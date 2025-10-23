«El aviso de Trump es una bravata, la OTAN no puede expulsar a España»

José Enrique de Ayala, general de brigada retirado y miembro del Consejo de Seguridad y Defensa de la Fundación Alternativas, sostiene que la declaración de ... Donald Trump para que la OTAN expulse a España «es una bravata retórica», porque la Alianza Atlántica no concibe esta posibilidad en ningún caso. Ayala –que fue segundo jefe de la División Multinacional en Irak en 2004– visitó hace unos días Donostia invitado por la revista Galde y el Museo de San Telmo para reflexionar sobre los cambios geopolíticos en el mundo.

– ¿Cree que el acuerdo alcanzado para Gaza tiene futuro?

– El plan de paz de Trump es injusto, perpetúa la ocupación israelí, el neocolonialismo y la tutela sobre el pueblo palestino, no ofrece ningún tipo de garantías de retirada del ejército israelí, no es fiable, porque en cualquier momento Netanyahu puede alegar que no se está cumpliendo ni volver otra vez a su ofensiva, y tiene muchas lagunas. Es injusto, no es un acuerdo de paz sino de alto el fuego que no ofrece ni justicia ni paz ni autogobierno. Es inaceptable, pero no hay otro.

– ¿Y entonces?

– Es decir, la alternativa es que siga la muerte y la destrucción, y, por tanto, yo sería partidario de intentarlo. Y esto puede abrir una ventana de oportunidad para que callen las armas, para que deje de morir gente, los niños coman, los enfermos sean atendidos y después se pueda empezar a reivindicar una auténtica paz verdadera con la construcción de un Estado independiente palestino que pueda convivir con Israel. Frente a la desesperación es agarrarse a un clavo ardiendo. No queda otra.

–¿La movilización en la calle lo entiende?

–Seguro que lo ve insuficiente. En realidad, lo que está pasando es que hay una presión popular horrorizada por el genocidio a los palestinos. La gente se está empezando a despertar, a reclamar justicia, a exigir a sus gobiernos que hagan algo definitivo. Sin esa presión, los gobiernos no se habrían movido.

– ¿Cómo valora el papel de España?

– En el país de los ciegos España es el tuerto. Es decir, el Gobierno español ha liderado la oposición a Netanyahu dentro de la Unión Europea. No es que haya hecho demasiado, es decir, se puede hacer mucho más, se pueden romper relaciones diplomáticas con Israel, se pueden cortar todo tipo de relaciones políticas.

– ¿Y el embargo de armas?

– Es evidente que España está tomando un papel de liderazgo en la oposición a Netanyahu. Y como digo, seguramente es insuficiente. Si solo lo hace España, no resultará eficaz. Pero si lo hacen todos los demás países europeos, por supuesto que sí.

– ¿El rearme en Europa es irreversible?

– El rearme que ha planteado la OTAN de hasta un 5% del PIB de todos los aliados no tiene un fundamento técnico ni es fruto de un estudio detallado de la amenaza y de las vulnerabilidades que tenemos para enfrentarnos a ella, de las necesidades y el coste de solventar estos problemas, sino que es simplemente una consecuencia de una imposición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha amenazado con irse de Europa si los países europeos no aumentaban su PIB hasta esa proporción. Yo no creo que Rusia suponga una amenaza para la seguridad de Europa o de la OTAN.

– Sin embargo, el tema del rearme en algunos países parece que ha calado en su opinión pública.

– El problema es que la Unión Europea no ha hecho los deberes de construir una comunidad europea de defensa o una defensa autónoma que le permita defenderse por sí misma.

– Trump dice que la OTAN debería expulsar a España...

– Es una bravata, una bravuconada retórica. Es imposible. La OTAN no contempla el mecanismo de expulsión. Trump actúa como un negociante arrogante con sus socios. Es un emperador lleno de soberbia. Es peligroso cuando su orden mundial, el imperio, entra en decadencia. Quizá ha servido para demostrar que Sánchez dijo la verdad cuando se opuso al gasto militar al 5%. Pero es que a Estados Unidos no le interesa poner en riesgo las bases militares en España.

– ¿Las bases americanas?

– No son americanas, son españolas, tienen mando español pero dan enormes facilidades a Estados Unidos en Rota y en Morón.

– ¿Cómo ve la posición española contra el gasto militar del 5%?

– A mí me parece una posición muy correcta. España se ha comprometido a cumplir esos objetivos, que era su compromiso. Para eso no hace falta llegar al 5%. Por lo tanto, España, mediante un intercambio de cartas con el secretario general de la Alianza, ha expresado su posición, que es el cumplimiento de los objetivos de fuerza de la OTAN, pero no alcanzar el 5%. A mí me parece una postura perfectamente correcta, sensata, leal con los aliados y ajustada a las necesidades del país, porque un aumento del presupuesto de defensa lógicamente recaería sobre gastos sociales.

– ¿Ucrania puede ganar la guerra como ha dicho Trump?

– Trump es errático en este asunto. Ucrania no está en condiciones de vencer a Rusia, incluso con la ayuda de otros países. Prolongar la guerra es prolongar el sufrimiento y no tiene sentido. Hay que llegar a una solución negociada, lo menos perjudicial posible para Ucrania

– ¿Putin es una amenaza para la Unión Europea?

– Putin es una amenaza en cuanto a una guerra híbrida que está desarrollando en muchos aspectos desde antes de la guerra de Ucrania. Pero no es una amenaza, en mi opinión, en cuanto a la capacidad que pueda tener su ejército convencional para atacar a una potencia, la mayor alianza del mundo como es la OTAN. La desproporción de fuerzas es tan enorme que sería una locura.