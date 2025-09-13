La parte más emocional del arte

Iñigo Morondo Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La inauguración de la exposición del Concurso de Pintura Adour Bidasoa de este año sirvió ayer por la tarde de marco idóneo para la entrega de los premios y diplomas determinados por el jurado del certamen.

El ganador del primer premio, el pintor valenciano Gonzalo Romero Navarro por su obra 'POPS (Serie carne comercial)', no se pudo acercar a recogerlo. Lo hizo en su nombre un familiar irundarra, Raúl Apellániz, que dio las gracias en su nombre. «Se la vamos a llevar a Valencia», prometió placa conmemorativa en mano.

El Premio Especial del Jurado recayó en la tolosarra afincada en Irun, Miren González Goikoetxea con la obra 'Bizi-Min-Bizi (bularreko minbizia) Cerca Cáncer (Cáncer de mama)', cuyo contexto e historia explicó emocionando a los presentes. No pudo estar Maiane Sánchez Peruarena, ganadora del Premio Joven por 'Ezkutaketan', pero en su nombre lo agradeció su ama, la también artista Oaia Peruarena. «Sé lo importantes que son premios como éste, el impulso que te dan». También acudieron los finalistas a recoger su diploma, José Aguirre Iturrioz, de Hendaya; Juan Carlos Cardesín González, de Donostia, y hasta Gustavo Fuentetaja Calle, que se desplazó desde Segovia para agradecer «este reconocimiento en un concurso tan veterano en estas tierras vascas de las que han salido escultores como Oteiza , Chillida o Basterretxea, que tienen mucha influencia en mi pintura».

35 obras de las 42 que se presentaron a concurso componen la exposición de la XXXIV edición del Concurso de Pintura Adour Bidasoa que ya se encuentra en las paredes del espacio expositivo del Centro Cultural Amaia

Fue un acto diferente de los de otros años. Se acercó mucho público, más que en otras ocasiones, y eso les dio un contexto más cálidos a las intervenciones, que en varios casos tuvieron componentes emotivos.

En la suya, la delegada de Cultura, Nuria Alzaga, reivindicó el talento artístico local en el contexto, además, de una semana en la que las nuevas instalaciones para la cultura y la creatividad del CBA han abierto sus puertas. Por parte del jurado intervinieron Rakel Salinas, María José Aranzasti y Helena Elbusto. La primera de ellas incidió en que a pesar de que «el ganador finalmente es uno, ha habido varias obras que han estado ahí, sobre las que hemos hablado en el jurado, sobre las que hemos deliberado». «Las vamos comentando, cada uno suele tener sus preferencias, también en función de los estilos que nos gustan más a cada uno», explicó Aranzasti, «pero solemos llegar a un acuerdo razonable».

Helbusto remarcó que en esta edición no ha habido tendencias predominantes entre los participantes y esa variedad se ha reflejado en los tres premios que otorga el jurado, «de diferentes estilos y con diferentes temáticas».