Harbin, ciudad de hielo y nieve

Existe una ciudad en el noreste de China llamada Harbin mundialmente conocida por sus castillos de hielo y otras espectaculares esculturas que le dejan ... a uno helado, literalmente, por el extremo frío que hace, una media de 22 grados bajo cero, y por la belleza de los trabajos realizados por verdaderos artistas y ejecutados por un ejército de chinos.

Harbin es la capital de Heilongjiang, la provincia más septentrional de China. Se encuentra a algo más de dos horas de avión desde Beijing y a unas tres horas de coche de la frontera con Rusia. Tiene más de diez millones de habitantes y una absoluta influencia rusa. Harbin fue la capital de la antigua Manchurria y está bañado por el río Songhua.

Seguramente a las autoridades de Harbin, dadas las nevadas copiosas que caen en invierno y ante tanto elemento blanco en sus bosques y parques, con un frío extremo, se les ocurrió organizar una exhibición de esculturas de nieve y montaron el 'Sun Island Internacional Snow Sculture Art Exhibition Creative and Planning', cumpliendo este invierno de 2019-2020 sus 32 ediciones. Un lugar imprescindible de visitar si se va en los meses de invierno. Un recinto a unos pocos kilómetros de Harbin lo llenan con impresionantes esculturas de nieve, verdaderas obras de arte. Hay unos pequeños autobuses que transportan al visitante por la carretera helada para ir viendo las esculturas, pero lo aconsejable es, al menos, realizar uno de los trayectos, el de ida o el de regreso, andando para adentrarse en las zonas donde están algunas esculturas fuera del camino del bus. Recorrer este parque a pie es una delicia porque a cada paso que se da se encuentran esculturas de diversa índole, tamaño –algunas de gran volumen–, y motivos absolutamente diferentes, que no dejan de sorprender al turista y le dejan literalmente helado...

Pero sin duda, el principal atractivo de Harbin, conocida como la capital del hielo de China, son sus castillos y otras edificaciones y grandes esculturas de hielo que componen un paisaje extremadamente espectacular, un lugar magnífico y fantástico, donde a niños y adultos se les olvida el frío helador que hace disfrutando al máximo del espacio.

La ciudad de hielo es una obra magistral que alcanza su zénit cuando se ilumina

Muy cerca de la ciudad de nieve mencionada anteriormente, se encuentra esta ciudad de hielo. El festival de esculturas de hielo y nieve, el 'Harbin Ice and Snow World' de Harbin data de 1963, si bien quedó interrumpido durante la Revolución Cultural, reanudándose en 1985. Pero Harbin realmente fue puesto en el mapa, cuando desde hace unos años se puede ver en cualquier informativo y programas de viajes, etc., unos minutos de sus espectaculares esculturas de hielo, inaugurando sus autoridades en 2006 la primera edición de Harbin Ice and Snow World, bajo un encargo del gobierno municipal de Harbin y con el patrocinio de Harbin Cultural Tourism Group; una verdadera exposición alucinante que desde hace 13 años va creciendo de edición en edición, siendo las esculturas construidas y cambiadas cada año. El punto álgido de la exposición es cuando quedan a partir del atardecer todos los edificios y esculturas iluminadas, alcanzando la postal perfecta cuando más de noche se hace, cambiando algunos de ellos de color. Estas imágenes son precisamente las que emiten en las televisiones y por las que uno puede llegar a sentirse atraído y animarse a ir a Harbin, entre otras cosas, esencialmente a pasar frío…, porque la ciudad de hielo verdaderamente deja helado de emoción, y helado de frío a cualquiera. Es impresionante subir por las escaleras de hielo a los castillos y otros edificios y poder, por ejemplo, admirar las fantásticas y heladoras puestas de sol.

Harbin recibe en invierno la visita de miles de turistas, el 99% chinos

El espacio construido es de 750.000 metros cuadrados. Los castillos y las esulturas se elaboran con más de 300.000 metros cúbicos de hielo y nieve. Cuenta con diversos circuitos de hielo y nieve para poder tirarse con flotadores, trineos y otros artilugios deslizantes desde su punto más alto hasta el más bajo, creando una zona de entretenimiento y esparcimiento, donde los más pequeños disfrutan a lo grande. En este invierno de 2019-2020 oficialmente se inauguró la exposición el 5 de enero con una espectacular ceremonia.

La piscina del río Songhua

Otro gran espacio lúdico y parque temático es el que se construye todos los años encima del río helado Songhua, absolutamente helado y nevado. Antes de construir nada, las máquinas y sus operarios sacan miles de bloques de hielo que servirán para construir todas esas esculturas y edificios de hielo. Una vez extraído el hielo necesario, comienzan en el río la construcción de ese parque temático compuesto de diferentes esculturas de hielo, circuitos para andar en quads, y otros tipo de vehículos, arcos de hielo iluminados, un gran escenario para realizar diferentes actuaciones a lo largo del invierno. Tiene también hasta una piscina para bañarse en el propio río. Taladran y cortan con máquinas un espacio hasta llegar al agua y allí todos los 1 de enero los más valientes se pegan un chapuzón que sin duda no olvidarán. Se puede recorrer este parque temático de hielo y nieve en unos pequeños buses y si quiere ser más romántico, en trineos tirados por espectaculares caballos. Entre marzo y abril, depende del tiempo, todo este mundo de hielo y nieve se convierte en agua.

Sin duda este viaje no nos ha dejado indiferentes. Las expectativas con esa ciudad de hielo que muchas veces vemos por televisión se han cumplido con creces, porque verdaderamente merece la pena.