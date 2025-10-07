El Ayuntamiento convoca dos reuniones informativas sobre el programa Harrera On!

E. V. pasaia. Martes, 7 de octubre 2025, 20:30 Comenta Compartir

El Ayuntamiento pone en marcha el programa Harrera On! para garantizar una acogida adecuada a las familias con hijos que han llegado a Pasaia en los últimos meses. La iniciativa, dirigida a menores de entre 6 y 16 años, es gratuita y se centra en actividades de ocio extraescolares. «El objetivo es ayudar a que los menores se adapten al pueblo y a la sociedad de una manera más amena. Para ello, se ofrecen actividades de ocio extraescolares centradas en el juego y el euskera, con las que se pretende hacer una buena acogida a este nuevo alumnado», señala Aintzane Taberna, edil de Acción Social.

Las hojas de inscripción están disponibles en Karmengo Ama, La Anunciata, Pasaia Lezo Lizeoa, el SAC y Servicios Sociales. La inscripción estará abierta durante todo el año. Esta semana se celebrarán reuniones informativas de comienzo de curso. La primera se anuncia para hoy, a las 18.00 horas, en la casa de cultura de Antxo. La siguiente tendrá lugar mañana, a la misma hora, en Ulia Kultura. Para más información, pueden llamar a Acción Social (943 00 43 20) o escribir a gizartekintza@pasaia.net. «Migrar es un derecho y hacer una buena acogida es nuestro compromiso como pueblo y también nuestra responsabilidad como Ayuntamiento», concluye Taberna.