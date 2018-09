Darín y el jurado abren hoy el desfile del Zinemaldia

El Festival de Cine de San Sebastián comienza mañana pero el desfile de estrellas comienza hoy. A lo largo de la jornada irán llegando a Donostia los componentes de los jurados, con el director Alexander Payne, presidente del 'tribunal' que juzgará la Sección Oficial, a la cabeza. También hoy se espera en San Sebastián al equipo de la película argentina 'El amor menos pensado', cinta inaugural. Su director, Juan Vera, y sus protagonistas, Ricardo Darín y Mercedes Durán, dormirán ya esta noche en el hotel María Cristina.

En el Kursaal se preparan los ensayos de la gala inaugural del Festival de Cine de San Sebastián de mañana. Será una presentación «con mucho humor y con sorpresas», dirigida por primera vez por el trío formado por Borja Cobeaga, Diego San José y Borja Etxeberria. El Festival guarda un manto de discreción en torno a la gala, pero se sabe que será presentada por las actrices Nagore Aranburu (el rostro icónico de 'Loreak', entre otras películas) y Belén Cuesta (una de las monjas de 'La llamada' y parte del fenómeno de 'Ocho apellidos catalanes'). Habrá sorpresas y más presencias en el escenario, aseguran en el certamen.

La gala se celebra a las 21.00, retransmitida por La2 de TVE y ETB1. El Zinemaldia ha apostado fuerte este año al proponer una fórmula «distinta» a las tradicionales a Cobeaga y San José, el dúo que trabaja conjuntamente desde 'Vaya semanita' a 'Fe de etarras' o las dos 'Ocho apellidos', entre otras muchas tareas. Falta por ver si el modelo 'inauguración de Festival' admite otros formatos.

El regreso de Darín

Un buen puñado de invitados llegará hoy a Donostia. Juan Vera, director de la película inaugural, lo hará por la mañana. A sus actores, Mercedes Morán y Ricardo Darín, no se les espera hasta primera hora de la noche. Darín, viejo conocido del Festival de Cine de San Sebastián, repite después de que el año pasado recibiera su aplaudido Premio Donostia.

La actriz y presentadora Cayetana Guillén Cuervo y el actor José Coronado son otros de los artistas que también vendrán hoy. Y como es tradicional, el mayor desembarco de la víspera corresponde a los jurados. El presidente de la Sección Oficial, Alexandre Payne, estará en el María Cristina hacia las siete de la tarde. Al director de películas como 'Entre copas' o 'Nebraska' le aguarda la tarea de juzgar los filmes a competición al frente de un variado grupo en el que destaca, como figura más popular, la actriz Rossy de Palma.

El entorno del Kursaal recibe los últimos detalles.

El actor Nahuel Pérez Biscayart , la productora Agnes Johansen, la directora de fotografía Bet Rourich y el director rumano Constantin Popescu, que el pasado año compitió en la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián con 'Pororoca', completan esa lista de jurados que esta misma noche mantendrán su primera reunión para conocerse y fijar las normas del complicado trabajo que les espera.

La lista que viene

A esta inicial remesa de llegadas se sumará en los próximos días la larga lista de invitados de una edición que en palabras del director del Festival, José Luis Rebordinos, «alcanza un buen equilibrio entre el nivel de las películas y la personalidad de los invitados».

Junto a los tres premios Donostia (Danny Devito, Judi Dench y el japonés Hirozaku Koreeda) la alfombra roja será pisada en los próximos días por Juliette Binoche, Ryan Gosling, Laeticia Casta, John C. Reilly, Robert Pattinson, Timothée Chalamet Lily-Rose Depp y Bradley Cooper, que será uno de los últimos en llegar porque su filme, 'A Star Is Born', cierra el ciclo Perlas el último fin de semana. Cooper hace una 'minigira' de promoción que le llevará luego a Londres, donde estará acompañado de Lady Gaga, coprotagonista del filme. A la cantante no se le espera en Donostia.

No se descarta aún alguna sorpresa añadida: por ejemplo, acompañando la película de clausura de la Sección Oficial, la esperada 'Bad Times At The El Royale'.

Un grupo de turistas recorre la Plaza de Okendo en plena inmersión festivalera.

Arrancan las proyecciones

Mañana arranca la Sección Oficial, con el pase matinal y el nocturno en el Kursaal de 'El amor menos pensado', el filme argentino que cuenta la situación de una pareja que cumple sus bodas de plata matrimoniales y que se ha convertido en todo un fenómeno de público en su país. El filme entra en competición.

También mañana empiezan ya las proyecciones en otras secciones. El ciclo de New Directors se abre con 'Apuntes para una película de atracos', Horizontes Latinos con 'Las herederas' y Zabaltegi-Tabakalera con 'Kraben Rahu / Manta Ray' y 'Bergman, A Year In The Life'. También en 'Perlak' comienzan los pases con títulos de referencia como 'Un día más con vida', y en Zinemira 'Mudar la piel', 'La noche nos lleva' y 'Basque Selfie'. La 66 empieza fuerte.

La carpa 'Basque Country'

Se siguen conociendo detalles de todo lo que rodea a un Festival con novedades también en el entorno. La carpa situada junto al Kursaal, que hasta ahora gestionaba la firma Keler (que sigue vinculada al Festival en otras acciones) será protagonizada este año por el sector agroalimentario y los productos de calidad y origen de Euskadi. Mañana viernes se inaugura, en las terrazas de la Zurriola, el espacio 'Euskadi Basque Country', «una carpa que constituirá un punto de encuentro en que se dará a conocer, tanto a personas relacionados con la industria cinematográfica como al público en general, la labor del sector agroalimentario y su amplia oferta de productos gastronómicos», según informó ayer el Gobierno Vasco .

«El nuevo espacio cuenta con una zona para la gente de la industria audiovisual y otra abierta al público en las que se podrán degustar bebidas y pintxos elaborados con alimentos de calidad de Euskadi. Entre otros, habrá oferta de productos Eusko Label, Queso Idiazabal, Txakoli de Getaria, Euskal Sagardoa y Vino de Rioja Alavesa», dice el comunicado. La carpa permanecerá abierta hasta el día 29 en horario de 12.00 a 24.00 horas y contará con demostraciones gastronómicas, txotx de Euskal Sagardoa y música en vivo.

«Esta acción se enmarca dentro del Plan Estratégico para la Gastronomía y la Alimentación de Euskadi, que constituye una de las principales apuestas del Gobierno Vasco para la presente legislatura de cara a la promoción de la industria agroalimentaria vasca y su producción de calidad y origen», apuntan desde la viceconsejería de Alimentación.