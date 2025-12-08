El 13% de los Cercanías de Gipuzkoa ha sufrido algún tipo de retraso este año
La media de los trenes que dan servicio entre Irun y Brinkola con demoras solo baja cuatro décimas tras el traspaso a Euskadi
San Sebastián
Lunes, 8 de diciembre 2025
El traspaso a Euskadi de la gestión de los trenes de Cercanías desde el pasado 1 de enero apenas ha tenido repercusión en los retrasos ... que este servicio sufre en la línea C1 que presta servicio entre Irun y Brinkola, que en este 2025 (de enero a septiembre) ha afectado al 13% de las circulaciones, un porcentaje casi idéntico al registrado en el mismo periodo del año pasado (13,4%), cuando la competencia aún estaba en manos del Gobierno central. Es decir, la mejoría ha sido de apenas cuatro décimas.
Esta información se recoge en una documentación enviada por la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, al Parlamento ante una pregunta del PP sobre los «retrasos, frecuencias e incidencias» de los trenes desde la asunción de la competencia por parte del Gobierno Vasco. La consejera empieza aclarando que la transferencia de los Cercanías comprende la «regulación, planificación, gestión e inspección de los servicios, así como la potestad tarifaria», mientras que «las vías, estaciones y trenes, así como su renovación y mantenimiento», siguen dependiendo del Gobierno central. Con ello viene a decir que, aunque la competencia esté en manos del Ejecutivo vasco, cuestiones como los retrasos de los trenes no dependen directamente de él, porque siguen siendo operados por Renfe.
433
incidencias, con una duración media de 72,8 minutos, se han registrado entre enero y septiembre debido a las obras de Adif.
Las vías, estaciones y trenes, su renovación y mantenimiento, dependen del Gobierno central
En lo que respecta a las incidencias registradas en lo que va de año en la línea de Cercanías de Gipuzkoa, García Chueca detalla que el mayor número se ha debido a cuestiones de mantenimiento (439, con una duración media de 13,7 minutos), seguidas de las provocadas por los trabajos desarrollados por Adif (433, con una duración media de 72,8 minutos). Hay que tener en cuenta que Adif sigue acometiendo los trabajos del 'tercer hilo' del TAV en Gipuzkoa.
Según los últimos datos publicados por Renfe, correspondientes al mes de octubre, el operador cifraba en un 74% los Cercanías de Gipuzkoa que cumplían horario. Renfe asegura que el 85% de las 1.108 circulaciones de Cercanías que se realizaron en octubre en la línea que une Irun y Brinkola tuvieron una puntualidad de llegada prevista a destino inferior a los 5 minutos.
