Imanol Lasa (Zarautz, 1973) atiende a este periódico en las gradas del Atano III en vísperas de la Asamblea General del PNV que proclamará a ... Aitor Esteban como presidente del partido. El burukide del Gipuzko Buru Batzar deja claro que no habrá «grandes revoluciones» dentro de la formación jeltzale y carga contra EH Bildu por haber «optado por el populismo» y por «deslegitimar las instituciones».

– ¿Cuáles son los retos que afronta el PNV en el nuevo ciclo que iniciará este fin de semana en la asamblea general de Donostia?

– En 1977 los vascos recuperamos la voz en el Atano y ahora el PNV vuelve al frontón con ilusiones renovadas y con un nuevo proyecto político. En esta asamblea lo que vamos a decidir es la hoja de ruta que guiará al partido en los próximos años, pero también una nueva dinámica de trabajo colectivo para esa 'Euskadi berria' que estamos construyendo. Apostamos por un nuevo liderazgo en un contexto cambiante.

– ¿La llegada de Aitor Esteban a la presidencia del partido en sustitución de Andoni Ortuzar es renovación o continuismo?

– Renovación. El partido no ha renovado solamente a sus principales líderes institucionales, sino también la ejecutiva de Euskadi y las territoriales. Estamos transitando hacia una renovación de manera ordenada. Que nadie espere grandes revoluciones en el PNV. Los cambios vienen poco a poco, de manera asentada y una vez más el PNV acierta con Aitor Esteban.

– ¿La marcha del hasta ahora portavoz en el Congreso deja el Grupo Vasco huérfano?

– Para nada. En Madrid tenemos un equipo muy fuerte y preparado. Estoy convencido de que cualquiera de los compañeros que están allí, más la nueva persona que se va a incorporar a la formación, va a poder retomar con éxito las labores del Grupo Vasco en Madrid.

– ¿Qué papel va a jugar Gipuzkoa en el nuevo Euzkadi Buru Ba-tzar?

– Para el nuevo EBB, Gipuzkoa es un territorio más de la nación vasca, por tanto, claro que van a estar también encima de la mesa los retos y problemas que tiene Gipuzkoa. Pero siempre se van a abordar desde una perspectiva abertzale y nacional.

TAV «El GBB defiende que la alternativa de Ezkio es la mejor. El tren va a ser un vehículo clave para la construcción nacional»

– Han llegado a un acuerdo con los compañeros de otros territorios para incluir una enmienda conjunta en las ponencias para buscar una salida a la unión del TAV entre Euskadi y Navarra. ¿Van a aprovechar esta cita para limar asperezas tras el choque con los jeltzales alaveses?

– Eso ha sido la demostración de que tenemos un partido vivo en el que se dialoga, se discute y se pacta. La solución sobre la conexión de la 'Y' vasca por Ezkio debe adaptarse teniendo en cuenta criterios técnicos y un debate real entre las instituciones vascas, navarras y el Gobierno de Madrid. Nosotros seguimos defendiendo que la alternativa de Ezkio es la mejor, porque va a tener mucho menos impacto medioambiental. En la enmienda pactada estamos hablando de una infraestructura clave para el desarrollo futuro de Euskadi como nación, que tiene como objetivo conectar muchísimo mejor a todos los herrialdes. Como abertzale pienso que nos va a ayudar a superar las barreras y las distancias actuales. El tren también va a ser un vehículo clave para la construcción nacional.

– ¿Comparte las palabras del alcalde de Donosti, Eneko Goia, que llamó «egoísta» al diputado general de Araba por defender la vía de Vitoria?

– No nos quedemos en los debates y en los tonos de unos y de otros. El PNV lleva años luchando por tener unas infraestructuras modernas y vanguardistas para el país. Insisto, desde la visión abertzale la mejor opción es la de Ezkio, y así lo están manifestando nuestros líderes. Dejemos que de una vez por todas los informes técnicos digan cuál es la mejor decisión para este país.

Eje izquierda-derecha

– El PNV llegó a un acuerdo presupuestario con el PP en Gipuzkoa y ahora aprobará la reforma fiscal con Elkarrekin Podemos. ¿Dónde se va a situar el partido en ese eje izquierda-derecha?

– El PNV sale de esta asamblea nacional con alma humanista y raíz comunitaria para liderar el nuevo tiempo. Sin comunidad no hay pueblo. Hemos llegado a un acuerdo fiscal que garantiza unos ingresos públicos suficientes para hacer frente a los retos que tenemos como país y para reforzar un modelo que nosotros entendemos que es mucho más justo, equitativo y adaptado a los desafíos actuales. Demuestra también que Euskadi avanza pactando entre diferentes. Si hay un partido que no ha estado en ninguno de los pactos que hemos logrado ha sido EH Bildu. Apostamos por actuar con responsabilidad, con compromiso social y con mirada larga.

– ¿Qué pasos tiene que dar la formación jeltzale para reenganchar a los votantes tras un ciclo electoral a la baja y un EH Bildu que amenaza su hegemonía?

– Este domingo vamos a salir de la cancha del Atano más auténticos que nunca, porque se detecta muy rápidamente lo impostado. Al PNV se nos valora la coherencia entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que somos. En un tiempo de sobreexposición y de auge del populismo, la autenticidad va a ser la nueva credibilidad. EH Bildu está fuera de los grandes acuerdos y busca agitar el debate público, está desmemoriada y diría también que está deslegitimando las instituciones, cuando son precisamente estas las que tienen que dar solución a los problemas de este país. Es el momento de hacer ver a la sociedad vasca que aquí hay dos proyectos totalmente diferentes. Nosotros vamos a seguir apostando por la estabilidad. Bildu ha optado por el populismo y por dar soluciones simples a problemas que son muy complejos sin asumir ningún tipo de gestión.

– ¿Hay miedo al sorpasso?

– El PNV nunca ha tenido miedo a la palabra que puedan dar los vascos en las urnas. No se puede construir y gestionar un pueblo que no respetas y que no amas. Por tanto, el PNV siempre va a respetar lo que pueda salir de las urnas, porque nuestra cultura nunca ha sido la imposición.

Acuerdos «En los nuevos tiempos que se van a abrir va a hacer falta mucha cocina entre el PNV, EH Bildu y el PSE»

– En los próximos meses el Parlamento Vasco debatirá sobre el futuro del autogobierno, y el derecho a decidir les aleja de su socio de gobierno el PSE mientras les acerca a EH Bildu. ¿Qué dirección van a tomar?

– El PNV en esta asamblea ha vuelto a dejar claro que aspira a la plena soberanía de la nación vasca y a la institucionalización del derecho a decidir. Todo esto desde una apuesta inequívoca por los derechos humanos, por la democracia, la libertad y por la igualdad. Pero sin dejar atrás otras cuestiones como pueden ser el progreso económico o la justicia social. El PNV está en la pantalla de la Unión Europea, y en ese marco se van a abrir los nuevos tiempos. Ahí va a hacer falta mucha cocina, especialmente entre los tres grandes partidos: PNV, EH Bildu y el PSE.

– ¿Cómo valora la gestión del lehendakari ahora que va a cumplir un año de mandato?

– El lehendakari ha hecho 'match' con la sociedad vasca. Ha puesto en marcha políticas transformadoras de verdad y ha apostado por mesas de trabajo para atender las cuestiones ligadas a la salud, la reindustrialización o los nuevos mapas sociales para tener bien definida la cartera de servicios de una sociedad que va a ser cada vez más envejecida y más diversa. Los nuevos equipos que hay en las instituciones están generando una renovada confianza y creo que los jóvenes también nos están demandando nuevas maneras de dirigirnos a ellos.