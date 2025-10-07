Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
María de Frutos, técnica de Migraciones, y la concejala Aintzane Taberna.

Pasaia

El Ayuntamiento convoca dos reuniones informativas sobre el programa Harrera On!

E. V.

pasaia.

Martes, 7 de octubre 2025, 20:30

Comenta

El Ayuntamiento pone en marcha el programa Harrera On! para garantizar una acogida adecuada a las familias con hijos que han llegado a Pasaia en los últimos meses. La iniciativa, dirigida a menores de entre 6 y 16 años, es gratuita y se centra en actividades de ocio extraescolares. «El objetivo es ayudar a que los menores se adapten al pueblo y a la sociedad de una manera más amena. Para ello, se ofrecen actividades de ocio extraescolares centradas en el juego y el euskera, con las que se pretende hacer una buena acogida a este nuevo alumnado», señala Aintzane Taberna, edil de Acción Social.

Las hojas de inscripción están disponibles en Karmengo Ama, La Anunciata, Pasaia Lezo Lizeoa, el SAC y Servicios Sociales. La inscripción estará abierta durante todo el año. Esta semana se celebrarán reuniones informativas de comienzo de curso. La primera se anuncia para hoy, a las 18.00 horas, en la casa de cultura de Antxo. La siguiente tendrá lugar mañana, a la misma hora, en Ulia Kultura. Para más información, pueden llamar a Acción Social (943 00 43 20) o escribir a gizartekintza@pasaia.net. «Migrar es un derecho y hacer una buena acogida es nuestro compromiso como pueblo y también nuestra responsabilidad como Ayuntamiento», concluye Taberna.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  3. 3

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  4. 4

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  5. 5 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»
  6. 6 Fallece en Barcelona la ilustradora irundarra Mai Egurza
  7. 7

    Los 70.000 despidos en el automóvil alemán ponen en alerta a las empresas de Euskadi
  8. 8

    Euskadi busca nombre para sus Cercanías tras recibir la transferencia del transporte por tren
  9. 9 La nao Santa María llega por primera vez a San Sebastián este martes: «Embarca en la historia»
  10. 10

    Qué hacer si... te encuentras con un mastín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ayuntamiento convoca dos reuniones informativas sobre el programa Harrera On!

El Ayuntamiento convoca dos reuniones informativas sobre el programa Harrera On!