Viajeros esperan a un tren de Cercanías en San Sebastián. José Mari López

El 13% de los Cercanías de Gipuzkoa ha sufrido algún tipo de retraso este año

La media de los trenes que dan servicio entre Irun y Brinkola con demoras solo baja cuatro décimas tras el traspaso a Euskadi

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:05

El traspaso a Euskadi de la gestión de los trenes de Cercanías desde el pasado 1 de enero apenas ha tenido repercusión en los retrasos ... que este servicio sufre en la línea C1 que presta servicio entre Irun y Brinkola, que en este 2025 (de enero a septiembre) ha afectado al 13% de las circulaciones, un porcentaje casi idéntico al registrado en el mismo periodo del año pasado (13,4%), cuando la competencia aún estaba en manos del Gobierno central. Es decir, la mejoría ha sido de apenas cuatro décimas.

