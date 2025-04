¿Se acuerdan de la famosa escena de 'Gremlins' en el cine? Los condenados diablillos verdes invadían una sala con pantalla grande para ver 'Blancanieves'. ... Se comportaban como vikingos en celo en el patio de butacas, peleándose, gruñendo y lanzando objetos al aire. Así se comporta la chavalada viendo 'Minecraft', el estreno del momento, según han inmortalizado algunos videos virales. Las palomitas vuelan y el personal grita y se agita cuando en escena irrumpe un zombi bebé de cabeza cuadrada que cabalga sobre un pato cabecicubo en un ring de lucha libre. Jack Black, redondo como nunca, exclama «¡Chicken Jockey!» y los más menudos enloquecen. Imaginen a un ejército de adolescentes revolucionados, hasta arriba de azúcar, con la testosterona por las nubes. Lluvia de coca-colas y patatas fritas. Algunos se suben a los hombros de su colegas para cacarear como si estuvieran en un corral. La estampa es escalofriante, sobre todo para los empleados del cine que se ven obligados a limpiar la mierda ajena.

Tan bochornoso espectáculo es tendencia. Cuidado si vas a ver 'Minecraft' sin casco. La película, basada en el conocido videojuego, es mala a rabiar, pero está arrasando gracias a los guiños a su público potencial. Uno se acuerda de 'The Rocky Horror Picture Show', donde hay una interacción medida con el público. ¿Se imaginan esto mismo en sus casas frente al televisor? Como si todos los días fuera Nochevieja, lanzando confeti y tirando la cena a la pantalla cuando vemos 'Tu cara me suena'. ¿Tenemos que convertir las salas de cine en cuadras para que vaya la gente? 'Minecraft', no, 'Arcane', sí, por citar mejores adaptaciones. Ahí está 'The Last of Us', con capítulo nuevo. ¿Sabían que existe una película sobre el 'Tetris'?