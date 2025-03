El pacto de Junts con el Gobierno para el reparto de menas beneficiará a Cataluña y Euskadi

Si el Gobierno central quería un pacto político para el reparto de los 5.000 menores extranjeros no acompañados que hay en las Islas Canarias ... debía acatar lo que exigiera Junts. Así está pasando en toda la legislatura y así ha sido. La formación liderada por Carles Puigdemont ha anunciado este martes un acuerdo para modificar el artículo 35 de la ley de extranjería por el que apenas recibirá, siempre según su versión, entre «veinte y treinta» menas mientras que comunidades como Madrid, «700».

¿Y Euskadi? Será una de las beneficiadas porque el pacto incluye gran parte de los criterios exigidos por Imanol Pradales, pero el Gobierno Vasco, por ahora, evita hablar de cifras. No hay que olvidar que el lehendakari, Imanol Pradales, viene siendo muy duro advirtiendo de que los servicios forales encargados de esta gestión está colapsados al encargarse de 900 menores y que no aceptarían seguir arrimando el hombro si no había un gran pacto a nivel nacional.

El texto acordado asegura que se «establecerán unos criterios justos y equitativos que sirvan tanto para resolver la situación humanitaria como para ser más eficaces en la labor de integración y oportunidades de vida a los menores». Entre estos parámetros se encuentra el peso poblacional y el esfuerzo realizado a lo largo de los últimos años.

El frente común impulsado por los gobiernos canario y el vasco con motivo de la reciente Conferencia de Presidentes celebrada el 13 de diciembre en Santander para establecer un reparto «equilibrado» de menas se traducirá, supuestamente, en un documento de urgencia para paliar la crisis migratoria que sufre Canarias, con más de 5.000 menores esperando en las islas para ser trasladados a otras regiones.

Entre las reivindicaciones realizadas por Pradales destaca la «necesidad de atender la frontera sur pero también la frontera norte», que el nuevo método de reparto se base en «variables como la población, la tasa de desempleo o la riqueza del territorio» y que haya un «soporte económico y presupuestario» para las comunidades, que ahora asumen «con fondos propios» la tutela de los menores, que en Euskadi ascienden «a 900». Una cifra que ha hecho, como viene denunciando, que los recursos forales estén «saturados».