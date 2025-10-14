Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azpeitia

El Ayuntamiento de Azpeitia se suma a la huelga convocada hoy por los sindicatos

E. A.

azpeitia.

Martes, 14 de octubre 2025, 20:34

Comenta

El Gobierno municipal de Azpeitia se ha sumado a la huelga convocada por los sindicatos este miércoles, día 15, en apoyo al pueblo palestino. Como consecuencia, los servicios municipales permanecerán cerrados de 11.00 a 15.00 horas, incluyendo el Ayuntamiento, las oficinas de energía y vivienda, Emakumeen Txokoa, la biblioteca, la piscina y el polideportivo, entre otros.

Además, en el polideportivo también se llevará a cabo un paro en el turno de tarde, por lo que permanecerá cerrado en horario de 19.00 a 22.00 horas.

