Coronavirus: Los casos registrados en Euskadi por zonas y en tiempo real

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San Sebastián
Miércoles, 25 de marzo 2020
Los datos de afectados por el coronavirus en cada zona de Euskadi ya están disponibles en tiempo real gracias a la aplicación difundida por Osakidetza y que permite ver el número de contagios correspondientes a cada área de influencia de los ambulatorios vascos. El sistema además incluye la tasa de afectados en relación a la población de cada zona. También, a través de la zona inferior, puedes acceder a otra pantalla que muestra los datos globales de afectación del coronavirus en Euskadi (la aplicación de Osakidetza puede tardar en cargar unos segundos):
Lista actualizada el 13 de mayo a las 20:00. El departamento de Salud deja de actualizar desde el 14 de mayo los datos por localidades.
|Municipio
|Positivos
|VITORIA-GASTEIZ
|3923
|BILBAO
|3494
|BARAKALDO
|978
|DONOSTIA / SAN SEBASTIAN
|749
|GETXO
|581
|BASAURI
|494
|SANTURTZI
|406
|PORTUGALETE
|364
|GALDAKAO
|295
|ERANDIO
|258
|ARRASATE/MONDRAGON
|246
|LEIOA
|244
|IRUN
|226
|EIBAR
|209
|SESTAO
|203
|DURANGO
|196
|ERMUA
|167
|ZARAUTZ
|160
|AMOREBIETA-ETXANO
|151
|BERMEO
|138
|LAUDIO/LLODIO
|135
|SOPELA
|129
|BALMASEDA
|127
|TOLOSA
|125
|VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN
|122
|ERRENTERIA
|119
|ARRIGORRIAGA
|116
|AMURRIO
|106
|ETXEBARRI
|91
|GERNIKA-LUMO
|86
|MUSKIZ
|85
|MUNGIA
|84
|ZUMARRAGA
|77
|LOIU
|76
|SOPUERTA
|76
|ORDIZIA
|74
|ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERB
|64
|AYALA/AIARA
|62
|SALVATIERRA/AGURAIN
|56
|ZALLA
|56
|ARETXABALETA
|56
|HERNANI
|55
|SONDIKA
|55
|BERGARA
|53
|BEASAIN
|53
|BERANGO
|51
|PASAIA
|50
|MUNDAKA
|49
|ZUMAIA
|49
|LASARTE-ORIA
|49
|DERIO
|48
|OÑATI
|48
|ORTUELLA
|46
|ANDOAIN
|45
|GÜEÑES
|45
|ELGOIBAR
|44
|BUSTURIA
|43
|HONDARRIBIA
|41
|LABASTIDA/BASTIDA
|35
|VILLABONA
|33
|UGAO-MIRABALLES
|33
|GORLIZ
|30
|URDUÑA/ORDUÑA
|30
|PLENTZIA
|29
|ABADIÑO
|28
|OYON-OION
|28
|ELORRIO
|28
|URDULIZ
|28
|LEGAZPI
|27
|IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA
|27
|OIARTZUN
|25
|GORDEXOLA
|25
|IBARRA
|24
|ZUIA
|24
|ALEGRIA-DULANTZI
|24
|OROZKO
|22
|ORIO
|21
|KARRANTZA HARANA/CARRANZA
|21
|LEKEITIO
|21
|LEZO
|21
|LEMOA
|20
|ONDARROA
|20
|ASTIGARRAGA
|20
|SAMANIEGO
|19
|ZAMUDIO
|18
|URNIETA
|18
|URRETXU
|18
|AZKOITIA
|18
|AZPEITIA
|18
|MARKINA-XEMEIN
|18
|CAMPEZO/KANPEZU
|18
|IRURA
|17
|LAZKAO
|16
|IGORRE
|16
|ZIGOITIA
|16
|ALONSOTEGI
|15
|ESKORIATZA
|14
|MUTRIKU
|14
|IURRETA
|14
|SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMA
|13
|ANOETA
|13
|ZALDIBAR
|13
|BARRUNDIA
|12
|ARTZINIEGA
|12
|USURBIL
|11
|ZIERBENA
|10
|DEBA
|10
|BAKIO
|10
|LEGUTIO
|10
|ZARATAMO
|10
|LEZAMA
|10
|ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA
|9
|ZAMBRANA
|9
|OTXANDIO
|9
|ASPARRENA
|9
|ELCIEGO
|8
|LANTARON
|8
|ELGETA
|8
|BERNEDO
|7
|ANTZUOLA
|7
|ATXONDO
|7
|ELBURGO/BURGELU
|7
|LAUKIZ
|7
|LEGORRETA
|7
|LEMOIZ
|7
|BARRIKA
|7
|LARRABETZU
|7
|BERRIZ
|7
|ZEBERIO
|6
|OKONDO
|6
|BERRIATUA
|6
|ZIZURKIL
|6
|IRURAIZ-GAUNA
|6
|ARTZENTALES
|6
|URKABUSTAIZ
|6
|YECORA/IEKORA
|6
|ZEGAMA
|6
|GALDAMES
|6
|ARRATZUA-UBARRUNDIA
|6
|TRUCIOS-TURTZIOZ
|5
|ZESTOA
|5
|IDIAZABAL
|5
|GETARIA
|5
|FORUA
|5
|RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA
|5
|AIA
|5
|ATAUN
|5
|ELANTXOBE
|5
|AREATZA
|5
|MENDARO
|4
|MEÑAKA
|4
|ASTEASU
|4
|MALLABIA
|4
|ZEANURI
|4
|GAUTEGIZ ARTEAGA
|4
|ALEGIA
|4
|GAMIZ-FIKA
|4
|ETXEBARRIA
|4
|ZALDIBIA
|4
|BERANTEVILLA
|4
|GATIKA
|4
|ELVILLAR/BILAR
|4
|ARAMAIO
|4
|SEGURA
|4
|SAN MILLAN/DONEMILIAGA
|4
|IBARRANGELU
|4
|MAÑARIA
|3
|ALTZO
|3
|MUTILOA
|3
|MORGA
|3
|ARRAIA-MAEZTU
|3
|AIZARNAZABAL
|3
|VALDEGOVIA/GAUBEA
|3
|MOREDA DE ALAVA/MOREDA ARABA
|3
|KORTEZUBI
|3
|BIDANIA-GOIATZ
|3
|DIMA
|3
|BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA
|3
|LAGUARDIA
|3
|LAPUEBLA DE LABARCA
|3
|VILLABUENA DE ALAVA/ESKUERNAGA
|2
|ORMAIZTEGI
|2
|AULESTI
|2
|BEDIA
|2
|ARAMA
|2
|ITSASONDO
|2
|HERNIALDE
|2
|AMEZKETA
|2
|ALKIZA
|2
|UBIDE
|2
|SUKARRIETA
|2
|MENDEXA
|2
|ARRIETA
|2
|ADUNA
|2
|MARURI-JATABE
|2
|ARTEA
|2
|MENDATA
|2
|BELAUNTZA
|2
|ARRATZU
|2
|NABARNIZ
|2
|MUXIKA
|2
|ERRIGOITI
|1
|AMOROTO
|1
|ZALDUONDO
|1
|ALTZAGA
|1
|BERASTEGI
|1
|FRUIZ
|1
|ALBIZTUR
|1
|EZKIO-ITSASO
|1
|EREÑO
|1
|ZIORTZA-BOLIBAR
|1
|GIZABURUAGA
|1
|ARANTZAZU
|1
|LEZA
|1
|LEABURU
|1
|ARMIÑON
|1
|LANCIEGO/LANTZIEGO
|1
|ISPASTER
|1
|OLABERRIA
|1
|LIZARTZA
|1
|MURUETA
|0
|BEIZAMA
|0
|LARRAUL
|0
|ERREZIL
|0
|HARANA/VALLE DE ARANA
|0
|NAVARIDAS
|0
|ARRANKUDIAGA
|0
|MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ
|0
|LEINTZ-GATZAGA
|0
|EA
|0
|ABALTZISKETA
|0
|BERROBI
|0
|ENIRIO-ARALAR
|0
|ENTZIA ELKARREKIKOA / PARZONERIA DE ENTZIA
|0
|ELDUAIN
|0
|ZERAIN
|0
|LANESTOSA
|0
|KRIPAN
|0
|BADAIA ELKARREKIKOA / PARZONERIA BADAIA
|0
|KUARTANGO
|0
|GIPUZKOAKO PARTZUERGO TXIKIA / PARZONERIA MENOR DE GIPUZKOA
|0
|IZURTZA
|0
|ARAKALDO
|0
|IKAZTEGIETA
|0
|AÑANA
|0
|PEÑACERRADA/URIZAHARRA
|0
|GIPUZKOAKO ETA ARABAKO PARTZUERGO NAGUSIA / PARZONERIA GENERAL DE GIPUZKOA Y ALAVA
|0
|OREXA
|0
|LAGRAN
|0
|ORENDAIN
|0
|AJANGIZ
|0
|GABIRIA
|0
|GAZTELU
|0
|BALIARRAIN
|0
|GAINTZA
|0
|GARAI
|0
(*) Los positivos por municipio provienen de datos de las analíticas a las 08:00 de la mañana. Es por ello que los totales no coinciden con los de los resultados de las analíticas de las 20:00 de la tarde. Puede además que haya pequeñas discrepancias de día a día. La información está continuamente siendo revisada y depurada.
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