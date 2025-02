Un tour de película por las identidades de Bob Dylan El cantautor no es 'un completo desconocido' para el cine. Una singular relación se afianza con el biopic por el que Timothée Chalamet podría ganar el Oscar

Para cada uno de sus 'mil rostros' tiene un nombre. Bob Dylan, para el común de los mortales. 'Bobby', solo los más cercanos. 'Zimmy', para cuando la cosa se pone seria. Para George Harrison es 'Lucky' y para Joan Baez, la 'reina del folk' que engendró la leyenda, solamente 'Bob'. Ya está él para bautizarse como quiera. En sus más de cincuenta años de carretera ha firmado como Little Richard –siempre quiso liderar una banda con ese nombre–, Jack Frost o Elston Gunn.

Todos son uno: Robert Allen Zimmerman. Éste sí es su verdadero nombre, el de un tipo enigmático, protagonista de una críptica biografía, que ya ha sido llevada al cine varias veces. Desde Martin Scorsese ('El último vals' y 'No direction home: Bob Dylan - A Martin Scorsese picture') y sus dos documentales a Todd Haynes con 'I'm Not There' (2007), donde todos los actores, y a la vez ninguno, eran Bob Dylan.

Pero, ¿quién es realmente Bob Dylan? Un ocultismo que el de Minnesota mantiene hasta en sus propios conciertos, en los que habla poco, casi nada, apenas saluda y hace lo que le da la gana, no lo que se espera de él. Así fue su doble cita en el Kursaal en junio de 2023, en un ir y venir a Donostia, donde no dejó hacerle fotos. La nueva película sobre la leyenda del folk puede poner remedio a tanto misterio. 'Un completo desconocido', «¿biopic?» que dirige James Marigold llega hoy a los cines y es una de las favoritas para los Oscar del domingo. Ocho candidaturas, incluida la de Timothée Chalamet a Mejor Actor.

Timmy y Bobby

Tanto Mangold como el coautor del guion, Jay Cocks, aseguran que «éste no es un biopic tradicional»: pretende que se reconozca al hombre detrás de la leyenda. Décadas de misticismo de quien llegara a Nueva York a principios de los 60 para conocer a Woody Guthrie y acabase tocando en las madrugadas del Village. Muy a su pesar ha acabado siendo un símbolo cultural del siglo XX, protagonista de la incipiente escena folk y voz de la canción protesta.

Biopic 'Un completo desconocido' EE.UU., 2024.

Director: James Mangold.

Reparto: Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook.

Duración: 141 minutos.

Timothée Chalamet, candidato al Oscar a Mejor Actor por la película que Dylan ha aprobado –incluso ha corregido cosas del guion y añadido varias escenas–, ha sido el encargado de dar vida al 'completo desconocido' que «sigue siendo quien es» y también de cantar los temas que suenan en el filme. El encuentro de cantante y actor que muchos ansían ver el domingo en Los Ángeles, se limita por el momento –que ya es mucho– a un tuit: «Timmy es un actor brillante. Estoy seguro de que va a ser completamente creíble como yo. O un yo más joven. O algún otro yo», publicó 'Bobby' en su perfil de X el pasado diciembre, tras el estreno en Estados Unidos.

El intercambio

Una premiada trayectoria y tan solo un Oscar. Dylan es el único del mundo que tiene la estatuilla de Hollywood, además del Nobel, un Príncipe de Asturias, diez Grammys y un Pulitzer. En la madrugada del 25 de marzo de 2001 Jennifer López anunció el Oscar a Mejor Canción, que desde entonces viaja con él y ha sido parte del espacio escénico de muchos de sus conciertos. 'Things have changed', el tema que le hizo ganador, fue un encargo de su amigo, el director Curtis Hanson, para 'Jóvenes prodigiosos' (2000), una comedia estadounidense con un profesor de literatura (Michael Douglas) en crisis.

El 'Like a Rolling Stone' entró vía satélite a la ceremonia porque estaba de gira en Australia y, como de costumbre, fue escueto. A cambio, pidió a su colega Hanson que dirigiese el videoclip que lanzó meses después, en el que Dylan se mezclaba con 'clips' del filme.

Al mando

Dos intentos por el momento, y del último hace casi cincuenta años. Al osado de Dylan le entró el 'gusanillo' de la dirección cuando filmó algunas escenas de su gira de 1965 para el debut de su amigo D. A. Pennebaker y quiso repetir la experiencia en su tour británico. Retrasos en la producción y, pese a no tener a «esta gente del cine en una posición demasiado elevada», tal y como declaró en 1969, él mismo se aventuró a montar su propia cinta, 'Eat the document'. No solo supuso su estreno a los mandos de un rodaje también uno de los avances más determinantes de su trayectoria: el salto del folk al rock. Una escenificación imborrable la de aquel Festival de Folk de Newport de 1965, donde salir con una guitarra eléctrica al cuello le costó más de un abucheo.

Tampoco tuvo buena acogida su otra gran obra, casi quizás más pesada que la primera. 'Renaldo y Clara' (1975), una película-concierto-documental que, durante más de cuatro horas, reúne escenas y diálogos de su troupe durante la gira 'Rolling Thunder Revue'. Bobby era Renaldo; Joan Baez, la mujer de blanco; Sara Dylan –su ya esposa– fue Clara y Ronnie Hawkins… ¡Bob Dylan!

Dar la cara

No es un gran amigo de la cámara, sin embargo, ya se ha dejado ver como actor. Además de sus propios documentales, ha hecho, incluso protagonizado, películas, como él mismo o interpretando a un personaje. La primera, 'Pat Garrett y Billy el Niño' (1973) de Sam Peckinpah. Una aventura fatigada, con personajes vencidos, buenazos con sombrero. Dylan compuso la banda sonora y encontró un proyecto que casaba con sus ritmos y sus convicciones. 'Corazones de fuego' (Richard Marquand, 1987) fue la siguiente.

Un intento fallido de consolidar a la revolución musical como estrella de cine. En 'Camino de retorno' (Dennis Hopper, 1990) ni siquiera acreditó su aparición y para 'Masked and Anonymous', que además de escribir y producir, protagonizó, firmó como Sergei Petrov. Dirigida por Larry Charles, cuenta la historia –«cuyo parecido a la realidad es pura coincidencia»– de un rockero expresidiario que consigue participar en un concierto benéfico y que es hasta el momento su última experiencia en la gran pantalla.

La mejor versión

Habrá cobrado derechos de autor, pero sin tener él nada que ver. Algunos de sus temas han sonado en grandes películas firmadas por Bertolucci, Coppola, Woody Allen o los hermanos Coen. En los títulos de crédito de 'El gran Lebwoski', en la escena final de 'St Vicent', con un alocado Bill Murray o el repaso a las anécdotas de juventud en 'Tomates verdes fritos' también suenan los himnos imborrables en la voz de 'Zimmy'.

