Nueve músicos para la orquesta

Atrás quedó aquella frase que decía 'dime qué pivote tienes y te diré como juegas'. El fútbol ha cambiado y ahora no se estila que un jugador sea solo de toque u otro un robador. Ambas condiciones se aúnan y el fútbol moderno está poblado de gente con un físico exuberante, un tacto preciso de balón, un olfato para ganar duelos y, si se puede, llegada al área. El fútbol se decide en las áreas, pero se gesta en el centro del campo. Y en la RealSociedad Sergio va a disponer de nueve futbolistas que reúnen una buena tacada de condiciones. Nueve músicos, cada uno con su estilo y perfil, que deben ser los que muestren a qué quiere jugar la Real.

El maridaje que consiga el irundarra con todos ellos significará el éxito de la escuadra blanquiazul. Verbalizó ErikBretos en la comparecencia del pasado martes otra de las frases clásicas del fútbol: 'Bendito problema para el entrenador tener mucho donde elegir'. Justo lo que le va a pasar al técnico realista.Sin embargo esta temporada los miércoles y los jueves, la Champions y la Europa League se ven por la televisión,con lo que hay un buen puñado de partidos menos para disputar y los minutos se van a volver carísimos.

Las llegadas de Yangel ySoler dotan de un grado más de experiencia y trayectoria a la sala de máquinas blanquiazul. Hay músicos de todo tipo y el objetivo será que el concierto acabe en ovación.Que se robe, que se juegue, que se alimente a la delantera y se achique agua cuando la defensa pase apuros. Abarcar campo y ser ganadores en los duelos.En suma, jugar bien.

El perfil de los jugadores es que pueden actuar en varios puestos.Si bien JonGorrotxategi puede ser el único que se erija como eje en el mediocentro. Ha debutado y ha sido titular ya con buenas prestaciones ante el Espanyol yOviedo. Es la figura sobre la que debe girar el centro del campo. Los minutos que no tenga el eibartarra muy posiblemente serán para Beñat Turrientes, quien ha sido titular en los dos primeros encuentros de Liga en ese puesto. La llave de la sala de máquinas recaerán en dos jóvenes de 23 años de Zubieta que, incluso podrían actuar juntos pero que, viendo la amalgama de jugadores y talento que hay, será complicado verles a la vez. Es quizá la posición más descompensada porque el único '4' puro es Gorrotxa, después del traspaso de Urko al Espanyol.La dirección de fútbol tiene claro que la batuta será para gente de casa.

El dibujo

A partir de aquí aparece la figura de Yangel Herrera como ese jugador «enérgico» que demandó Sergio desde la gira de Japón. Alguien capaz de recuperar el cuero en zona alta y darlo con ventaja al compañero.Hasta ahora esa faceta la ha cubierto PabloMarín, titular en los tres encuentros disputados. El riojano ha sido indiscutible para Sergio en este arranque, como fue una pieza muy importante para Imanol la pasada campaña jugando de titular las últimas once jornadas de Liga. Soler también puede ocupar esa demarcación de segunda altura estando cerca del mediocentro, lugar que no le es extraño porque estando en el West Ham ocupó esa posición. Los 'hammers' (como su propio apelativo indica y que significa martillo) son un equipo muy aguerrido, con músculo en el centro del campo ySoler era quien ponía la clase para enganchar conBowen, el jugador más talentoso del cuadro británico.

El dibujo puede ser clave en dar salida a más o menos jugadores porque Sergio ya ha demostrado, y ha confesado, que se siente cómodo con un 1-4-4-2 en rombo. Más, cuando la nómina de mediopuntas, o jugadores de tercera línea si se opta por un 1-4-3-3 es amplia. Brais, Sucic, Zakharyan, el citado Soler y Goti cumplen con esa figura de jugador de último pase, llegada al área y eslabón más cercano a la delantera.

El centro del campo es la zona del terreno de juego donde más opciones va a tener Sergio Francisco. La Real ha jugado en los últimos cinco años una media de diez partidos de Europa, con lo que son minutos que no va a tener este año para sus jugadores. Todo se reduce y dependiendo de si juegan tres o cuatro centrocampistas, un buen puñado de ellos deberán aguardar su opción desde el banquillo e incluso alguno puede quedarse sin vestir.

Los datos son fríos pero sirven para poner en perspectiva lo que puede ser la lucha por un puesto en la sala de máquinas blanquiazul. Marín ha sido titular en los tres encuentros, Brais ha jugado dos, Sucic uno y los minutos de '4' se los han repartido Turrientes yGorrotxategi.Pero si Goti yZakharyan han estado inéditos –el ruso con una lesión de por medio–, ahora con dos jugadores más para esa zona del campo el porcentaje de minutos para cada uno se acorta.

El entrenador irundarra también podría optar por jugar con un 1-4-2-3-1, que bien puede ser con mediopuntas ofensivos, o plantear un once más conservador.Así las cosas en ese dibujo cabe poder formar con cinco centrocampistas y tan solo una referencia en punta de ataque.

Sucic y Zakharyan

Luka Sucic y Arsen Zakharyan están llamados a ser esos jugadores diferenciales que puedan dar un pase de gol o desatasquen el ataque con un tiro lejano ante una defensa muy poblada. Para que lo podamos ver tienen que ir mejorando sus prestaciones.No cabe duda de que a Zakharyan le ha lastrado su nivel físico y que el año pasado apenas jugó 72 minutos en toda la temporada. Lo del croata tiene que ver más con la confianza. Y además está el caso de Brais. Si continúa en la Real, a día de hoy es el jugador con más papeletas para ser el mediopunta.

