turismo

Los asistentes al festejo, posaron antes en la playa de La Concha.

Joti Díaz Domingo, 19 de octubre 2025, 07:14

Cebanc, el centro de formación ubicado en el barrio de Berio, celebró el pasado jueves su 50 aniversario con un emotivo encuentro con antiguas y nuevas generaciones de la formación hostelera y turística de Gipuzkoa.

Participaron directivos y profesores actuales y anteriores, además de alumnos, algunos de ellos, profesionales actuales en diferentes empresas y negocios gastronómicos y turísticos. La cita sirvió para rendir homenaje a medio siglo de compromiso con la formación profesional, la excelencia y la innovación.

Durante la celebración se evocaron los inicios modestos del centro y se destacaron las trayectorias de algunos de sus exalumnos más reconocidos, como Pablo Loureiro, Aizpea Oihaneder, Iñigo Argomaniz o Roberto Ruiz, que estuvieron acompañados por profesionales de la talla de Elena Arzak, Andoni Luis Aduriz o el exjugador de la Real Sociedad, Aitor López Rekarte.

El programa del evento combinó discursos institucionales, testimonios de antiguos alumnos y referencias al presente formativo de Cebanc.

La velada concluyó con un espléndido cóctel y un encuentro distendido entre antiguos y actuales miembros de la citada comunidad educativa. En palabras de la directora ejecutiva, Paloma Enríquez, «este aniversario no es un cierre, sino un nuevo inicio. Seguimos escribiendo la historia de Cebanc con quienes ya llevan nuestro sello».

Con esta conmemoración, Cebanc reafirma su papel como referente de la formación profesional de calidad, estrechamente conectada con el tejido empresarial, hostelero y gastronómico de Gipuzkoa, y su compromiso por seguir formando a las futuras generaciones que continuarán haciendo historia en el sector.

En el acto estaban presentes directivos de Cebanc, además de Paloma Enríquez, directora general; Kote Bernal, directora comercial, comunicación y servicios; Daniel Azurmendi, director de formación e innovación; Igone Urkiri, dirección operativa y recursos humanos y Koldo Peciña, director de proyectos estratégicos. Otros invitados fueron Xabier Zabaleta (Jakitea); Edurne Caizán, Luis Pedro Bedoya y Ainhoa Velasco (El Diario Vasco); Miguel Montorio (Bodega Donostiarra); Mikel Unanue (expelotari); Maite Alaba (Hotel Tres Reyes); Ainhoa Aldasoro (Fomento San Sebastián) ; Amaia Larrea (Super Amara); Raúl Fernández (Hoteles de Gipuzkoa); Iñigo Otaegui (Pastelería Otaegui); Jesús Santamaria (Grupo Bokado); Oskia Yaben (Kultur Atelier) e Iratxe Pascual (nueva presidenta de Aspegi).

Además: Peio García (Zaporeak); Jon Ramos (Askora); Edurne Varga (hotel Avenida); David Vega (Asociación Hosteleros de Gipuzkoa); Ana Elzegarai (Diputación Foral); Amaia Ajuria (Sidrería Aburuza); Shandra Lourido (SOS Racismo de Gipuzkoa); Nuria Unceta (BSK Consulting); Luisa Villegas (Instituto del Queso); Aitzol Zugasti (AZ Gastronomía); Pili Salsamendi (Ceinpro); Xabier Elosegui (inspector de Formación del Gobierno Vasco) y Juan Carlos Ayerbe (Empresarios Hosteleros de Hondarribia).