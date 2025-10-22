Hasta 9 plazas, ECO y con un consumo más que ajustado

El monovolumen de Hyundai se pone al día con la aparición del electrificado HEV -híbrido-, desaparece la motorización diésel, que permite la etiqueta ECO de ... la DGT. La versión electrificada del vehículo familiar más grande de Hyundai supera los 225 CV, destaca por su equipamiento, y puede llevar hasta a nueve pasajeros.

El tren motriz híbrido combina un motor de gasolina de 1.6 litros T-GDi con un motor eléctrico para alcanzar los 225 CV. Se maneja a través de una transmisión automática de seis relaciones, y se ofrece exclusivamente con tracción delantera.

Puede acelerar de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 167 km/h. Gracias a una batería de iones de litio de 1,49 kWh tiene la capacidad de circular en modo 100% eléctrico en determinadas situaciones y durante un periodo de tiempo específico. Homologa un consumo medio de combustible de 7,6 litros a los 100 kilómetros y unas emisiones de CO2 de 172 g/km según el ciclo WLTP. Al tratarse de un coche híbrido luce el distintivo ambiental ECO de la DGT con las ventajas de movilidad que ello supone.

La gama Hyundai Staria HEV está formada por tres acabados y hay una diferencia de 6.000 euros entre el nivel más barato y el más caro.

De serie, el Hyundai Staria HEV lleva faros y pilotos con iluminación led, freno de mano eléctrico, llantas de 17 pulgadas, frenada de emergencia, cuadro de mandos con pantalla de 10,25 pulgadas, avisador de ángulo muerto y sistema activo de cambio involuntario de carril. A eso hay que añadir portón eléctrico, cortinillas en las ventanillas traseras, reconocimiento de señales y control de crucero inteligente, entre otros.

El STARIA incorpora sistemas de conectividad avanzados gracias a la tecnología Bluelink®, que incluye servicios de navegación en la nube, control remoto desde el móvil y actualizaciones OTA para los mapas.

Está a la venta desde 48.640 € financiandolo con la marca.