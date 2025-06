«El 80% de los compradores de viviendas libres en Salberdin e Iñurritza son zarauztarras»

Xabier Txurruka acaba de cumplir 10 años como alcalde de Zarautz, más que suficiente motivo para reunirnos con él, repasar lo realizado y hablar sobre ... los proyectos en marcha en este ecuador de su tercera legislatura como primer edil de la localidad.

–Ya en el ecuador de la legislatura, el 13 de junio acaba de cumplir 10 años como alcalde de Zarautz. El tiempo pasa rápido.

–Es un honor cumplir diez años como alcalde de Zarautz. Tercera legislatura consecutiva al frente de sucesivos gobiernos de coalición, manteniendo diez concejales EAJ-PNV por dos del PSE-EE, que han aportado la estabilidad que nos ha permitido trabajar día a día durante diez años en la mejora de la calidad de vida y del bienestar en nuestra villa. Zarautz ha avanzado y mejorado mucho estos diez últimos años.

–¿En qué ha cambiado Zarautz en este tiempo?

–Ascensores públicos en Azken Portu, Aldapeta, Vista Alegre... Ya no quedan pasos a nivel en la vía del tren y las comunicaciones y el transporte urbano e interurbano han mejorado mucho. Zarautz hoy es mucho más accesible y segura que hace diez años. Las zonas peatonales y la red de bidegorris han crecido, también los servicios, como la accesibilidad a los aseos públicos repartidos por todo el municipio. Zarautz es hoy más verde, más sensible con el medio ambiente y más solidaria y comprometida con la igualdad de derechos para todas las personas. El Anillo Verde-Azul, el Torreón, Amalur parkea..., disponemos de más parques y mejores instalaciones deportivas y las y los zarauztarras valoran muy positivamente la calidad de vida de la que disfrutamos, en general, en nuestro municipio.

–¿Algún proyecto que no se ha cumplido como pretendían o se haya quedado estancado?

–Si estancado es parado, ninguno. A mayor o menor velocidad, todos los proyectos marchan. Mucha gente me pregunta qué pasa con el nuevo garbigune de Abendaño, que no se abre. Esa obra no es del Ayuntamiento. Es de la Mancomunidad Urola Kosta, que dirige EH Bildu. A finales de 2023 nos dijeron que les faltaba poco para terminar la obra y abrir el nuevo garbigune. Un año más tarde sigue cerrado y todo son excusas. EH Bildu no acierta a gestionar su mayoría absoluta en la Mancomunidad. El garbigune cerrado es un ejemplo, pero nos llegan también muchas quejas de vecinos, comerciantes y hosteleros por cómo llevan el servicio de recogida de basuras desde la dirección de la Mancomunidad.

–Comenzando por lo más inmediato, acaban de empezar las obras para la nueva variante a los polígonos industriales. ¿En qué notaremos los zarauztarras la importancia del proyecto?

–El nuevo vial que construye la Diputación descargará todo el tráfico pesado que hoy cruza Itxasmendi y Aritzbatalde hacia el sur de la autopista y mejorará tanto las comunicaciones internas como la accesibilidad a nuestros polígonos industriales.

–Asimismo, ya está en marcha la nueva sede de la Policía Local. ¿En qué mejora a la anterior?

–La seguridad es un tema que preocupa a la ciudadanía. La mejora de las condiciones de trabajo y de sus instalaciones debe ser el primer paso para que la Policía Municipal pueda ofrecer el mejor servicio posible a la sociedad.

–En los dos años que les queda de legislatura no les faltarán proyectos para abordar. Uno de ellos podría ser la nueva estación de autobuses. ¿Cómo marcha el proyecto?

–Precisamente vamos a tratar este tema en el pleno de este martes. Tenemos ya definido el anteproyecto de la nueva estación de autobuses que Zarautz demanda y queremos lanzar el concurso para su ejecución este mismo verano. Es un proyecto muy potente, que me hace especial ilusión.

–¿Qué planes tienen para poder seguir dando solución al problema de la falta de vivienda?

–El problema de la carestía de la vivienda en Gipuzkoa se centra principalmente en la capital, Donostia, y en algunos municipios costeros, entre los que sobresalen Zarautz, Hondarribia, Orio y Zumaia. Conscientes de la situación, ya en 2016 lanzamos nuestro primer plan de vivienda y comenzamos a gestionar suelo para promover vivienda protegida. Entre las promociones de vivienda de Aldapeta, Iñurritza y Salberdin son ya 667 viviendas protegidas (entre VPO y viviendas de precio tasado), 174 de ellas destinadas al alquiler, las que se han adjudicado o se encuentran en fase avanzada de construcción. Viviendas, todas ellas, destinadas a los y las zarauztarras solicitantes de vivienda protegida en Zarautz. Además, en julio del 2024, aprobamos definitivamente la modificación del Plan General para las zonas de Irita y Amillubi, que permitirá, por un lado, la construcción de 130 Viviendas de Protección Oficial en alquiler y alrededor de 100 apartamentos dotacionales y, por otro lado, 20 viviendas tasadas y 45 libres en Amillubi. Estamos a la espera de firmar con el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco el convenio para cederle las parcelas y sea el Gobierno el que urbanice y construya las 230 viviendas protegidas de Irita.

–En Zarautz todo lo que construye se vende, pero a precios inasumibles para gran parte de la población, además con la sensación de que un importante porcentaje de compradores son gente de fuera. ¿Esto es así o no?

–No ha sido así. Tras muchos años sin grúas, había muchas familias zarauztarras esperando la oferta de viviendas de nueva construcción, tanto de venta libre como de protección. En Salberdin hemos posibilitado la construcción de 555 viviendas protegidas (entre VPO en propiedad y en alquiler, alojamientos dotacionales y VPT, viviendas a precio tasado) y en Iñurritza se han entregado 60 viviendas protegidas (VPO y VPT en propiedad). Todas estas 615 viviendas protegidas se han adjudicado a unidades convivenciales zarauztarras. Nos consta que cerca del 80% de compradores de viviendas libres en Salberdin e Iñurritza son también zarauztarras. El 20% restante, procede principalmente de otros municipios de la provincia.

–Sobre el uso futuro del convento de Santa Clara, ¿nos puede informar sobre las intenciones que tienen?

–El Ayuntamiento ha encargado un proyecto de rehabilitación parcial del edificio central del convento para activar los 3 millones de euros procedentes de las ayudas europeas.Tenemos que empezar las obras en otoño para poder disfrutar de la zona rehabilitada ya el próximo verano.

–Por otra parte, en el polígono Errotaberri no vemos más que un pabellón construido. ¿Se sabe algo más sobre plazos y cuando veremos el polígono terminado?

–Considero que el logro más importante en la reurbanización del polígono Errotaberri ha sido evitar las inundaciones recurrentes que suponían una gran incertidumbre para el futuro de las empresas, grandes y pequeñas, todas importantes, asentadas en el polígono. La ampliación de la zona industrial ha permitido que otras empresas también hayan apostado por ubicar sus nuevas instalaciones en Zarautz, en Errotaberri y también en Abendaño. Concluida ya la urbanización, me consta que hay empresas interesadas en establecer sus instalaciones en Zarautz.

–Otro asunto fue la presentación del proyecto de levantar medio metro el malecón para protegerse del cambio climático; ¿Cómo se encuentra el tema?

–Como saben, el Gobierno Vasco, Ihobe, Azti y el Colegio Oficial de Ingenieros, Canales y Puertos presentaron al Ayuntamiento el anteproyecto para demoler las escaleras de la Munoa y subir la altura del Malecón, como principales medidas necesarias para hacer frente a la subida del nivel del mar y proteger el frente costero de Zarautz ante el cambio climático.El Ayuntamiento de Zarautz acaba de adjudicar la redacción del proyecto de ejecución de las obras, que se enmarcan dentro del plan Urban Life Klima con financiación a cargo de fondos europeos. En breve convocaremos una presentación pública para que la ingeniería adjudicataria del proyecto explique con detalle a todos los y las zarauztarras interesados acerca de las actuaciones que se plantean.

–Vemos que avanzan las obras de los nuevos ascensores de Vista Alegre. ¿Cuándo estarán listos para su uso?

–Están ya muy avanzados. Si todo marcha según lo previsto, podremos usarlos este mismo verano.

–Ya en junio, difícil que alguién se anime a coger las riendas de la cantina de Asti ¿no?

–Han sido varias las personas y empresas que han preguntado por las condiciones para su explotación, pero finalmente han desistido de presentar sus ofertas al concurso. Nos hemos puesto en contacto con varias de ellas para facilitar mejores condiciones que hagan viable una nueva licitación. Queremos abrir la nueva cantina de Asti lo antes posible.

–Sobre la ampliación de las instalaciones deportivas de Asti, ¿alguna novedad?

–Este último año hemos aprobado el plan para instalar las nuevas canchas de pádel, tramitado por el área de Urbanismo que dirige la concejala Garbiñe Oiarbide (EAJ-PNV), en cuyo proyecto ya está trabajando el concejal de deportes, Inaxio Illarramendi (PSE-EE). Además, el Ayuntamiento sigue adquiriendo parcelas en el ámbito de Asti para posibilitar la ampliación futura de la zona deportiva.

–¿Qué tal con el PSE-EE, formando equipo de gobierno?

–El balance general tras diez años compartiendo tareas de gobierno no puede ser más satisfactorio. Como en cualquier relación en la vida, en diez años de convivencia política se viven tensiones y mejores y peores momentos. Ante las dificultades, que las ha habido, han prevalecido los acuerdos que sustentan nuestra coalición entre diferentes.

–Respecto a la temporada de playas que acabamos de inaugurar, hay bañistas que se quejan del excesivo espacio que se concede a las escuelas de surf y a los surfistas. No parece fácil contentar a todo el mundo.

–Ni en este asunto ni en ningún otro, porque nunca llueve a gusto de todos. Los zarauztarras vemos donde están los churros, pero la demarcación de las zonas de baño es responsabilidad única del jefe del servicio de socorrismo de la playa. Y así debe ser.

–Cambiando de tema, ya en vísperas de los San Pelayos, ¿cómo se presentan? ¿Alguna novedad?

–Al celebrarse este año entre semana, esperamos unos sanpelaios «para los y las de casa». Este año, como novedad, hemos repartido 3.000 banderas con el logo del pañuelo de fiestas «pelaio-pelaio» para engalanar nuestras casas y ambientar las calles para nuestras fiestas patronales. Además, este 2025 tendrán su protagonismo las txarangas, que además de acompañar a la tamborrada de adultos, volverán a amenizar la kalejira tras el 'Pelaio-Pelaio', desde Lege Zaharren hasta Musika plaza, que recuperamos a petición de muchos y muchas zarauztarras como novedad en el programa de este año.

–Y cara a julio y agosto, ¿alguna novedad en el programa estival de Zarautz?

–La programación veraniega que impulsamos desde hace una década está ya muy consolidada y arraigada: Teatro callejero, música, conciertos, danzas, romerías, fuegos artificiales, pruebas deportivas como la travesía Getaria-Zarautz, regatas de traineras, pelota, herri-kirolak, balonmano-playa, basket 3x3, halterofilia... el día de Galicia, festejos en los barrios, cucañas, espectáculos callejeros para niños y mayores...en Zarautz nos podemos encontrar de todo y para todos.

–Todavía con dos años por delante para finalizar su tercera legislatura, ¿se siente con fuerzas y ánimo para presentarse a la alcaldía para una cuarta legislatura?

–Me siento con fuerzas e ilusión para lanzar la nueva estación de autobuses, para concluir la urbanización y entregar las viviendas protegidas de Salberdin, acometer la promoción de viviendas de alquiler de Lanpardo y la promoción de viviendas protegidas en Irita, seguir la obra de la variante que ejecuta la Diputación, rehabilitar y poner en funcionamiento la primera fase del convento de Santa Clara, iniciar las acciones para preparar nuestro malecón ante la subida del nivel del mar, seguir mejorando las aceras y urbanizaciones...; aún quedan dos años de legislatura y mucho por hacer. Ya veremos qué nos depara el futuro dentro de dos años.

–¿Verano en Zarautz o intención de realizar alguna escapada?

–En Zarautz. Es temporada alta para el turismo, comercio, hostelería, fiestas..., áreas de las que también soy responsable político. Toca estar a pie del cañón. Las escapadas, para el resto del año. Por mi parte, a zarauztarras y visitantes, ¡Felices fiestas y feliz verano!