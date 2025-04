El PP seguirá negociando su apoyo al decreto pero avisa al Gobierno: «No estamos más cerca que ayer de apoyarlo»

Donde el lunes veía «elementos acertados» en el decreto contra la andanada arancelaria de Estados Unidos, Alberto Núñez Feijóo ve este miércoles «parches» que dificultan ... que el diálogo entre el Gobierno y el PP llegue a buen puerto. Aunque las vías de interlocución continúan abiertas, el líder de los populares endureció su posición advirtiendo al Ejecutivo que «hoy no estamos más cerca de ayer en la posibilidad de apoyar el decreto ley». A pesar de las aclaraciones del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, negando el «cupo arancelario» para Cataluña, Feijóo da credibilidad a una «negociación encubierta con el separatismo» e insiste en que la disposición adicional segunda del decreto, que habla de equilibrios territoriales, es para «contentar» a Junts. «Tenemos que solucionar el problema de las empresas afectadas no del Gobierno», afirmó desde Bruselas en compañía del presidente del PPE, Manfred Weber.

Ante las críticas del Gobierno de buscar excusas, Feijóo insistió en que pese el PP no se ha movido de su posición. «Nosotros no nos hemos movido, se ha movido el Gobierno. Seguimos con nuestro plan a disposición Seguimos con nuestras medidas estructurales para mejorar la competitividad», subrayó. En su opinión, es el Ejecutivo el que se ha alejado «intentando introducir disposiciones adicionales para garantizar los votos del separatismo en base a criterios territoriales para distribuir las ayudas».

El líder de la oposición insistió también en que dicho redactado «puede dotar de arbitrariedad y de confusión en el reparto» de ayudas. Dejó claro también que la respuesta del Ejecutivo no se ajusta a las necesidades de los sectores afectados porque tiene carencias «de fondo y de forma». y no un «parche» como está planteando el Gobierno cambiando de nombres« a partidas presupuestarias que no fueron capaces de ejecutar en el pasado».