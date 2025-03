Mariezkurrena, de abrir el txotx a marcar el gol

Imanol Troyano San Sebastián Martes, 18 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

El empate de la Real Sociedad en Vallecas tuvo nombre y apellidos: Arkaitz Mariezkurrena Etxezarreta. El jugador del Sanse anotó el tanto de la igualada a diez minutos del final y acto seguido estuvo muy cerca de marcar el gol del triunfo pero su disparo fue repelido por Batalla. Mariezkurrena se estrenó como goleador en su segundo partido en Primera División, el cuarto con el primer equipo, y todo apunta que no será el último en lo que queda de curso.

Su familia está «en una nube» desde el domingo. Garbiñe, la ama del jugador, relata a este periódico que «vimos el partido en la tele y fue una locura. Casi rompemos todo cuando marcó el gol». No pudieron asistir a Vallecas por trabajo, regentan la sidrería Alorrenea de Astigarraga, pero vibraron desde el sofá igual que si hubieran estado en la grada.

«Se lo ha ganado. Desde bien pequeñito ha estado siempre con el balón a cuestas dándolo todo. Decían que apuntaba maneras, pero le ha costado sus horas y su sufrimiento llegar hasta ahí», reconoce «orgullosa» sobre su hijo.

Si no era el fútbol era la pelota, pero hubo un momento en el que tuvo que decantarse por el balón. «Le dijeron para jugar un Interpueblos, pero ya estaba jugando con la Real y tuvo que decir que no podía». Eso sí, su afición por la pelota sigue muy presente en su vida. «Tiene amigos que juegan, entre ellos Lizeaga que también es del pueblo y siempre que puede está viendo pelota y acude a los frontones». De hecho, en el viaje a Barcelona siguió muy atento el primer partido de la liguilla de semifinales del Parejas entre Artola-Mariezkurrena II y Laso-Iztueta. Y no, su tocayo pelotari no es familia.

Inicios. Mariezkurrena posa con sus compañeros del Mundarro en el campo de Puio de Donostira tras el torneo alevín del Vasconia de 2017 Ya con la Real, trata de robar el balón a un rival durante el torneo juvenil de Semana Santa en 2022. Alegría. Mariezkurrena da un abrazo a Kubo tras marcar el tanto del empate en Vallecas. EFE Arkaitz Mariezkurrena, rodeado de los componentes de su cuadrilla. Su cuadrilla le recibió por todo lo alto a su llegada de Madrid el pasado domingo. 1 /

Garbiñe está «encantada» con Arkaitz hijo, ahora que empieza a ser conocido por Mariezkurrena futbolista. «Es muy modesto. Es muy de ir día a día. Me hizo mucha gracia que en la tele le describieran como el típico vasco porque lleva la mirada baja y tiene la piel muy blanquita, además de por su apellido», destaca.

«No me puedo quejar de él»

«Es amigo de sus amigos, muy competitivo, pero muy de equipo, no le veo individualista», destaca también Garbiñe. No estaba obsesionado con llegar al primer equipo, pero sí desvela que ahora se encuentra «feliz de estar ahí». Eso sí, compagina el fútbol con los estudios de un grado superior de Deporte.

No tiene ninguna queja sobre su comportamiento. Siempre echa una mano en el negocio familiar. «Estamos muy contentos con la disposición que tiene para ayudarnos cuando nos hace falta. Para etiquetar o embotellar...», valora antes de recordar que «en la víspera de viajar a Mánchester nos ayudó como txotxero porque no teníamos gente». «Me dijo: 'Ama, ya me pongo yo'. Un cliente nos decía hace unos días sorprendido que Arkaitz les había estado abriendo el txotx y ahora estaba con el primer equipo de la Real jugando ante el United. Siempre nos ayuda cuando puede. No me puedo quejar», reivindica.

No cree que vaya a perder la cabeza por su actuación ante el Rayo Vallecano. «No piensa que ya va a estar siempre ahí. Él está con el Sanse, es su equipo, además le da pena cuando no juega con sus compañeros. Sufre mucho. Le dio rabia no poder estar con ellos cuando perdieron contra el Zamora», admite también Garbiñe.

Mariezkurrena llegó a Zubieta a los 12 años tras iniciarse en el Mundarro, el equipo de su pueblo. En el conjunto astigartarra jugó hasta alevines y uno de sus entrenadores fue Beñat Iñurritegi que tiene claro que «nunca he visto a nadie de su nivel con ocho años. Era muy diferente. He visto gente que destaca, pero a nadie como él. En el fútbol guipuzcoano puedes encontrar jugadores del estilo de Zubimendi o Turrientes, pero futbolistas como Barrenetxea o Mariezkurrena son menos frecuentes de ver en los campos. Te los encuentras cada mucho tiempo».

«Un prodigio con balón»

«Lo bueno de Arkaitz es que tiene un gran gen competitivo, pero también es bueno con balón. El domingo, antes de marcar, choca con un rival y le tira al suelo. Y luego con el balón siempre ha sido un prodigio», mantiene Iñurritegi. Sobre su carácter, destaca ese espíritu competitivo tal y como hace su ama Garbiñe, pero a su vez aclara que «nunca ha sido de mal perder. Es una persona muy tranquila, muy trabajadora, muy normal, nada egocéntrica. Muy guipuzcoano, esa descripción es perfecta».

Recuerda que en un partido de eskola kirola un sábado por la mañana «marcó cuatro goles y uno de ellos desde el medio del campo. Destacaba mucho y eso que coincidió con una generación muy buena en el Mundarro. Xanet Olaiz, otro compañero de aquel equipo está ahora en el Alavés B, mientras que Xabi Yaniz también fue con él a la Real cuando pasaron a Infantil Txiki. No destacaba por que los demás fueran malos, porque el resto también eran muy buenos».

Según Iñurritegi, Mariezkurrena ya hacía gala de un magnífico golpeo de balón desde pequeño. «Es algo innato que tiene. Con ocho años ya le salía pegar el balón así de bien. Lo hacía de manera natural. Conducía bien, regateaba bien y golpeaba bien. A esa edad yo no había visto algo semejante», reitera su técnico.

Desde los tiempos de fútbol ocho en el Mundarro es capaz de jugar en cualquier posición de ataque. En banda, de delantero, de centrocampista... Una cualidad, la de la versatilidad, que sigue demostrando con el paso de los años. «En el Sanse ya se ha visto que se adapta a cualquier posición. Puede jugar de delantero, detrás de él o en banda. Tiene eso que se puede adaptar ofensivamente a todo».

Mariezkurrena no se ha olvidado del club donde comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol. Hace unas semanas se acercó a Zarkumendegi, el campo del Mundarro, a ver un partido del primer equipo, antes de ir a ver al Sanse su partido contra el Real Unión en Gal. Estaba sancionado, no podía jugar, y se pasó antes a ver a su exequipo, con el que todavía mantiene relación.

Recibimiento de su cuadrilla

Iñurritegi se alegra mucho por el jugador. «Lo conoces desde pequeño y siempre ha sido un chaval de lo más normal. Siempre se ha comportado como uno más en el pueblo. Si ya normalmente te gusta que uno de la cantera, uno de casa, funcione en el primer equipo, cuando le has conocido tanto como entrenador te hace todavía más ilusión».

Mariezkurrena, que el mes que viene cumplirá 20 años, está viviendo un sueño. Su cuadrilla le recibió por todo lo alto el pasado domingo a su regreso de Madrid. Él sigue con los pies en el suelo, consciente de que su realidad es el Sanse. El próximo domingo jugará contra el Ourense en Primera RFEF, pero ya golpea con fuerza las puertas del primer equipo. De abrir el txotx a marcar el gol.

Comenta Reporta un error