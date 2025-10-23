Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, en la inauguración este jueves del Basque Building Tech Summit 2025. Arizmendi

Euskadi busca impulsar la integración de la inteligencia artificial en la gestión urbanística vasca

El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, llama a aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías para agilizar licencias en la inauguración del congreso anual Basque Tech Summit 2025

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:07

El Basque Building Tech Summit 2025 ha abierto hoy su tercera edición en la sede de Adegi, en Gipuzkoa, consolidándose como el gran foro estatal ... sobre innovación tecnológica aplicada a la vivienda y la gestión de activos públicos. El congreso, que se celebra hasta el sábado en Anoeta, reúne a administraciones, técnicos y empresas para debatir sobre la digitalización del sector de la edificación y el papel de la inteligencia artificial en su transformación.

