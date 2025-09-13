Carta de Toshack a la afición: «Os agradezco que mi sueño se haga realidad»

Raúl Melero Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

John Benjamin Toshack tiene su hueco en la historia de la Real Sociedad. Por ser el segundo entrenador con más partidos dirigidos, 386, por detrás de Benito Díaz y por llevar a las vitrinas del club un título de Copa en aquella inolvidable final de Zaragoza donde los Arconada, Gorriz, Bakero, Zamora o Begiristain vencieron al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis. Además, un año después fue subcampeón de Liga y de Copa. Hoy se emocionará. Recibirá la insignia de oro y brillantes de forma merecida, en un sentido y cariñoso homenaje de la afición en los prolegómenos del choque entre la Real y el Real Madrid.

EL DIARIO VASCO visitó hace una semana al entrenador galés en su casa de Girona para hablar de este reconocimiento y hacer un repaso a su carrera, y ayer Toshack devolvió la visita, acercándose a las instalaciones de DV en Miramón para, entre otras cosas, trasladar un mensaje de agradecimiento a toda la afición txuri-urdin por medio de una carta.

«Estoy muy agradecido a toda la afición y cuando salga hoy a Anoeta, se va a hacer realidad un sueño», dice en la carta del exentrenador txuri-urdin que se deshace en agradecimientos y elogios por todo el reconocimiento que va a tener durante este fin de semana en Donostia y Gipuzkoa. «La Real lo ha sido todo para mí. Entrenar a este club me ha marcado de por vida».

La Real no se entiende sin el legado que dejó John Toshack, ni el galés puede desprenderse de lo que ha significado la Real para él. Vive en Girona, como reflejó este periódico en una extensa entrevista en su domicilio realizada por Pedro Soroeta, pero el blanco y azul siempre siguen al que fuera delantero centro del Liverpool en los años setenta.

David Taberna, director de EL DIARIO VASCO, fue el primero en estrechar la mano de John Toshack a su llegada a la sede de Miramón para darle la bienvenida y agradecerle la visita. Recordó la figura del galés como «el entrenador del que nos acordamos la generación que nacimos en los 70 y 80, como el que nos volvió a llevar a la gloria con aquel título de Copa. Las actuales generaciones tienen a Imanol como referente, por los últimos éxitos, pero no hay que olvidar todas las cosas buenas que firmó John cogiendo el testigo de Alberto Ormaetxea con aquellos inolvidables títulos de liga».

Toshack tuvo un día ajetreado y está deseando que lleguen las cuatro y cuarto de la tarde de hoy para recibir el caluroso homenaje de la afición. Además, en un día tan señalado como lo es un partido ante el Real Madrid, club al que también entrenó en un par de etapas. En la redacción de DV redactó y firmó la carta que aparece en estas mismas páginas y por la tarde charló con viejos amigos como Juanan Larrañaga, analista habitual en esta sección de los partidos de la Real, y Shanti Bakero, con el que estuvo departiendo por la tarde. «Recuerdo un partidillo de entrenamiento en el que puse a Arconada, Górriz, Gajate, Larrañaga y Shanti Bakero contra muchos más jugadores. Dio igual. No les metieron ni un gol», recordó mientras apuraba un café con el goizuetarra. «Eso era una muralla», reconoce el galés de Cardiff.

Impresionado con Anoeta

Estuvo en Anoeta y se quedó impresionado del campo y de las entrañas del nuevo coliseo donostiarra. «¿Y las pistas?», preguntó retóricamente. «Es precioso», dijo mirando de un lado al otro los dos fondos de Anoeta. También quedó impresionado del vestuario, donde se fotografío con las camisetas de los jugadores como fondo. «¿Esto es un vestuario o un teatro?», comentó con su ironía habitual. «Si un jugador se queda fuera del once le dará igual porque aquí se está realmente cómodo», observó.

Y ciertamente tal comodidad fue chocante para John Toshack, alguien que creció en el vestuario local de Anfield, en Liverpool, donde su entrenador Bill Shankly solo dejaba poner una tabla dura para los masajes. «Las comodidades para el rival, la dureza para nosotros», decía.

Se da la circunstancia, además, que Toshack tuvo a sus órdenes a los dos entrenadores que se verán las caras; el irundarra Sergio Francisco y el tolosarra Xabi Alonso. «Lo siento hoy por Xabi», indica dejando claro sus preferencias para el partido de hoy. Deja claro el extécnico txuri-urdin que le sigue a diario al equipo. «No ha empezado la liga como quisiéramos pero para Sergio no será fácil sustituir al gran Imanol». Esto refrenda lo que siempre decía el galés: «En Donostia la liga empieza cuando acaban las regatas...». Para ganar al Madrid habrá que adelantarlas.

En la carta que escribió a todos los lectores habla de su gran recuerdo: «La Copa de La Romareda con aquella marea de gente blanquiazul y Arconada levantando el puño tras detener ese penalti». Imágenes que hoy en día siguen emocionando a los seguidores más vetustos.

«Soy la única rosa entre tanta espina», dijo con su habitual humor socarrón en el momento de una foto de grupo entre trabajadores del periódico, el propio Toshack, su yerno, nieto y amigos. Obviamente arrancó la sonrisa a todos. Las frases del galés han sido portada de periódicos y tienen hasta su apartado en la red. Con un «eskerrik asko» abandonó la sede de EL DIARIO VASCO antes de que se girara y dijera, «si mañana (por hoy) vamos perdiendo en el minuto 87 igual tengo que salir al campo».

John Benjamin Toshack, genio y figura. Como él mismo reconoce tristemente «el maldito Covid se llevó muchas cosas de mi mente, pero el hecho de volver a Anoeta me va a traer buenísimos recuerdos». La carta de toda una trayectoria como txuri-urdin. Un realista de corazón, de Cardiff.

