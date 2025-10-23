Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

José Enrique de Ayala, en el Paseo de la Concha donostiarra. J. Estrada

«El aviso de Trump es una bravata, la OTAN no puede expulsar a España»

El general retirado y analista internacional José Enrique de Ayala señala que el embargode armas a Israel será «ineficaz» si no tiene el aval del resto de la UE

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 08:27

José Enrique de Ayala, general de brigada retirado y miembro del Consejo de Seguridad y Defensa de la Fundación Alternativas, sostiene que la declaración de ... Donald Trump para que la OTAN expulse a España «es una bravata retórica», porque la Alianza Atlántica no concibe esta posibilidad en ningún caso. Ayala –que fue segundo jefe de la División Multinacional en Irak en 2004– visitó hace unos días Donostia invitado por la revista Galde y el Museo de San Telmo para reflexionar sobre los cambios geopolíticos en el mundo.

