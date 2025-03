«Debemos aceptar lo que no podemos controlar»

DV Viernes, 28 de marzo 2025, 21:24 Comenta Compartir

Ruth Beitia Premio Deportista Cinco Estrellas «La mitad de este premio es de mi entrenador»

Ruth Beitia es el rostro del salto de altura en España. Es la más grande en su disciplina. Así lo atestigua su palmarés. Una medalla de oro en Río de Janeiro fue prácticamente el colofón a una trayetoria larga y espectacular. Fue su segunda medalla olímpica. Ya subió al tercer lugar del cajón en Londres 2012 tras la sanción a Shkolina. Cuatro europeos y cinco medallas en mundiales adornan también su excelso palmarés.

Semejante carrera es un aval más que suficiente para recibir el reconocimiento del Premio Deportistas Cinco Estrellas 2025. La atleta cántabra subió a recogerlo agradecida y recibió el premio de manos del director general de El Diario Vasco, Iñigo Martín, quien deseó repetir el año que viene «con más premios y más campeones».

Lo primero que hizo Ruth Beitia fue dar las gracias a su entrenador, Ramón Torralbo: «De este premio, dos y media son tuyas porque eres mi 50 %».

La saltadora quiso resaltar la importancia de la base «porque es ahí donde hay que inculcar el respeto. A mí fue uno de los valores que me enseñaron de niña y el último premio que recibí en mi carrera fue el del 'fair play'».

También hizo hincapié en la importancia de aquellas mujeres pioneras «que lucharon contra gigantes para que hoy nosotras recojamos premios y hayamos podido practicar un deporte de calidad». Y no se quiso olvidar del Estadio de Anoeta, donde «tengo el récord de salto con 2,02 metros». No lo podrán batir.

Susana Guasch y Tomás Guasch Premio al Periodismo Deportivo Y Susana confesó: «Te quiero y te admiro»

Tomás Guasch y Susana Guasch son la viva imagen de la pasión por el deporte y por el periodismo. Hablamos de una pasión que se ha transmitido a través del ADN. Padre e hija son dos de los rostros más reconocibles de la profesión. Él, con más de 70 años, es uno de los grandes del periodismo deportivo estatal. Ella nos trae de martes a jueves todos los goles de la Champions League y la Europa League en Movistar Plus+.

Los dos fueron reconocidos ayer en el Hotel María Cristina. Les hizo especial ilusión recibir este premio juntos y que fuera en Donostia, una tierra a la que Tomás acostumbraba a venir desde niño porque le encantaba a su padre.

Por cuestiones profesionales, ambos han venido muchas veces a Atotxa (Tomás) y a Anoeta (ambos). Ayer vinieron por un motivo más emocionante y disfrutaron del hecho de ser premiados juntos. Tan fue así que Susana se emocionó y se sinceró: «Hoy delante de toda esta gente le voy a decir a mi padre por primera vez una cosa: te quiero, te admiro y muchas gracias por tu paciencia», dijo. «Esta chica está enferma. ¿Hay algún médico en la sala?», dijo su padre con su habitual sorna al escuchar su confesión.

Desde el atril reinvindicó la prensa local, la de provincias y recordó cómo un director suyo les instaba a leer siempre la prensa de las provincias. «Para mí, es una satisfacción que os hayáis acordado de nosotros», dijo el periodista catalán, que fue uno de los más aclamados de la jornada.

Luis Llopis e Iñigo Llopis Premio Inculcación del Deporte «Ojalá sea un referente para los donostiarras»

Luis Llopis lleva toda la vida ligado al deporte. Fue portero, pero su carrera más conocida y reconocida es la que desarrolla como preparador de porteros. Está viviendo la última etapa gloriosa del Real Madrid preparando a Courtois y Lunin, pero probablemente los triunfos que más celebre sean los de su hijo, Iñigo, nadador que estuvo en los Juegos Paralímpicos de París.

El padre está concentrado para el partido que hoy disputa el Real Madrid y al recibir el premio, cuando el club merengue visitó Anoeta, ya dijo que «un premio recibido en casa está a la altura de cualquier Champions». Iñigo lanzó un deseo desde el atril: «Ojalá yo pueda ser un referente para los donostiarras como para mí lo fue Richard Oribe».

Jaime Framis Premio a la Promesa Deportiva «Espero que esto no haya hecho más que comenzar»

Jaime Framis es el primer vasco en participar en la Copa América en categoría juvenil y, cómo no, sueña con suceder algún día a quien le entregó el premio: Agustín Zulueta, que fue el primer guipuzcoano en participar en la Copa América.

El regatista era el benjamín de la gala y nada más subir al estrado quiso lanzar unas palabras a los asistentes: «Gracias por dar visibilidad a este deporte», comenzó diciendo. Antes de lanzar un deseo en voz alta: «Espero que esto no haya hecho nada más que comenzar». Además, quiso agradecer a Agustín Zulueta la apuesta que ha hecho por él y la ayuda que le ha ofrecido: «Has sido una persona muy importante durante los últimos dos años y me has ayudado mucho», se sinceró.

Arbitraje Premio a los Imprescindibles Porque sin árbitros no habría deporte

Sin árbitros no habría fútbol. No habría baloncesto. No habría balonmano. No habría ningún deporte, por eso es imprescindible cuidar de quienes dedican su carrera y su vida a estar a ese lado del deporte.

El ruido que se genera en torno al arbitraje en la elite no hace sino generar un modelo de conducta nocivo para quienes en la base se encargan de que nuestros hijos e hijas puedan hacer deporte a través del arbitraje. Por eso Deportistas Cinco Estrellas quiso premiar al colectivo arbitral, que estuvo representado en el estrado por Daniel Palencia y Lidia Barragán (de la Federación Guipuzcoana de Fútbol), Miguel Ángel Fernández y Jaume Pujol (de la de baloncesto) y Mikel Mantxola y Marta Fernández (de la de balonmano).

Atano X Premio Deportista Leyenda «Es de agradecer que reconozcan tu carrera»

Luziano Juaristi, Atano X, no pudo acudir a la gala, pero sí que abrió las puertas de su casa para que la alcaldesa de Azkoitia, Ana Azkoitia, le entregara en persona el Premio Deportista Leyenda de esta edición.

El expelotari recibió emocionado el galardón y admitió que «es de agradecer que reconozcan tu carrera». Una trayectoria escrita con letras de oro a lo largo de los años sesenta y setenta. En el 66 y en el 68 se caló dos txapelas del Manomanista venciendo a Hilario Azkarate, con el que protagonizó grandes duelos duarante aquella época. Ambos disputaron cuatro finales de la competición reina de forma consecutiva y el saldo fue de dos títulos para cada uno. Atano X puso fin a su carrera en 1974, a la edad de 42 años.

Fernando Mitxelena y Amagoia Arrieta Premio al Olimpismo «Ya pensamos en Los Ángeles 2028»

Fernando Mitxelena y Amagoia Arrieta estuvieron en los Juegos Paralímpicos de París. Ambos representaron a Gipuzkoa. El primero lo hizo en tiro olímpico, mientras que la debarra participó en boccia.

La experiencia que vivieron el pasado verano en París fue inolvidable para los dos, pero ya miran hacia adelante y a los nuevos retos que les esperan.

Ambos tuvieron una clara declaración de intenciones: «Ya estoy pensando en Los Ángeles 2028», dijo Amagoia Arrieta, que recordó que «las Olimpiadas fueron fantásticas».

Mitxelena, tras dar las gracias, remató diciendo que su escuela de tiro fue «Igeldo, adonde iba con mi hermana» e instó a todo el mundo a «hacer deporte».

Gorka Izagirre Premio a la Trayectoria Deportiva «Gracias a la gente que te marca el camino»

A Gorka Izagirre todavía se le hace raro no estar en estas fechas en Catalunya corriendo la Volta, preparando las maletas para viajar hacia el Benelux o ultimando su preparación para la Itzulia.

El ciclista de Ormaiztegi ya está retirado tras una carrera envidiable en la que aquel triunfo en el Giro de Italia fue, probablemente, su hito más relevante. Por todo lo logrado durante tantos años, recibió el exciclista guipuzcoano el premio a la trayectoria deportiva. Al recibir el galardón se emocionó y le costó tomar la palabra, pero tuvo tiempo de dar las gracias «a las personas que vas conciendo por el camino y que te van marcando el rumbo, sobre todo cuando eres joven. No se da mucha importancia a esa gente que trabaja, pero esa educación que ofrecen te marca mucho».

Liga F Premio a los Triunfos Recientes «Se reconoce la labor de muchas personas»

La visibilidad que hoy en día tiene la Liga F y la asistencia de público y las audiencias de sus encuentros es el fiel reflejo del crecimiento que ha experimentado el fútbol femenino durante los últimos lustros.

Evidentemente, las futbolistas y sus logros, como el recién conseguido Mundual, tienen gran parte del mérito, pero buena parte de ese crecimiento obedece a la buena gestión. La agrupación de los clubes en torno a la Liga F tiene mucho que ver en todo esto y por eso recibió la presidenta, Beatriz Álvarez Mesa, en nombre de la Liga F, el premio a los Triunfos Recientes. La dirigente dijo desde el estrado que con este premio «no solo se reconoce la labor de la Liga F, sino el de muchas personas que han contribuido al desarrollo del deporte femenino».

Juan Carlos Unzué Premio a la Superación «Debemos aceptar lo que no podemos controlar»

El momento más emocionante de la jornada lo protagonizó, sin duda, Juan Carlos Unzué, que provocó que toda la sala le aplaudiera puesta en pie. El exportero dio en apenas dos minutos una auténtica lección de vida haciendo alusión únicamente a dos cuestiones.

Con dos mensajes bastó para poner la piel de gallina a quienes le escuchaban: «Primero, quiero decir que debemos ser capaces de aceptar las cosas que no podemos controlar ni cambiar porque tenemos un espíritu de superación enorme».

Como segundo mensaje, lanzó una reflexión: «Si hace cinco años me hubieran dicho si podría ser feliz en una silla de ruedas, habría dicho que no. Pues he vivido momentos de mucha felicidad en esta silla», zanjó.