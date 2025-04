Los letrados del Senado ven inconstitucional la reforma que permite disolver la Fundación Francisco Franco El PP apoyará su tramitación en la Cámara alta para no incurrir en prevaricación

María Eugenia Alonso Madrid Martes, 22 de abril 2025, 13:22 | Actualizado 13:49h.

Los letrados del Senado ven inconstitucional la modificación de la ley que regula el derecho de asociación con el objetivo de prohibir la Fundación Francisco ... Franco. Consideran que la norma «puede contradecir» media decena de artículos de la Carta Magna al prohibir asociaciones franquistas «y no otras» que avalan o no condenan «otros regímenes autoritarios» o que realizan «apología del terrorismo». Pese a ello, fuentes de la dirección del Grupo Popular en la Cámar alta confirman que darán el visto bueno a su tramitación para no incurrir en prevaricación dejando así que sea el Pleno el que en su caso vete la propuesta.

La proposición de ley del PSOE, que recibió antes de Semana Santa el visto bueno del Congreso con la abstención del PP y el voto en contra de Vox, contempla la ilegalización de cualquier asociación que entre sus fines incluyan «la apología del franquismo, que ensalcen el golpe de Estado y la dictadura, enaltezcan a sus dirigentes con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o inciten directa o indirectamente al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales». Para el equipo jurídico del Senado, la norma «entra en colisión con el núcleo esencial del derecho de asociación en relación con el principio de igualdad» pues las asociaciones con actividades que constituyan apología del franquismo «van a pasar a estar peor tratadas y discriminadas en nuestro ordenamiento que otras asociaciones» que puedan realizar apologías de otras causas como el terrorismo, lo que configura que esta ley esté diseñada «Ad hoc» para la Fundación Francisco Franco.

