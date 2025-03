La asamblea del PNV inicia la 'era Esteban' con la apuesta por la plena soberanía vasca en la UE

El PNV que dará mañana luz verde al relevo de Andoni Ortuzar por Aitor Esteban se envolverá en el continuismo del soberanismo pactista con una ... expresa apuesta por la política y por el europeísmo «frente a los populismos de derecha e izquierda» en un contexto internacional marcado por la incertidumbre.

El cónclave tendrá lugar a partir de hoy en el frontón Atano III, en San Sebastián, un lugar cargado de historia para el nacionalismo vasco en el que en 1970, en la inauguración de los Mundiales de Pelota, se lanzó Joseba Elosegi envuelto en llamas delante del dictador Franco y en el que Xabier Arzalluz protagonizó el primer mitin tras la Transición. Los jeltzales buscan así, con la moviola sentimental de la memoria histórica, un revulsivo emocional para recuperar el espacio perdido en los últimos años. Lo hacen con una reivindicación expresa de la política, frente a la marea de la ultraderecha y el riesgo de involución en Europa, y del mensaje soberanista en una coyuntura en la que la pulsión nacionalista ha perdido fuelle después del fin de la violencia, según las encuestas. Paradójicamente este fenómeno se produce con una izquierda independentista al alza.

Los jeltzales, que necesitan también cerrar las heridas que ha dejado el proceso interno, necesitan fortalecer su proyecto para frenar el empuje de EH Bildu entre las clases medias y las nuevas generaciones y modernizar su organización, con un funcionamiento demasiado clásico que afronta una realidad mucho más veloz, en la que la digitalización y las redes sociales han cambiado la forma de hacer política en los batzokis.

«Principio democrático»

El PNVnecesita también renovar su imagen. Como flanco más vulnerable, la escasa presencia de mujeres en el nuevo EBB –cuatro sobre 14– que revela el excesivo peso de los equilibrios internos. La dirección del PNV será la resultante de un acuerdo negociado entre Ortuzar y Esteban, que han tenido históricamente una relación personal y una sintonía política, y del sector guipuzcoano, que coloca también a Markel Olano en la nueva ejecutiva.

La ponencia política será también una síntesis entre las diferentes almas del partido, la más soberanista y la más pragmática. La ponencia política del PNV 'Euskadi, nación en Europa' –que será debatida hoy– apuesta por considerar que Euskadi no puede renunciar al derecho a decidir, «ya que se trata de un principio democrático». Los jeltzales reivindican la plena soberanía de la nación vasca y la institucionalización de su derecho a decidir «mediante una apuesta inequívoca por los derechos humanos, la democracia, el progreso económico y la justicia social en Europa». «Se podrá ejercer o no, pero no se puede renunciar a este principio inalienable», sostiene el documento.

La independencia

«Euskadi es una nación de pleno derecho en Europa y el derecho a decidir es un principio democrático, integrador, moderno y europeísta», que deja bien claro que el PNV se envuelve en esta bandera estratégica y que no piensa regalar esta reivindicación a EH Bildu. De hecho, la asamblea municipal de Leioa plantea una enmienda reveladora a este respecto: «El primer partido que se diseñó como soberanista es el PNV. Desde su nacimiento, y como principio fundacional irrenunciable, si bien su plasmación puede tener distintas acepciones según los tiempos: la reintegración foral, el derecho de autodeterminación el derecho a decidir. Somos soberanistas por excelencia».

El documento plantea reconocer a Euskadi como «sujeto político» pero introduce algún matiz respecto a la definición independentista. «No es buena idea aspirar a clonar miméticamente estructuras de Estado que se han demostrado ineficaces para el desarrollo de la integración europea».

La asamblea de Laudio impulsa otra enmienda que considera «irrelevante» que el derecho a decidir sea reconocido o no por normas constitucionales. Pone como ejemplo las experiencias de Escocia y la de Quebec en Canadá. En ninguno de los dos casos existe un ordenamiento constitucional si bien en la provincia francófona canadiense el contencioso soberanista se elevó al Supremo, que estableció una doctrina que cuestiona el derecho unilateral de secesión pero sí obliga a la apertura de un proceso de negociación política si existe una mayoría clara por la independencia. En ese sentido, la ponencia aboga por un reglamento en la Unión Europea que regule el derecho a decidir.

Las cinco ponencias

1 Ponente: Izaskun Bilbao 'Euskadi, nación en Europa'

La ponencia política que el partido plantea en la asamblea general fija cuál va a ser la acción de la formación jeltzale en cuestiones como el derecho a decidir o la posición de la nación vasca dentro del marco europeo. También aboga por la participación de Euskadi en los órganos de la Unión Europea.

2 Ponente: Unai Rementeria 'Construir una nación próspera para ser libres'

El segundo texto se centra en la generación de la riqueza y el reparto de la misma. Ahí entran la promoción económica, los servicios sociales o las infraestructuras. Sobre este último tema se ha incluido una enmienda para buscar una solución a la unión del TAV entre Euskadi y Navarra.

3 Ponente: Oihane Agirregoitia 'Una nación abierta a un mundo sostenible'

La eurodiputada Oihane Agirregoitia será encargada de leer la tercera ponencia centrada en el contexto europeo y en los derechos humanos. «Un mundo mejor, sostenible y en paz», dice el documento, que habla de las guerras o de las uniones como la macrorregión atlántica.

4 Ponente: Ane Miren Atín 'Un partido al servicio de su pueblo'

Reformular los valores del partido es uno de los objetivos que el PNV ha señalado en esta ponencia. Además de demostrar «robustez y solvencia» y «humanizar» el partido. También quieren adaptar los modelos relacionales con movimientos asociativos o empresariales.

5 Ponente: Imanol Lasa 'Una organización democrática'

La última ponencia, que se fija en el ámbito organizativo, la conducirá el burukide guipuzcoano Imanol Lasa, y trata de activar a la militancia y de digitalizar el partido en ámbitos burocráticos y también comunicativos. También se pone sobre la mesa el debate sobre la bicefalia del partido.