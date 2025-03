El abrazo entre Brais Méndez y su mentor Juan Carlos Unzué

Raúl Melero Sábado, 29 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

Tres jugadores de primer nivel. Todos ellos internacionales. Dos porteros de tronío y un centrocampista con polvo de hada en sus botas. Juan Carlos Unzué, Luis Miguel Arconada y Brais Méndez coincidieron durante un entrañable rato en la entrega de los premios Deportistas Cinco Estrellas, en la terraza del Hotel María Cristina. Unzué ya sospechaba algo, aunque la llegada de Brais debía ser una sorpresa.

Se organizó tan bien que el centrocampista de Mos tuvo problemas para acceder porque su nombre no estaba entre la lista de invitados. Sin embargo, el gallego quiso dar un abrazo al entrenador que le hizo debutar en Primera División. «A Juan Carlos le tengo un aprecio especial, siempre lo he dicho, ha sido un padre futbolístico para mí, le estoy muy agradecido por todo y es un ejemplo con lo que demuestra». Juan Carlos Unzué, quien padece ELA desde hace cinco años y que desde que le fue diagnosticado está intentando hacer visible su enfermedad y trata de mejorar la vida de las que lo padecen, se llevó un alegrón al ver a su expupilo y estuvieron departiendo amistosa y agradablemente flanqueados por Luis Arconada y Meho Kodro. El bosnio también quiso acercarse a saludar al exportero de Osasuna y Barcelona entre otros equipos, ya que coincidieron una temporada en el Club Deportivo Tenerife.

«Sigo a la Real y a Brais, por supuesto. Desde que le ví, supe que tenía algo especial y ahí está su trayectoria», dijo el exguardameta nacido en Orkoien sobre cómo fueron esos primeros días entrenando a sus órdenes en A Madroa. «Tengo una unión especial con él desde que me dio la oportunidad de debutar en Primera y cuando me comentaron que venía a Donostia, quise estar aquí para verlo y darle un abrazo». El centrocampista realista, lesionado todavía en el quinto metatarsiano, no estará hoy en el césped para medirse al Valladolid. Brais sabe todo el trabajo y visibilidad que está dando su antiguo entrenador a una enfermedad tan dura como el ELA. «Nos está dando un gran ejemplo a todos sobre cómo está llevando la enfermedad y cómo está luchando», comenta el de Mos, quien además sabe bien lo que es una dolencia así. «Tuve una tía que también sufrió ELA; así que tengo un ejemplo cercno de lo que se sufre con esta enfermedad».

Arconada

«Sí, voy a estar con Luis Arconada, que ha sido siempre mi ídolo». Juan Carlos Unzué, nada más llegar al Hotel Maria Cristina, esperaba encontrarse con la leyenda txuri-urdin y departir durante un buen rato. «Sus palabras son de agradecer», indicaba el exguardameta blanquiazul sobre la admiración que profesa Unzué a la trayectoria de Arconada. «Juan Carlos también ha sido un gran portero, nos hemos conocido hace unos años, tenemos una gran relación y se agradecen mucho sus palabras».

El pasado 15 de marzo se cumplieron 38 años del único partido que coincidieron Arconada y Unzué. Fue en El Sadar y la Real ganó por 1-3 con tantos de Zubillaga, Txiki Begiristain y Loren. Patxi Rípodas fue el único capaz de batir la meta realista. Aquella tarde, Unzué pudo estrechar la mano del portero a quien idolatraba y que tantas veces había visto por televisión.

«Juan Carlos está dando una lección de vida importante y es una persona que transmite una serie de valores que hoy en día es dificil de encontrar», dice Luis Arconada. Es difíl encontrar tanto talento en tan pocos metros cuadrados. Tanto deportivo, como humano. Unzué, Brais y Arconada dan lustre y prestigio a unos premios brillantes.

