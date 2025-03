«Todos subieron a la torre de alta tensión por la escalera, la trampilla no vale para nada»

«No vale para nada. Todos, tanto los niños como los dos adultos que acudieron a auxiliarles, subieron a la torre de alta tensión por la escalera, que es totalmente accesible. Cualquiera entra por ahí». Son las palabras que pronuncia a este periódico una testigo directa del episodio en el que dos niños sufrieron una descarga eléctrica en una torre de alta tensión en el polígono industrial de Osinalde, en Usurbil, el sábado por la tarde.

Uno de los heridos, de 11 años, continúa ingresado en la unidad de grandes quemados del Hospital de Cruces y su estado, según la última actualización emitida por el ayuntamiento usurbildarra, es que se mantiene estable dentro de la gravedad. La otra herida, una joven de 15 años, fue dada de alta el mismo sábado por la noche.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que los dos menores de edad recibieron la descarga eléctrica en la plataforma principal de la torre de alta tensión en un suceso que ha causado gran impacto en los alrededores de la zona industrial. Ayer, tanto paseantes como trabajadores se detenían junto a la torre para observarla y realizar un comentario que se repitió en varias ocasiones: «¿Cómo es posible que no haya ninguna señal de peligro y su escalera sea tan accesible?». Ese es precisamente uno de los puntos en el que se va a detener la investigación policial, en conocer si la estructura cumple con las medidas de seguridad y la normativa vigente.

La torre se encuentra junto a un paseo y llegar al primer peldaño de la escalera vertical es relativamente fácil por dos cuestiones. Primero, porque la torre no está vallada ni está cubierta por ninguna estructura que impida acceder a ella. Y segundo, porque la escalera, a pesar de no estar anclada al suelo, apenas tiene altura. Además, aún sabiendo los peligros que conlleva aproximarse a una torre de estas características, no hay ninguna señal visible que alerte del peligro mortal que puede conllevar acercarse a ella.

La única advertencia solo es apreciable si una persona se coloca justo debajo de la torre, desde donde se puede leer 'Alta tensión, peligro de muerte' en un cartel con letras negras y fondo amarillo colocado en la parte inferior de una trampilla que separa el tramo inicial de la escalera vertical con la restante, la que permite llegar a la plataforma principal.

Partiendo de la imprudencia que supone esta acción, empresas encargadas en el mantenimiento de este tipo de infraestructuras consultadas por este periódico han explicado que para poder subir a la torre de manera convencional existe una llave que desbloquea y abre la trampilla que está ubicada en las escaleras de acceso.

Sin embargo, según testigos directos en el primer auxilio y rescate del niño herido, todas las personas ascendieron a través de la escalera y la trampilla no fue un impedimento para ello. Es decir, no lo hicieron escalando por el exterior de la estructura, lo que pone en duda la efectividad de la única barrera existente para evitar que personal no autorizado trepe hacia lo alto de la torre, ya que solo cubre la mitad del hueco de la escalera y por el que una persona, y más un niño, no tiene dificultades para superarla.

Cruce entre Iberdrola y Usurbil

Uno de los puntos de la investigación sobre el que el consistorio usurbildarra ha puesto el foco es saber si la instalación cumple con las medidas de seguridad y la normativa vigente, una información que es «primordial» conocer y a la que esperará para «determinar qué medidas tomar» para que este trágico suceso no vuelve a repetirse, «cada uno asumiendo las responsabilidades que corresponden».

En esa dirección, resulta clave conocer de quién es la propiedad de la torre. El consistorio usurbildarra señaló el domingo a ETB que iba a exigir a Iberdrola que supervisara las torres de alta tensión que la empresa energética tuviera en la localidad guipuzcoana. La compañía salió al paso a primera hora de ayer para transmitir en un comunicado que explica que «el apoyo de la torre de tensión donde se produce el accidente se encuentra en propiedad privada y es a su propietario a quien corresponde mantener la seguridad y delimitar el acceso a dicha torre, así como el mantenimiento de las debidas y obligatorias medidas de seguridad».

Es decir, que a pesar de que Iberdrola es el productor, transportador y distribuidor de energía eléctrica la estructura no se encuentra en terrenos de su propiedad y, por tanto, defiende que la ausencia de elementos que impidan llegar a la torre no es responsabilidad suya.

El consistorio de Usurbil no quiso entrar «en ese debate» sobre la propiedad al ser «momento para estar con la familia», y señaló que que queda a la espera de la investigación «para determinar qué medidas debe tomar».

La legislación actual exige que «cuando se produzca un accidente o una anomalía en el funcionamiento de una instalación que ocasione víctimas, daños a terceros o situaciones de riesgo, el propietario de la instalación deberá redactar un informe descriptivo del accidente o anomalía, tanto para determinar sus posibles causas como a efectos estadísticos y de corrección, en su caso, de la reglamentación aplicable».

