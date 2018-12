Urkullu llama a «aprovechar» el «microclima político vasco» para avanzar sin «confrontación» 00:56 El lehendakari apela en su discurso de fin de año a la «estima a nuestro modelo» para dar pasos consensuados en cuestiones como la mejora del autogobierno MIGUEL VILLAMERIEL Lunes, 31 diciembre 2018, 14:39

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha aprovechado este lunes su discurso de final de año, emitido desde los jardines de Ajuria Enea, para hacer un llamamiento a «aprovechar» lo que ha denominado como el «microclima político vasco» para encontrar soluciones a los problemas que afectan a Euskadi y distanciarse de «la tensión y confrontación» que imperan en otros ámbitos políticos. Urkullu ha subrayado que «la política no consiste en crear problemas, sino en tratar de resolverlos», por lo que ha pedido dejar de lado «la confrontación y el distanciamiento permanente» y se ha mostrado partidario de «asumir los problemas, avanzar en un diagnóstico compartido y encauzar las soluciones con realismo, rigor y responsabilidad». Su receta se ha hecho extensiva tanto a las «incertidumbres» políticas y económicas que puede sufrir Euskadi como a retos como la mejor y actualización del autogobierno vasco. También ha señalado que «la fragilidad del modelo de Estado solo se puede superar trabajando un nuevo consenso que asegure la convivencia en un marco plurinacional»

El lehendakari ha comenzado su discurso, bastante más político que el que pronunció hace unos días en la tradicional recepción a la sociedad vasca en Lehendakaritza, con la intención de «reflexionar» sobre «tres sentimientos»: El primero, de «preocupación por las dificultades que seguimos encontrando en nuestra vida personal, familiar y comunitaria»; el segundo, un sentimiento de «estima a nuestro modelo» y, el tercero, un «deseo compartido de mejora».

Respecto a la «preocupación ante las dificultades», Urkullu ha explicado que «la realidad internacional, el contexto europeo, la situación política en el Estado y la acumulación de dificultades en nuestro entorno generan inquietud, incertidumbre e incomodidad». Ha asegurado que desde el Gobierno Vasco «sentimos de cerca los problemas de muchas familias que siguen sin poder dar la vuelta a los efectos de la larga crisis económica». Por tanto, ha enfatizado que «ni debemos, ni podemos instalarnos en la autocomplacencia. Justo lo contrario». Ha defendido que «tenemos que centrarnos en responder a las dificultades, porque está en nuestras manos. Nadie nos ha regalado nunca nada y la única amenaza real es no actuar».

En relación a la «estima por nuestro modelo», Urkullu ha reconocido que «tenemos problemas, desacuerdos y divisiones», pero, al mismo tiempo, ha destacado que «estamos consolidando un modelo de respuesta diferente. Basado en el respeto, la moderación, el diálogo, la confianza y el acuerdo». A su juicio, se trata de «un modelo propio que funciona y ha dado resultados». Se ha referido incluso a un «microclima político vasco», que ha calificado como «positivo y constructivo. Lo es, al menos, en mayor medida que en nuestro entorno».

El lehendakari ha aclarado que su referencia al «microclima político vasco» no es «para celebrarlo, sino para aprovecharlo». En su opinión, «la política no consiste en crear problemas, sino en tratar de resolverlos», por lo que ha subrayado que «la tensión, la confrontación y el distanciamiento permanente no son una opción». Se ha mostrado partidario de «asumir los problemas, avanzar en un diagnóstico compartido y encauzar las soluciones con realismo, rigor y responsabilidad. Siempre desde la colaboración».

El máximo dirigente del Gobierno de coalición de PNV y PSE ha indicado también que «un microclima positivo solo se consigue con personas positivas». Algo que ha definido como «dispuestas a ceder parte de sus pretensiones individuales al servicio de acuerdos beneficiosos para la comunidad». Por tanto, ha llamado a afianzar la «cultura del esfuerzo» y ha destacado que «la estima por lo que tenemos, una autoestima compartida, es la actitud para progresar».

En el tercer sentimiento que Urkullu ha querido compartir con la sociedad vasca en el discurso de final de año, «el deseo de mejora», ha señalado que «en 2018 se ha producido, por fin, la desaparición definitiva de ETA, un logro histórico», aunque ha añadido que «no nos conformamos, tenemos que avanzar en el compromiso con la memoria, las víctimas y la convivencia».

El lehendakari también ha tenido unas palabras para la violencia que se ejerce contra las mujeres y ha aplaudido que «en 2018 ha crecido la respuesta frente a la violencia de género o cualquier tipo de discriminación». También en este terreno ha llamado a «no conformarse» y ha mostrado su propósito de «seguir invirtiendo en igualdad entre mujeres y hombres».

En la faceta económica, Urkullu ha resaltado que, en este año que acaba, «hemos logrado reducir el paro por debajo del 10%» y también ahí ha llamado a redoblar esfuerzos para «aumentar las oportunidades de empleo y mejorar su calidad». Por el contra, no ha hecho ninguna referencia a la retirada del proyecto de Presupuestos de su Gobierno y a la necesidad de gestionar una prórroga presupuestaria.

El lehendakari ha definido su «deseo de mejora» como «un sentimiento personal y compartido en pos del bien común», lo que habitualmente suele denominar como «auzolana», un concepto que ha repetido en su discurso «para responder a los retos de país: Educación; reto demográfico y apuesta por la juventud; innovación e internacionalización».

También ha reclamado «trabajo en común» para «avanzar en la prioridad de tantas y tantas personas y familias: más y mejor empleo». Tanto para los jóvenes, como para los parados de larga duración o las mujeres en situación de dificultad. Ha abogado, asimismo, por un «empleo estable para quienes, en sus negocios o comercios, siguen padeciendo las dificultades de la economía en el día a día». «Más y mejor empleo es la mejor política social», ha indicado, para añadir que «es la expresión de nuestro principal deseo para 2019».

El lehendakari ha hecho un llamamiento a la «solidaridad» y ha subrayado que «el compromiso con las personas, con cada persona, con quien peor lo está pasando, está en el centro de la acción de nuestro Gobierno», que a su juicio tiene un «deseo inconformista de mejora».

Nuevo consenso plurinacional

Urkullu ha resaltado que «en el arranque del nuevo año, tenemos confianza en poder avanzar en el autogobierno vasco, en el crecimiento de Euskadi». En su opinión, «la fragilidad del modelo de Estado solo se puede superar trabajando un nuevo consenso que asegure la convivencia en un marco plurinacional».

A modo de conclusión, el lehendakari ha señalado que «la solución a los problemas e incertidumbres, como siempre, está en nuestras manos. Es tiempo de hacer, tiempo de trabajar». Ha compartido su esperanza en que «trabajando juntos, seamos capaces de superar las dificultades y alcanzar nuestros sueños».

Urkullu también ha enviado «un saludo especial» a la comunidad vasca en todos los países del mundo, y ha asegurado que se trata de «una comunidad siempre cercana y atenta a la realidad de Euskadi, así como a sus oportunidades en el mundo».