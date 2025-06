La fiebre por la Real de Kubo no decae en Japón

Imanol Troyano San Sebastián Miércoles, 11 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Real regresa a Japón el mes que viene. Le espera una nueva gira por el país que le llevará a disputar dos amistosos ante el V-Varen Nagasaki y el Yokohoma los días 21 y 25 de julio. Esta nueva visita al continente asiático se enmarca dentro del acuerdo que mantiene el club con su patrocinador principal, Yasuda Group, una corporación empresarial japonesa, cuyo nombre y logo lucen en la parte frontal de la camiseta blanquiazul desde octubre de 2023.

Esta alianza, que se prolongará hasta 2026, no hubiera fructificado sin la llegada de Take Kubo en el verano de 2022. Su fichaje abrió de par en par las puertas del país del sol naciente a la Real. El interés y seguimiento hacia el conjunto blanquiazul ha crecido de manera exponencial en las dos últimas temporadas de la mano del futbolista y hoy es el día en el que los partidos de la Real generan las mayores audiencias en las retransmisiones televisivas de la Liga en Japón. Además, cada vez son más los japoneses que se dejan ver en el Reale Arena equipados con la camiseta blanquiazul con el número catorce de Take a sus espaldas.

No fallan. De un tiempo a esta parte se ha vuelto habitual ver en los aledaños del estadio a grupos de japoneses esperando la apertura de las puertas para poder acomodarse en sus asientos, principalmente ubicados en la tribuna principal, deseosos de disfrutar de las diabluras de Kubo sobre el césped. No importa el rival ni la hora. Siempre están ahí.

Toshiki y Kazuma, dos amigos de Tokio de 22 años, dan buena fe de ello. Escogieron la visita del Valladolid esta última temporada en el que el conjunto local se llevó los tres puntos para ver a su paisano en acción por primera vez. No esconden que la razón de su viaje fue «ver a Kubo», ya que siguen al conjunto guipuzcoano gracias al atacante. «Somos de la Real por Kubo, pero también nos gusta la Real», reconocen. Se pusieron de pie para aplaudir las buenas jugadas que protagonizó su ídolo y bailaron el 'Dale Cavese' junto con el resto de la afición en los goles de la Real, pese a que ninguno de ellos llevó el sello de su paisano.

No todo fue fútbol durante su estancia. También aprovecharon su visita para «comer pintxos y probar la tarta de queso de La Viña». Kubo y la Real se han convertido en un gran reclamo turístico para Donostia y Gipuzkoa en Japón, si bien el número de visitantes japoneses comenzó a crecer justo antes de la pandemia a raíz de la visita de una famosa actriz asiática.

Sobre todo jóvenes

Así lo explica June Yamaguchi, afincada en la capital guipuzcoana desde hace más de veinte años, que ha visto en primera persona cómo ha ido creciendo el número de visitantes de su país en la capital guipuzcoana. Ella se dedica a organizar excursiones a turistas procedentes de Japón que están deseando descubrir nuestra tierra. Las motivaciones de estas visitas suelen ser de carácter gastronómico y cultural, pero June no duda en afirmar que «Kubo se ha convertido en una atracción más» para sus compatriotas a la hora de decidirse por San Sebastián como destino.

«Sí que viene gente que quiere conocer la Real y Anoeta. Sobre todo cuando vienen a jugar el Real Madrid o el Barça, aunque a quien quieren ver principalmente es a Kubo», detalla. Ha observado además que se tratan «sobre todo de grupos de jóvenes. Para muchos está considerado como un héroe y todos coinciden en señalar que aquí ha conseguido florecer su talento».

Como anécdota, recuerda unos clientes que tuvo que se encontraban de luna de miel en Nueva York y tenían pensado venir a San Sebastián para ver hace dos temporadas un partido de la Real contra el Real Madrid que LaLiga adelantó la fecha del partido sin apenas margen de maniobra para la pareja. «Ellos cambiaron los billetes de los vuelos Nueva York-París-Biarritz y la reserva del hotel para poder venir a ver el partido. Hicimos un tour gastronómico y luego fueron a Anoeta». No se lo querían perder por nada en el mundo.

El fútbol no es el deporte rey en Japón, pero cada vez atrae a más aficionados, sobre todo a las generaciones más jóvenes y Kubo es ya un referente para muchos de ellos. Se inició en La Masía con el Barcelona y años más tarde fichó por el Real Madrid. Ahora es una de las estrellas de la Real y de la selección nacional. Además, clubes importantes de Europa le siguen la pista. «Su carrera profesional no es nada corriente», destaca June.

Donostia está recuperando el ritmo de visitantes procedentes de Japón que se resintió por culpa de la pandemia. En 2019 llegaron a pernoctar un total de 41.981 japoneses, según los datos facilitados por Donostia Turismo a este periódico. El año pasado llegaron a pasar noche 37.571 japoneses en la capital guipuzcoana, una cifra que se acerca al máximo histórico registrado hace seis años. «Japón es uno de los mercados estratégicos de Donostia Turismo», subrayan desde esta oficina. Cabe pensar, por qué no, que Kubo ha ayudado a incrementar este número en los dos últimos años.

Una gran cantidad de esos turistas nipones que aprovechan para ver en directo a su ídolo en Anoeta, vienen con la entrada ya comprada de su país de origen. La Real ha registrado este año un total de 1.246 localidades adquiridas desde servidores japoneses. Esta cifra no refleja la compra en taquilla o de aficionados asiáticos que han podido conseguir billetes desde otros países. En la primera temporada de Kubo en la Real, la 22/23, el club vendió 709 localidades en Japón. El interés no ha dejado de aumentar estos años.

Bajón por la Copa de Asia

También lo demuestran las cifras de audiencia de los partidos del conjunto txuri-urdin en la televisión nipona. La Real fue el equipo con más 'share' en Japón en la temporada 23/24, también lo fue en la 22/23, a la espera de conocer el informe de esta última campaña.

Según traslada LaLiga a este periódico, el seguimiento de la Real creció el pasado año un 47% con respecto a la temporada anterior. Entre los doce partidos más vistos la pasada temporada solo había dos en los que no se encontraba el cuadro blanquiazul, los dos Clásicos entre el Barcelona y el Real Madrid. Además, según se recoge en la información remitida por la patronal, la audiencia de los partidos de la Real se resintió entre las jornadas 19 y 24, coincidiendo con la celebración de la Copa de Asia. Durante ese periodo de tiempo Kubo no jugó con la Real.

El delegado de LaLiga en Japón, Guillermo Pérez, reconoce a DV que «el impacto de Kubo ha sido muy potente para LaLiga en Japón». Además, destaca que «en este momento contamos con dos asiáticos en LaLiga y ambos son japoneses. Kubo en la Real y Asano en el Mallorca. Esto ha convertido el Real-Mallorca en un 'derbi japonés'». De hecho, la propia LaLiga ha procurado poner estos duelos a las 14.00 horas en los últimos tiempos para hacerlos coincidir con el horario de máxima audiencia en Japón. Los medios de comunicación japoneses son conscientes del interés que despierta el jugador en su país y los partidos de la Real, tanto como local como visitante, suelen tener una media de tres periodistas nipones acreditados en el campo para informar in situ de las actuaciones de Kubo.

Las redes sociales son otro indicador que demuestran el tirón que tiene el equipo entre el público japonés. Una de cada cuatro visualizaciones en el canal de Youtube del club corresponde a un usuario japonés y en la cuenta de Instagram de la Real la tercera nacionalidad con más seguidores es la japonesa. Nada de esto se entendería sin el efecto Kubo.

Desde ayer, el jugador de la Real ya está de vacaciones tras una intensa temporada en la que ha disputado 52 partidos en la Real y nueve más con la selección, para un total de 61. En la Liga, ha sido el futbolista que más faltas ha recibido. Su balance de siete goles y cuatro asistencias en 3.490 vestido de txuri-urdin es mejorable para un jugador de su calidad. En julio le esperan en Zubieta.

Ampliar El jugador y la Real se cuelan en la serie de animación 'Doraemon' Apenas fueron unos segundos, pero Kubo y la Real aparecieron en pantalla en uno de los capítulos especiales de la célebre serie de animación 'Doraemon' que se emitió en la noche de fin de año en la televisión japonesa. El futbolista, vestido con la equipación de la Real, salía en la historia mostrando sus habilidades con el balón junto a varios personajes de la serie, entre ellos el gato cósmico. La productora contactó con el departamento de prensa del club txuri-urdin para poder incluir al jugador en su historia. La publicidad de Yasuda se suprimió de la vestimenta del personaje, pero no así el logo de la marca deportiva Macron.

