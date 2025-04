'Chapuzas' estéticas en malas manos

Patricia Rodríguez Domingo, 13 de abril 2025, 00:02 Comenta Compartir

No te pierdas nuestra bótox party!» El anuncio es tentador: Una full face (rejuvenecimiento facial integral) con descuento y otro tratamiento de bótox de regalo. Sólo durante tres días. ¿Levanta sospechas? Debería. Desde inyecciones en domicilios, peluquerías o clínicas clandestinas hasta rellenos de ácido hialurónico en manos de personas sin la debida titulación, los expertos advierten: las 'chapuzas' estéticas copan ya el 30% de las primeras consultas de profesionales de la medicina estética para solucionar «asimetrías faciales, reacciones alérgicas, desgarros en la piel o parálisis neurológicas» que sufren los pacientes tras haberse puesto en manos de personal no cualificado, según exponen desde el Colegio de Médicos de Gipuzkoa, que observan cómo «lamentablemente hay mucho trabajo muy mal hecho por no contar ni con la formación oficial, capacitación ni experiencia». Un retoque aquí, otro allá y 'Tu cara ya no me suena', como reza la campaña divulgativa sobre mala praxis impulsada por la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME).

Belén Alonso, secretaria general del Colegio de Médicos de Gipuzkoa (Comgi) pone sobre la mesa una realidad cada vez más habitual. Los últimos casos de intrusismo detectados en Gipuzkoa en los últimos años se elevan a cinco. En dos casos hubo condena; otro se archivó al no llegar a identificar a la persona, y otros dos están pendientes de juicio. El primero, las dos falsas cosmetólogas, de 32 y 39 años, que fueron detenidas por la Ertzaintza en febrero del año pasado en Donostia por un presunto delito contra la salud pública e intrusismo laboral, y el último ejemplo confirmado de intrusismo médico se destapó en mayo del año pasado, cuando una colegiada dio el aviso de la existencia de un anuncio fraudulento en redes sociales. «Lamentablemente estamos detectando que en Gipuzkoa estos casos van en aumento», afirma la secretaria del Comgi, «a pesar de que siempre hemos presumido de que nuestra población es muy prudente y que huye de los lugares sospechosos y de los resultados estéticos estridentes».

Percepción de la población ¿Dónde se hacen los tratamientos de estética? 0 50 100 28% En peluquerías y tratamientos a domicilio Fuente: informe de la Sociedad Española de Medicina Estética 'Percepción y uso de la Medicina Estética en España 2023'

La realidad, en cambio, muestra otra cara. «No dejamos de ver publicidades agresivas que incitan a la población a someterse a tratamientos estéticos creando modas y tendencias, y el público más joven es el objetivo principal», explica Alonso, que pone el foco en el aumento de casos de pacientes «en torno a los 20 años, quizás con un poder adquisitivo inferior, con una percepción del riesgo minimizada y siguiendo tendencias publicadas en las redes sociales, que buscan crear necesidades donde no las hay».

Cita como ejemplo los mensajes que «pretenden que jóvenes de 20 años se inyecten inductores de colágeno bajo la promesa de que cuando tengan 40 años no van a tener arrugas, algo absolutamente inverosímil: el fibroblasto de una persona de 20 años ya tiene una altísima capacidad de producir colágeno, y no por darle inductores va a producir más. Es como si dijéramos a un bebé de 6 meses que inyectándole inductores de colágeno su rostro se va a quedar como el de un bebé toda su vida. No tiene ningún sentido, es crear una necesidad donde aún no la hay», manifiesta.

Las «modas» como 'labios rusos' o 'foxy eyes' (mirada rasgada), son tratamientos que también se han popularizado, y sobre los que los médicos «hemos advertido constantemente sobre sus riesgos para la salud», ya que puede provocar desgarros de párpados, parálisis o deformidades irreversibles. El problema es que esos mismos pacientes «no denuncian», bien porque quieren creer que han encontrado «un chollo» y «por suerte no les ha ocurrido nada malo a priori, o porque aun habiendo sufrido efectos secundarios o resultados no esperados se avergüenzan y se culpabilizan por haberse dejado estafar. La población debe saber que aunque la finalidad sea estética, el procedimiento es médico», insiste.

Los retoques estéticos más demandados por las mujeres 400-500€ Bótox en el tercio superior del rostro para arrugas de expresión: frente, entrecejo y patas de gallo Más de 400€ Relleno de ácido en labios, ojeras para el cansancio, rinomodelación para mejorar el perfil Ondas ultrasonido para la flacidez y el descolgamiento de rostro y cuello 400-500€

Los retoques estéticos más demandados por los hombres Tratamiento de ojeras 300-400€ Rinomodelación con hialurónico Desde 400€ Marcación mandibular con relleno de hialurónico Más de 400€ Láser para tratamiento de manchas 100-300€

Objeto de falsificaciones

Sobre la procedencia de los productos, «todos los que están en el mercado autorizados por la AEMPS han sido objeto de falsificación a lo largo de los años y se ofrecen por internet a personas no cualificadas que no pueden adquirir los originales directamente del laboratorio comercializador, al no ser médicos. La historia está plagada de acontecimientos terribles por la puesta en circulación sin regulación de toxinas botulínicas, que en lugar de contener la proteína que nos interesa como principio activo, contenían el propio clostridium, llegando a producir casos de botulismo y muerte».

No trata de encender alarmas en torno a las intervenciones estéticas -que en manos de profesionales el riesgo, aunque nunca desaparece, es «prácticamente nulo»-, pero sí sensibilizar sobre una cuestión que se está «banalizando», según advierten quienes en sus consultas «han visto de todo: reacciones alérgicas, necrosis de tejidos, granulomas, infecciones, asimetrías, parálisis neurológicas, desgarros de piel, cicatrices, quemaduras, ceguera, embolia cerebral…». La lista es larga, al igual que los profesionales no médicos o centros que no están registrados convenientemente. De hecho, más del 30% de las primeras consultas son «para solucionar un efecto adverso o resultados estéticos desmesurados» en un reguero de personas afectadas. Los tratamientos inyectables -desde toxina botulínica, ácido hialurónico, hidroxiapatita de calcio, ácido poliláctico o cócteles de vitaminas-, son «los más habituales» en el mercado negro.

Alonso explica que actualmente «solo los médicos» tienen la capacitación y habilitación para realizar procedimientos de medicina estética, siempre que cumplan con los requisitos que exige Sanidad, como ser médico y estar colegiado; contar con un seguro de Responsabilidad Civil y disponer de una de las unidades asistenciales establecida por decreto (U.46 Cirugía plástica y reparadora, U.47, Cirugía estética; y U.48 Medicina estética).

Pasos para encontrar un médico de confianza Verifica la autorización del centro. Busca en REGCESS que el centro tiene la autorización U.48 de la Consejería de Sanidad Confirma la titulación oficial del profesional. Debe ser médico y estar colegiado Pide la identificación. Si ponen trabas, vete No olvides exigir el sello de los productos que ha empleado tu médico Exige que peguen en tu informe médico la pegatina con el número de registro del material El distintivo del SEME asegura la cualificación de sus médicos

Asimismo, para ejercer estos tratamientos, Sanidad ha de conceder una autorización expresa, «que se renueva cada 5 años, y hay que cumplir unos requisitos del propio local». También la aparatología utilizada tiene que tener la CE adecuada y los controles específicos; los productos sanitarios y medicamentos han de estar autorizados por la AEMPS y las recetas médicas han de llevar todos los datos del médico responsable, entre otros. A este respecto, Alonso es crítica con la normativa actual en Euskadi, donde se aplica el Decreto 31/2006, de 21 de febrero, de autorización de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, que desarrolla el Real Decreto 1277/2003 «ya que 19 años después se debe considerar obsoleta». Cita otras comunidades como Castilla La Mancha y Andalucía, que están actualizando la normativa, o Murcia, que prepara un decreto para regular el control sobre la medicina estética.

Desde el departamento vasco de Salud explican que «desde 1982» el Gobierno Vasco viene actuando sobre la autorización de servicios, centros y establecimientos sanitarios asistenciales, «que incluye el control de los profesionales que trabajan en esos centros». Asimismo, la Ley 8/1997 de 26 de junio de Ordenación sanitaria de Euskadi establece las posibles infracciones y sanciones que pueda cometer un centro.

Sobre la «polémica» que existe en torno a los tratamientos llevados a cabo por personal de Enfermería, la secretaria general del Colegio expone que la autorización emitida por Sanidad (U.2 Enfermería) «no habilita ni capacita para ejercer la medicina estética ni la enfermería dermoestética -esta última ni siquiera existe en el listado de unidades asistenciales- ya que entre las competencias de enfermería definidas por la ley de ordenación sanitaria, y sobre las que los tribunales ya se han pronunciado, no se encuentra la Estética».

