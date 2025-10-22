Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la AP-8 en Usurbil y en la GI-20 en Donostia
Toda una revolución cuando salió almercado en 2021 debido a su diseño que enfatiza la modernidad y la amplitud.
Hyundai STARIA HEV (Híbrido)

Hasta 9 plazas, ECO y con un consumo más que ajustado

Revolucionó el concepto de los grandes monovolúmenes. Grandes dimensiones (mide 5,25 metros), formas galácticas y asombrosa habitabilidad hasta para nueve personas

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El monovolumen de Hyundai se pone al día con la aparición del electrificado HEV -híbrido-, desaparece la motorización diésel, que permite la etiqueta ECO de ... la DGT. La versión electrificada del vehículo familiar más grande de Hyundai supera los 225 CV, destaca por su equipamiento, y puede llevar hasta a nueve pasajeros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  2. 2 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  3. 3 Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, J.J. Vaquero, Ana Morgade o Hovik Keuchkerian, algunos de los grandes nombres del festival Umore
  4. 4 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  5. 5

    Ya solo falta Astore: Lorpen se salva gracias a sus trabajadores y sobrevive junto a Loreak Mendian y Ternua
  6. 6 Un nutricionista explica por qué el zumo de naranja no es sano: «Es un tema que suele sorprender a la mayoría»
  7. 7

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  8. 8 La espectacular casa en el País Vasco francés en la que cualquiera puede hospedarse
  9. 9

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  10. 10

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hasta 9 plazas, ECO y con un consumo más que ajustado

Hasta 9 plazas, ECO y con un consumo más que ajustado