La trikitixa: un instrumento tradicional con fuelle muy moderno

1906-1964 Jazinto Rivas (Elgeta)

Transmisión, evolución y un enigma por descubrir Trikitilari autodidacta, ‘Elgeta’ cambió el paradigma, fue el primer profesional y 60 años después de su muerte sigue siendo uno de los referentes. «Es más lo que no sabemos sobre él que lo que sabemos», explicaba Koldo Izagirre en la presentación del cómic ‘Sasi artean’ que cuenta sus andanzas. Lo que está claro es que fue profesor de los más grandes trikitilaris de la segunda mitad del siglo XX –Sakabi, Auntxa, Maitzeta, Zialtzeta, Epelarre, Beobate, Eleuterio Tapia, Juanito Tapia, Zabaleta o Laja–, que modernizó el instrumento –junto a Martzelino Larrinaga introdujo dos botones más– y tocó piezas que nadie antes había tocado: polcas, pasodobles, rumbas… O el ‘agarrau’ y el fox-trot parisino, que llevó a la romería. También dejó anécdotas, como recoge Arakistain en su canción ‘Lau korapilo’: apagaba sus puros en la trikitixa.

1944-2019 Iñaki Garamendia 'Laja'

1964 Joseba Tapia Usabiaga

Por su parte, Tapia, que empezó «muy de niño» en los escenarios, resaltaba en una entrevista a este periódico que hizo «muchos descubrimientos en el camino». En muchos de ellos ha tenido de compañero a Xabier Berasaluze ‘Leturia’. Presentaron ciertos aires de renovación con ‘Jo eta hautsi’ (1987), dieron otro paso con ‘Juergasmoan’ (1990) y apostaron por el formato de banda para hacer rock en ‘Tapia eta Leturia Band’ (1995). También en solitario, jugando con tonos, temáticas, mucho humor y letras de Koldo Izagirre desde el precioso y fundamental ‘Apoaren edertasuna’ (1998) hasta el por ahora último ‘Egon edo ez egon’ (2022). Y siempre cerca de las siguientes generaciones, como prueba su ayuda en la maqueta de Alaitz eta Maider.

1965 Kepa Junkera

Trikitixa sí, pero junto a guitarras, rock, jazz o folk Junkera demostró su capacidad de innovar o tirar barreras hasta en los campeonatos, como recuerda Solano. «Lo llevó al jazz, yo estaba allí y me dejó sin palabras». Opina que su línea de música, «la perspectiva que aportó, no fue entendida». Pero el bilbaino no cejó y logró el aplauso de la crítica, quizá más fuera que en casa, así como el Grammy Latino al mejor álbum folk por su disco en directo 'K' en 2004. «Rompió esa etiqueta de poco culto o rural que rodeaba a la trikitixa», aplaude Arakistain.

1989 Alaitz eta Maider

1971 y 1974 Maixa eta Ixiar

1970 y 1972 Gozategi

1978 Xabi Solano

El nombre de Laja siempre será especial para Solano, porque fue una actuación suya la que le abrió un universo nuevo. «Cuando mi padre me dijo la palabra ‘trikitixa’ no la conocía. En aquel tiempo en la zona de Ereñozu/Hernani no era lo habitual y si querías aprender tenías que desplazarte a Azpeitia, Villabona o Irun. Para enseñarme lo que era, con 9 años, mi padre me llevó a Aristerrazu y estaban tocando Laja y Landakanda. Fueron los primeros que vi y me quedé sin palabras: gente bailando, un instrumento tan alegre, tan vivo». Su primer proyecto, Etzakit, formó parte de la eclosión que vivió la trikitixa en la década de los 90 junto a Gozategi, Maixa eta Ixiar o Alaitz eta Maider. «Mezclábamos trikitixa con guitarra y recuerdo que estaba mal visto en las romerías». Lo hicieron porque «desde jóvenes escuchábamos Kortatu, Negu Gorriak o Barrikada, transmitíamos lo que llevábamos en las venas». Prueba de ello son las canciones claramente rockeras como ‘Bi tiro’ o ‘Gaur’. «Nos acercábamos a Lin Ton Taun, y eso sí que estaba mal visto», rememora el hernaniarra. Y le pasó factura. «Cuando se acabó Etzakit estaba harto de la trikitixa, no quería saber nada». Hasta que le llamó Fermin Muguruza. Primero fue The Solanos, «más rockero», y tras la grabación de ‘Euskal Herria Jamaika Clash’ (Talka, 2006) junto al irundarra surgió Esne Beltza. No oculta «un punto de orgullo» tras lograr que sus canciones sean «del pueblo» y porque durante los 18 años del grupo han mezclado la trikitixa con muchos instrumentos y estilos. Sin olvidar Esne Zopak, proyecto en el que Solano liquidó la deuda que tenía consigo mismo para acercarse a la trikitixa de antaño y tuvo la compañía del DJ del grupo DZ. Fue un álbum que sonó mucho por Lastur, admite Arakistain.

1982 Ines Osinaga, Gose

Menos tapujos, más libertad, y con bases y mezclas tecno Al igual que en épocas anteriores, el cambio de tendencia hacia lo electrónico tuvo su repercusión en la trikitixa y lo que grupos como Hemendit At hicieron en el pop llegó con Gose. Sorprendió, pero para Solano fue un paso «muy natural. La trikitixa es un instrumento más, ha cogido esa libertad que ya tocaba», celebra.

1996 Süne