Euskadi busca impulsar la integración de la inteligencia artificial en la gestión urbanística vasca

El Basque Building Tech Summit 2025 ha abierto hoy su tercera edición en la sede de Adegi, en Gipuzkoa, consolidándose como el gran foro estatal ... sobre innovación tecnológica aplicada a la vivienda y la gestión de activos públicos. El congreso, que se celebra hasta el sábado en Anoeta, reúne a administraciones, técnicos y empresas para debatir sobre la digitalización del sector de la edificación y el papel de la inteligencia artificial en su transformación.

Durante la inauguración oficial, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, ha destacado la necesidad de aprovechar el potencial de la inteligencia artificial en los trámites urbanísticos para reducir los tiempos de respuesta y mejorar la eficiencia administrativa.«La Administración dispone de una gran cantidad de datos, y el reto consiste en poner esa información al servicio de herramientas de IA capaces de asumir tareas que hoy ralentizan licencias, autorizaciones o la aprobación de planes urbanísticos».

El consejero ha propuesto avanzar de manera coordinada con los ayuntamientos vascos en proyectos de desarrollo tecnológico, formación y digitalización de los procesos, con el objetivo de modernizar la gestión pública del urbanismo. Según ha explicado, la integración de la inteligencia artificial puede suponer un salto no solo técnico, sino también normativo y operativo para las administraciones locales. «Queremos trabajar junto a los municipios en la mejora de las tramitaciones. El objetivo es construir más y mejor, poniendo la tecnología al servicio del interés general», ha señalado.

En su intervención, Itxaso también ha hecho referencia al potencial de la IA en ámbitos como la cartografía digital y la gestión de datos geoespaciales, áreas en las que considera que Euskadi ya está dando pasos importantes. «Si metabolizamos bien estos avances y los utilizamos en la buena dirección, podremos transformar los procedimientos urbanísticos y acelerar muchas operaciones de vivienda que hoy se atascan en los plazos».

El congreso BBTS25, que en su presentación ha contado con la presencia de David Barco, consultor de Berrilan y director del BBTS25, dedicará tres jornadas a analizar los retos de la digitalización en la construcción, con especial atención a la interoperabilidad de sistemas, la gestión inteligente de edificios y la aplicación de la inteligencia artificial a la vivienda pública. Con esta edición, Euskadi refuerza su liderazgo en innovación tecnológica y sitúa a Gipuzkoa como epicentro del debate estatal sobre el futuro de la construcción sostenible y conectada.