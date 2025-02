El 40% de los jóvenes en Gipuzkoa se aleja del feminismo y critica la «inmigración irregular»

Un 40% de los jóvenes guipuzcoanos entre 18 y 34 años considera que «la inmigración irregular puede ser una amenaza» para el futuro de este territorio, según un estudio elaborado por el observatorio Lupak, del Centro de Innovación Social (Sinnergiak) de la Universidad del País Vasco. Sobre el feminismo, el 38% piensa que «se ha llegado tan lejos que ahora está discriminando a los hombres».

El informe, al que ha tenido acceso DV, ha sido realizado a través de unas 553 entrevistas –288 mujeres y 241 hombres– realizadas por teléfono y web. Según responden las personas encuestadas, un 48% tiene como lengua materna el castellano, un 24% solo el euskera y un 26% las dos lenguas oficiales en el País Vasco. Una de las claves más relevantes es que la juventud guipuzcoana no es ajena a la polarización que la inmigración irregular y el debate del feminismo generan en este momento en la sociedad contemporánea, en pleno auge de la extrema derecha. Sin embargo, en el estudio de la UPV/EHU se detectan diferencias por género, por ejemplo en relación a la respuesta de que el feminismo «discrimina» a los hombres. Entre los varones aumenta el grado de acuerdo con esta afirmación (45%) en comparación con las mujeres (32%).

Sobre la inmigración irregular, el 40% piensa que «puede ser una amenaza para el futuro del territorio guipuzcoano». No se detectan diferencias por género. La mayoría de las personas de izquierda están poco de acuerdo con la afirmación sobre el feminismo (68%) y la inmigración irregular (58%) mientras que quienes se sitúan en la derecha están muy de acuerdo con ambas (60% y 57%).

Enfado con la política

Si hace 15 años, el 39% de la juventud guipuzcoana se declaraba aburrida con la política, el sentimiento que impera hoy es el enfado –38%– mientras que el aburrimiento cae al 9%. Eso sí, hay diferencia en función del género en estas apreciaciones. De hecho, las mujeres sienten más enfado (41%) y desconfianza (34%) que los hombres (35% y 21% respectivamente). Asimismo, quienes se ubican en la derecha (42%) expresan un mayor enfado que quienes se sitúan en este momento en la órbita de la izquierda (32%). En general, la política y sus protagonistas generan sentimientos negativos entre los jóvenes guipuzcoanos.

Más de la mitad, un 56%, cree que la política no atiende a sus problemas, un sentimiento que es especialmente compartido entre quienes se ubican en la izquierda. Sin embargo, el informe valora como satisfactorio el desempeño de las instituciones vascas. En una escala de puntuación del 0 al 10, la Diputación guipuzcoana obtiene un anota de 5,8 de media y el ayuntamiento, un 5,8. A su vez, el Gobierno de España logra un 4,2. Especialmente llama la atención que un 43% de la juventud guipuzcoana está interesada por la política, más que el dato que hace 15 años recogía el estudio sobre 'Juventud y política en Gipuzkoa' elaborado en 2009 por la Diputación Foral.

Los jóvenes, tanto hombres como mujeres, que se declaran de derechas tienen más interés por la política. Eso sí, aunque la juventud reconoce sentirse atraída por la política, también está distanciada de los partidos políticos y de los movimientos sociales, de los que se muestra alejada quizá a diferencia de una relación más comprometida en el pasado. De hecho, dos de cada tres personas consultadas no se sienten cercanas a ningún partido político. El 88% declara no implicarse en ningún partido político y un 72% no participa en ningún movimiento social o ONG. Un 65% se muestra alejado de los partidos y a un 43% le interesa mucho la política.

Centroizquierda. Frente a la tendencia global detectada en numerosos estudios demoscópicos, la gente joven en Gipuzkoa se posiciona ideológicamente en el centroizquierda. En la escala de 1 a 10, de izquierda a derecha, se ubica en el 4,8, es decir, en un tenue centroizquierda, que contrasta con posiciones ideológicas anteriores más ancladas en un espacio más nítido de izquierdas, por ejemplo, en el estudio sobre Jóvenes y Política elaborado hace 15 años por la Diputación Foral. Y es que si hay un nexo común en el estudio, es el de que las personas jóvenes consultadas no se sienten representadas y confían poco en el sistema político, en las instituciones y en los partidos.

Esta investigación también parece poner de relieve que la participación de los jóvenes en la política no ha disminuido sino que se ha transformado. Internet y las redes sociales se han convertido en el medio más utilizado por esta población para expresar sus opiniones en los debates públicos. De hecho, en España, a partir de 2010 se observa un incremento del interés por la política entre la población de 15 a 29 años, alcanzando niveles parecidos a los de la población adulta.

El informe se ha realizado en noviembre de 2024 sobre una base de entrevistas en las diferentes comarcas de Gipuzkoa, describe una radiografía de esta franja de población y de sus prioridades e inquietudes que reflejan algunas tendencias estructurales ya detectadas en el entorno e, incluso, a nivel internacional. La juventud de Gipuzkoa no es un islote aislado y refleja también algunas variables subterráneas de fondo que están alterando el mapa sociológico.