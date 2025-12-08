Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La candidata del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, durante la tradicional pegada de carteles que da inicio a la campaña electoral. Efe

Campaña extremeña

A la última ·

María Guardiola, presidenta de la Junta y candidata del PP, intenta proteger su flanco derecho, por donde Vox avanza de manera implacable

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:01

Comenta

Desde el viernes vivo en campaña electoral. Extremadura como laboratorio y la energía nuclear como bandera. María Guardiola, presidenta de la Junta y candidata del ... PP, intenta proteger su flanco derecho, por donde Vox avanza de manera implacable. Su única posibilidad de crecimiento está en el flanco izquierdo, donde se ha instalado un curioso debate entre los votantes de centro que tradicionalmente miraban al PSOE: ¿facilitamos la mayoría absoluta del PP para evitar que entre Vox en el gobierno o pasamos, dejamos que la ultraderecha sea necesaria para gobernar y así hacemos un favor a Sánchez, que podrá agitar el miedo al lobo como estrategia fundamental?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un surfista de 28 años en San Juan de Luz
  2. 2

    Los expertos opinan sobre el pulso entre Ernai y GKS
  3. 3

    «¿Te subirías a un avión sabiendo que el piloto no ha dormido en 22 horas?»
  4. 4

    Pongamos que hablo del donostiarra Joaquín
  5. 5 Al menos tres muertos y varios heridos por el fuerte oleaje en Tenerife
  6. 6 La conexión de Lando Norris con Gipuzkoa: su novia Magui Corceiro
  7. 7

    El número de vascos que reducen su jornada para poder conciliar se duplica en cuatro años
  8. 8 Cazan al ladrón que robó la exclusiva bicicleta del piloto Jorge Martín, valorada en 20.000 euros
  9. 9

    «Como dirigente socialista, me avergüenza el GAL»
  10. 10

    «El fútbol es la excusa para pasar el puente en Donostia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Campaña extremeña

Campaña extremeña