Euskadi avalará la compra de primeras casas de hasta 340.000 euros a menores de 40 años

El Gobierno Vasco ya ha perfilado las condiciones que establecerá a los jóvenes en su objetivo de darles un empujón para que puedan acceder a la primera vivienda. En su reto estratégico de favorecer la emancipación juvenil, concederá avales a quienes aspiran a comprarse casa. Ninguna ganga, pero una ayuda para quienes no pueden responder por el total del préstamos pedido.

¿Hasta cuánto llegará a avalar la Administración? Un 20% como máximo de lo que el comprador pida a su entidad bancaria. Concretamente, el Instituto Vasco de Finanzas avalará «el exceso de financiación sobre el 80% y hasta el 100% del valor del inmueble». Por tanto, no avalará pequeños préstamos, sino solo aquellos superiores al 80% del valor de la vivienda.

Junto a la concreción de la cantidad que está dispuesta a garantizar el Gobierno por el comprador, el decreto que inicia ahora periodo de exposición pública también define los requisitos de los potenciales beneficiarios. De entrada, deben ser personas de menos de 40 años. Al fin y al cabo, la Estrategia Vasca 2030 busca reducir la edad de emancipación a los 28 años y aumentar la tasa de emancipación hasta el 50% para 2030 en Euskadi.

Viviendas en Gipuzkoa que cumplen con el requisito de los 340.000 euros 20% al 39% 40% al 59% 60% al 79% 70% al 89% 90% al 100% Donostialdea 27,9% Bidasoa 49,9% Bajo Deba Urola Kosta 43,5% 90% Tolosaldea 61,2% Alto Deba Goierri 79,4% 88,7% Fuente: Idealista Viviendas en Gipuzkoa que cumplen con el requisito de los 340.000 euros 20% al 39% 40% al 59% 60% al 79% 70% al 89% 90% al 100% Bidasoa 49,9% Urola Kosta Bajo Deba 43,5% 90% Donostialdea 27,9% Tolosaldea 61,2% Alto Deba Goierri 88,7% 79,4% Fuente: Idealista Viviendas en Gipuzkoa que cumplen con el requisito de los 340.000 euros 20% al 39% 40% al 59% 60% al 79% Bidasoa 49,9% 70% al 89% (162 de 328) 90% al 100% Bajo Deba Donostialdea 90% 27,9% (372 de 413) (347 de 1.245) Urola Kosta 43,5% (101 de 232) Tolosaldea 61,2% (74 de 121) Alto Deba Goierri 88,7% 79,4% (253 de 285) (127 de 160) Fuente: Idealista Viviendas en Gipuzkoa que cumplen con el requisito de los 340.000 euros Bidasoa 49,9% (162 de 328) Bajo Deba Donostialdea 90% 27,9% (372 de 413) (347 de 1.245) Urola Kosta 43,5% 20% al 39% (101 de 232) 40% al 59% Tolosaldea 60% al 79% 61,2% (74 de 121) 70% al 89% 90% al 100% Alto Deba Goierri 88,7% 79,4% (253 de 285) (127 de 160) Fuente: Idealista

Una de las limitaciones tiene que ver con el precio de lo que se compra. La meta es poder echar a volar en solitario o en pareja, no acceder a ningún lujo, y, como marcan la lógica y el poder adquisitivo de la mayoría de los jóvenes en edad de emanciparse, el valor de la primera vivienda no puede ser alto. Así, los interesados en esta ayuda deben saber que no pueden acceder a una casa que supere los 340.000 euros, incluyendo en el precio «los anejos escriturados en el mismo préstamo», es decir, trastero, garaje, buhardilla, sótano o bodega. Todo ello, en una vivienda construida y ubicada dentro de la Comunidad Autónoma Vasca. No entrarían en esta prestación las adquisiciones en localidades limítrofes como pueden ser Bera o Hendaia.

No será requisito a cumplir que la vivienda en cuestión sea nueva. Podrá contar con aval público la compra de segunda mano. Lo que sí es preceptivo es que se destine a vivienda habitual y permanente. El inmueble obtenido solo podría ser alquilado ante determinadas circunstancias que exijan cambio de domicilio, como traslado del puesto de trabajo fuera de Euskadi.

Se convierte asimismo en condición imprescindible que el aval responda a la primera adquisición en el proceso de emancipación del joven en cuestión. No entran entre los candidatos quienes ya han tenido experiencia de comprar viviendas anteriormente, por muy en edad que se encuentren o necesitados que estén. El programa tiene un perfil de destinatario muy concreto y no podrán acogerse al mismo quienes sean propietarios, «mediante cualquier forma de adquisición a título oneroso o lucrativo», de otra vivienda con anterioridad.

Existen tres excepciones a la norma anterior: haber recibido en herencia la parte alícuota de una vivienda repartida a varios familiares, no disponer de la vivienda por causa de separación o divorcio, y que esa primera casa se considere «infravivienda» porque no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad.

Por lo demás, destaca el requisito por excelencia a la hora de acceder a cualquier ayuda pública: la acreditación de unos ingresos limitados. En este caso, para ser avalado, los ingresos anuales de las personas adquirientes de la vivienda no podrán superar los 50.400 euros si la vivienda la adquiere una persona y 86.400 euros si la adquieren dos personas, lo que equivaldría a dos sueldos de unos 43.200 euros.

La medida está pensada para jóvenes que estén viviendo en Euskadi y, de hecho, el avalista deberá acreditar residencia legal en la comunidad autónoma. Ahora bien, se permitirá también acceder al aval a quien haya vivido en Euskadi durante al menos dos años en los últimos cinco, aunque en este momento se encuentre en otro destino. Además, en caso de que sean dos personas las convivientes, basta con que una de las dos reúna este requisito. La otra, puede habitar fuera.

