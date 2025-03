Una edición con varios cadáveres en la cuneta y sin una clara favorita

Teresa Flaño Domingo, 2 de marzo 2025, 00:11 | Actualizado 00:36h. Comenta Compartir

No hay edición de los Oscar que no tenga su punto de suspense previo a la gala. El año pasado la salsa la puso el duelo entre dos tipos de cine, representados por 'Barbie' y 'Oppenheimer'. En esta ocasión la tensión comenzó con 'Emilia Pérez', no solo por ser la cinta con más nominaciones, sino por tratarse de un 'narco-musical' y con una protagonista que realiza la transición de género, sino por la polémica originada por su protagonista, nominada a mejor actriz, Karla Sofía Gascón y sus tuits racistas. En las últimas semanas, ante el impulso que estaba tomando 'The Brutalist' que se situaba como favorita, han surgido numerosas voces críticas por el uso que se hace de la Inteligencia Artificial. A medida que se acerca la ceremonia del domingo, los cadáveres cinematográficos van quedando en la cuneta, mientras otros ganan posiciones. Así, ahora las casas de apuestas miran a 'Anora', que aunque con nominaciones en las principales categorías, no se encuentra entre los filmes con más candidaturas.

Si fuera por número de opciones, la favorita sería 'Emilia Pérez', que cuenta con 13 nominaciones, seguida de 'The Brutalist' (10), 'Wicked' (10), 'Conclave' (8) y 'Un completo desconocido' (8).

Después del descenso a los infiernos cinematográficos de Karla Sofía Gascón, que pudo dinamitar todas las opciones de la película, parece que en los últimos días se ha vislumbrado cierta recuperación. Tras un par de semanas de silencio, la actriz de Alcobendas ha anunciado que acudirá a la gala. Y ahí se ha posicionado su compañera Zoe Saldaña que, tras un paseo triunfal por los premios previos, tiene todas las papeletas para ser la elegida como mejor actriz de reparto. La artista de origen dominicano ha apoyado el 'regreso' de Gascón. «Me parece importante que terminemos este capítulo en equipo, como empezó el proyecto desde el principio y que después cada quien pueda seguir el camino que le toque atravesar. Si es de redención, de redención», y precisamente de redención, aunque de una manera muy particular, trata 'Emilia Pérez'.

Puede que los miembros de la Academia de Cine estadounidense hayan empezado a olvidar los disparates en las redes sociales de Gascón, pero no como para alzarla como triunfadora de la ceremonia. Descartada de la lucha por las estatuillas a Mejor película o Mejor actriz, y cada vez más lejos la de director a Jacques Audiard, sí cuenta con posibilidades de alzarse con la de Mejor película internacional, en representación de Francia. Lo tiene difícil porque la brasileña 'Aún estoy aquí' ha ido ganando posiciones desde que hace un mes se dieran a conocer las nominaciones.

Una de las razones de la buena aceptación de la película de Walter Salles, que recorre los años de la dictadura brasileña y habla de las desapariciones que se produjeron entonces, se encuentra en su protagonista, Fernanda Torres, candidata Mejor actriz. Aunque en esta categoría, salvo sorpresa mayúscula, el premio es más que previsible y solo suena un nombre, Demi Moore, que también se ha llevado prácticamente todos los premios que se celebran antes de los Oscar, por su papel en 'La sustancia'.

Arquitecto, músico, cardenal

Respecto a la mejor interpretación masculina, todo parecía encaminado a que Adrien Brody tuviera su segunda estatuilla -la primera fue por 'El pianista' (2002)-, gracias al papel de arquitecto visionario que huye a Estados Unidos en la II Guerra Mundial. Ahora se cuestiona que parte de su trabajo haya sido manipulado con la Inteligencia Artificial, en concreto los diálogos en húngaro para mejorarlos. Así, parece que esta categoría podría tener a su ganador más joven desde que se entregan estos premios. Eso sucedería si se lo lleva Timothée Chalamet por su recreación de Bob Dylan en 'Un completo desconocido' que tiene 29 años y dos meses. Casualmente, su contrincante Brody es quien ostenta de momento el récord con 29 años y siete meses. El trabajo de Ralph Fiennes en 'Conclave' puede aparecer como la opción intermedia porque a los miembros de la Academia siempre les gusta dar alguna sorpresa.

En la categoría de Mejor actor de reparto las cosas están bastante claras. Aunque los primeros vaticinios apuntaban a que el ruso Yura Borisov se lo llevaría por 'Anora', lo cierto es que ha sido Kieran Culkin quien, al igual que Saldaña, se ha hecho con todos los premios gracias a 'A Real Pain': Bafta, Critics Choice, Globo de Oro, SAG...

¿Y quién puede ser elegido como mejor realizador? Sean Baker es el ligero favorito por 'Anora', tras ganar el premio del sindicato de directores, pero Brady Corber, a pesar de los últimos tropiezos de 'The Brutalist' va a tener mucho que decir.

Al final puede que la gran tapada, solo sea en número de galardones recibidos, se encuentre en el musical 'Wicked' porque se apunta como favorita para llevarse muchos de los Oscar técnicos como maquillaje, vestuario, sonido, efectos visuales... si 'Dune 2' se lo permite.

La gala

La gala se celebrará en la madrugada del domingo al lunes, según el horario español, en el Dolby Theatre de Hollywood. El encargó de conducirla es Conan O'Brien, que toma el relevo de Jimmy Kimmel, ambos son veteranos presentadores de 'late night'. Es la primera vez que ejerce de anfitrión y, cosa rara, su elección fue bendecida por las redes sociales.

Entre las actrices que subirán al escenario para entregar una estatuilla se encuentran Penélope Cruz o Ana de Armas

Ariadna Grande y Cynthia Erivo cantarán un popurri de la banda sonora de 'Wicked', y algunas de las estrellas que aparecerán en el escenario son Halle Berry, Penélope Cruz, Scarlett Johansson, Ana de Armas, Ben Stiller, Oprah Winfrey y Willem Dafoe.

Aquí, la ceremonia será retransmitida en directo por Movistar Plus. La alfombra roja dará comienzo a las 00.30 horas (ya del lunes) y la gala tendrá lugar a partir de las 01.00. Los organizadores estiman que durará cuatro horas, pero esas previsiones nunca se cumplen y siempre se alarga.

Los regalos que sí se llevará Karla Sofía Gascón Todos los nominados en las categorías de mejores intérpretes, actores de reparto y director reciben un paquete de regalos que parece la bolsa sin fondo de Mary Poppins. Karla Sofía Gascón tendrá el suyo. Está valorado en unos 210.000 euros y cuanta con viajes de lujo, cosméticos y productos de alimentación entre lo más 'normal'. La lista incluye planes de recuperación en caso de perder la casa por un incendio, -que pueden ser transferidos-, tratamientos médicos de un especialista en liposucciones, un test genético para elaborar un árbol genealógico, un espectáculo privado de un mago, e incluso un pack de cigarros de marihuana, a los que seguro que alguno de los perdedores recurre al no oír su nombre.

