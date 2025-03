«En 15 días la docena ha subido 40 céntimos»

Martin Ruiz Egaña Jueves, 20 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

El huevo es un alimento imprescindible para muchas comidas. Una fuente de proteína básica, de calidad y asequible que está presente en la dieta de la mayoría, aunque esto último podría cambiar en los próximos meses. El huevo ha empezado a sufrir una inflación parecida a la que ya han experimentado otros productos como el aceite o el café. Se ha encarecido un 25% en las últimas dos semanas y los vendedores guipuzcoanos temen que la tendencia se mantenga. «Claro que nos afecta, por mucho que las crisis vengan de lejos, nos llega a casa y nos preocupa que el precio siga subiendo», reconoce Patxi Atienza, propietario de un puesto en el Mercado de Ordizia.

«Hace 15 días vendía la docena a 2 euros y ahora la estoy vendiendo a 2,40». «Cuarenta céntimos en apenas dos semanas», aunque ha llegado a ver «hasta cincuenta» en otros establecimientos. «Tenemos miedo de que siga así, porque hay varios factores que afectan. Hay una falta de abastecimiento a nivel mundial y la industria alimenticia está falta de huevo. Por eso lo están pagando mucho. El factor más importante son los brotes de la gripe aviar y las gallinas que se han sacrificado», explica Atienza, que vende sus huevos a través de la compraventa a productores.

Este lazkaotarra con caserío en Itsaso lleva 41 años vendiendo en el Mercado de Ordizia, y recuerda pocas subidas como la reciente. «Hace pocos años, con la guerra de Ucrania, también subió por la falta de cereal, que es de lo que se alimentan las gallinas». Ahora, la subida está motivada por los brotes de gripe aviar que han obligado a sacrificar más de 50 millones de gallinas en Estados Unidos, por ejemplo. «Esa es la principal razón, y no sólo en Estados Unidos. También en Alemania o Italia. Esto nos afecta directamente por mucho que estos países estén lejos».

En sus 41 años de experiencia, Atienza ha sido testigo de la evolución del Mercado de Ordizia. «Hay menos puestos y muchos negocios familiares han cerrado. Ahora mismo no hay productores de huevos en el mercado, todo lo que se vende es por compraventa. En Gipuzkoa también ha bajado muchísimo en general, apenas hay dos o tres granjas dedicadas a la explotación de gallinas, mucho menos que hace años», analiza el lazkaotarra.

En su puesto del Mercado de Ordizia, este baserritarra ofrece una gran variedad de huevos. Categoría M, L, XL, 'potolo' –las cuatro variedades de jaula– y los camperos. Los huevos, como especifica el vendedor, no se catalogan por tamaño, sino por peso. «Lo que más pide la gente son los grandes, que son los que no se encuentran en cualquier supermercado. En los supermercados tienen huevos pequeños y de gallina joven, que es por lo que ha apostado la industria ahora. Pero estos huevos de categorías mayores no se pueden encontrar en cualquier sitio».

En lo referente a los hábitos de consumo de los clientes, se podría esperar cierto recelo hacia la subida del precio del huevo, pero no es así. «Estoy manteniendo las ventas. La gente sigue comprándolos y no se queja porque se pague más. Una cerveza todavía vale más que una docena», compara Atienza.

En el mercado de la Bretxa, en Donostia, los productores de toda la vida también acusan este incremento del precio del huevo. «Acabo de subir el precio de los huevos 20 céntimos, y es un producto que siempre se ha mantenido estable», admite Miguel Mari Roteta. Regenta un puesto en la Bretxa que ha pasado por varias generaciones familiares. «Mi familia abrió el puesto hace 100 años, y yo pertenezco a la cuarta generación». Al igual que Atienza, también trabaja en la compraventa de huevos. «No estoy seguro de las razones de esta subida. Puede ser el encarecimiento del pienso o los brotes de gripe aviar. Aun así, están subiendo todos los productos, es algo general pero la gente sigue comprando».

