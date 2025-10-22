La Real ata también a Carbonell hasta 2028

Época de renovaciones en la Real Sociedad. Dicen que los canteranos son hijos de la ruina y qué mejor que asegurarse a tus pilares del ... futuro en épocas de vacas flacas. Dice mucho bueno del club también que tus mejores proyectos de la cantera decidan estampar su firma en un nuevo contrato en el momento de más dudas en el primer equipo.

Este miércoles ha sido el turno de Tomy Carbonell (2005). El pivote catalán, firmado la pasada campaña procedente del juvenil del Badalona, se ha comprometido con la Real hasta 2028, alargando así un año más lo que tenía firmado. Esta temporada se ha convertido en uno de los jugadores más importantes en su primer año jugando en el fútbol profesional en Segunda con el Sanse.

«Es un club familiar y yo también soy un poco así. Por eso la adaptación ha sido tan sencilla», declaró Carbonell, hijo del mítico tenista Tomás, tras el ascenso a Segunda la pasada campaña. Su irrupción ha sido meteórica desde su aterrizaje en Zubieta. Firmado desde el Badalona y no desde la cantera de un club profesional (buen ojo ahí el club), con todo lo que ello conlleva, la idea era que empezara en el C. Sin embargo, Sergio Francisco le echó el ojo desde la pretemporada y estuvo todo el año en el filial de la Real. Y siendo importante.

Esa tranquilidad con el balón, lectura del juego e inteligencia posicional le convierten en un centrocampista a tener en cuenta para el futuro. Gorrotxategi ha dado relevo a Zubimendi en la posición de '4' y Carbonell, ahora mismo, es el pivote específico más cercano al primer equipo que hay en la cantera.

Además, tiene la confianza del actual entrenador del primer equipo de la Real, que le reclutó la pasada campaña pese a su juventud para la Primera RFEF. Este año está demostrando su capacidad para rendir en Segunda, por lo que si el Sanse no logra finalmente la permanencia esta temporada, una cesión a un equipo de la Liga Hypermotion sería una buena opción para la próxima temporada. En cualquier caso, en Carbonell había pivote y la Real fue la más viva para verlo.