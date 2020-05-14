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Coronavirus: Los casos registrados en Euskadi por zonas y en tiempo real

Coronavirus: Los casos registrados en Euskadi por zonas y en tiempo real

Osakidetza ha publicado un mapa con los datos en tiempo real de afectados por coronavirus divididos por las 'zonas de salud' de Euskadi

DV

San Sebastián

Miércoles, 25 de marzo 2020

Los datos de afectados por el coronavirus en cada zona de Euskadi ya están disponibles en tiempo real gracias a la aplicación difundida por Osakidetza y que permite ver el número de contagios correspondientes a cada área de influencia de los ambulatorios vascos. El sistema además incluye la tasa de afectados en relación a la población de cada zona. También, a través de la zona inferior, puedes acceder a otra pantalla que muestra los datos globales de afectación del coronavirus en Euskadi (la aplicación de Osakidetza puede tardar en cargar unos segundos):

  • Lista actualizada el 13 de mayo a las 20:00. El departamento de Salud deja de actualizar desde el 14 de mayo los datos por localidades.

Contagios Coronavirus en Euskadi por pueblo

MunicipioPositivos
VITORIA-GASTEIZ3923
BILBAO3494
BARAKALDO978
DONOSTIA / SAN SEBASTIAN749
GETXO581
BASAURI494
SANTURTZI406
PORTUGALETE364
GALDAKAO295
ERANDIO258
ARRASATE/MONDRAGON246
LEIOA244
IRUN226
EIBAR209
SESTAO203
DURANGO196
ERMUA167
ZARAUTZ160
AMOREBIETA-ETXANO151
BERMEO138
LAUDIO/LLODIO135
SOPELA129
BALMASEDA127
TOLOSA125
VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN122
ERRENTERIA119
ARRIGORRIAGA116
AMURRIO106
ETXEBARRI91
GERNIKA-LUMO86
MUSKIZ85
MUNGIA84
ZUMARRAGA77
LOIU76
SOPUERTA76
ORDIZIA74
ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERB64
AYALA/AIARA62
SALVATIERRA/AGURAIN56
ZALLA56
ARETXABALETA56
HERNANI55
SONDIKA55
BERGARA53
BEASAIN53
BERANGO51
PASAIA50
MUNDAKA49
ZUMAIA49
LASARTE-ORIA49
DERIO48
OÑATI48
ORTUELLA46
ANDOAIN45
GÜEÑES45
ELGOIBAR44
BUSTURIA43
HONDARRIBIA41
LABASTIDA/BASTIDA35
VILLABONA33
UGAO-MIRABALLES33
GORLIZ30
URDUÑA/ORDUÑA30
PLENTZIA29
ABADIÑO28
OYON-OION28
ELORRIO28
URDULIZ28
LEGAZPI27
IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA27
OIARTZUN25
GORDEXOLA25
IBARRA24
ZUIA24
ALEGRIA-DULANTZI24
OROZKO22
ORIO21
KARRANTZA HARANA/CARRANZA21
LEKEITIO21
LEZO21
LEMOA20
ONDARROA20
ASTIGARRAGA20
SAMANIEGO19
ZAMUDIO18
URNIETA18
URRETXU18
AZKOITIA18
AZPEITIA18
MARKINA-XEMEIN18
CAMPEZO/KANPEZU18
IRURA17
LAZKAO16
IGORRE16
ZIGOITIA16
ALONSOTEGI15
ESKORIATZA14
MUTRIKU14
IURRETA14
SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMA13
ANOETA13
ZALDIBAR13
BARRUNDIA12
ARTZINIEGA12
USURBIL11
ZIERBENA10
DEBA10
BAKIO10
LEGUTIO10
ZARATAMO10
LEZAMA10
ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA9
ZAMBRANA9
OTXANDIO9
ASPARRENA9
ELCIEGO8
LANTARON8
ELGETA8
BERNEDO7
ANTZUOLA7
ATXONDO7
ELBURGO/BURGELU7
LAUKIZ7
LEGORRETA7
LEMOIZ7
BARRIKA7
LARRABETZU7
BERRIZ7
ZEBERIO6
OKONDO6
BERRIATUA6
ZIZURKIL6
IRURAIZ-GAUNA6
ARTZENTALES6
URKABUSTAIZ6
YECORA/IEKORA6
ZEGAMA6
GALDAMES6
ARRATZUA-UBARRUNDIA6
TRUCIOS-TURTZIOZ5
ZESTOA5
IDIAZABAL5
GETARIA5
FORUA5
RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA5
AIA5
ATAUN5
ELANTXOBE5
AREATZA5
MENDARO4
MEÑAKA4
ASTEASU4
MALLABIA4
ZEANURI4
GAUTEGIZ ARTEAGA4
ALEGIA4
GAMIZ-FIKA4
ETXEBARRIA4
ZALDIBIA4
BERANTEVILLA4
GATIKA4
ELVILLAR/BILAR4
ARAMAIO4
SEGURA4
SAN MILLAN/DONEMILIAGA4
IBARRANGELU4
MAÑARIA3
ALTZO3
MUTILOA3
MORGA3
ARRAIA-MAEZTU3
AIZARNAZABAL3
VALDEGOVIA/GAUBEA3
MOREDA DE ALAVA/MOREDA ARABA3
KORTEZUBI3
BIDANIA-GOIATZ3
DIMA3
BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA3
LAGUARDIA3
LAPUEBLA DE LABARCA3
VILLABUENA DE ALAVA/ESKUERNAGA2
ORMAIZTEGI2
AULESTI2
BEDIA2
ARAMA2
ITSASONDO2
HERNIALDE2
AMEZKETA2
ALKIZA2
UBIDE2
SUKARRIETA2
MENDEXA2
ARRIETA2
ADUNA2
MARURI-JATABE2
ARTEA2
MENDATA2
BELAUNTZA2
ARRATZU2
NABARNIZ2
MUXIKA2
ERRIGOITI1
AMOROTO1
ZALDUONDO1
ALTZAGA1
BERASTEGI1
FRUIZ1
ALBIZTUR1
EZKIO-ITSASO1
EREÑO1
ZIORTZA-BOLIBAR1
GIZABURUAGA1
ARANTZAZU1
LEZA1
LEABURU1
ARMIÑON1
LANCIEGO/LANTZIEGO1
ISPASTER1
OLABERRIA1
LIZARTZA1
MURUETA0
BEIZAMA0
LARRAUL0
ERREZIL0
HARANA/VALLE DE ARANA0
NAVARIDAS0
ARRANKUDIAGA0
MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ0
LEINTZ-GATZAGA0
EA0
ABALTZISKETA0
BERROBI0
ENIRIO-ARALAR0
ENTZIA ELKARREKIKOA / PARZONERIA DE ENTZIA0
ELDUAIN0
ZERAIN0
LANESTOSA0
KRIPAN0
BADAIA ELKARREKIKOA / PARZONERIA BADAIA0
KUARTANGO0
GIPUZKOAKO PARTZUERGO TXIKIA / PARZONERIA MENOR DE GIPUZKOA0
IZURTZA0
ARAKALDO0
IKAZTEGIETA0
AÑANA0
PEÑACERRADA/URIZAHARRA0
GIPUZKOAKO ETA ARABAKO PARTZUERGO NAGUSIA / PARZONERIA GENERAL DE GIPUZKOA Y ALAVA0
OREXA0
LAGRAN0
ORENDAIN0
AJANGIZ0
GABIRIA0
GAZTELU0
BALIARRAIN0
GAINTZA0
GARAI0

(*) Los positivos por municipio provienen de datos de las analíticas a las 08:00 de la mañana. Es por ello que los totales no coinciden con los de los resultados de las analíticas de las 20:00 de la tarde. Puede además que haya pequeñas discrepancias de día a día. La información está continuamente siendo revisada y depurada.

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